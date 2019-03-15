Съемки фильма «Лед-2» проходят на Байкале

Новая история о любви и о преодолении себя. На Байкале в начале марта начались съемки фильма «Лед-2». Напомним, три года назад на берегу озера уже снимали первую часть картины. Тогда продюсером фильма стал Федор Бондарчук, а главным на площадке был молодой режиссер Олег Трофим, который, как и Бондарчук, начинал свою карьеру с музыкальных клипов.

Съемки начались в начале марта. Фото: официальная группа фильма "Лед-2" в соцсетях.

Режиссером новой части фильма лед стал знаменитый Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин Прим. Ред.), который снимал такие комедии как: «Горько», «Горько-2», «Самый лучший день», «Елки новые». Также он был режиссером известных сериалов «Кухня» (3 сезон) и «Звоните ДиКаприо».

Как сообщают на официальной странице фильма «Лед-2», для съемок на Байкал вновь приедут звезды отечественного кино, которые снимались в первой части: Александр Петров, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», звезда сериала «Интерны» Аглая Тарасова, Мария Аронова из «Батальона» и Ксения Раппапорт, известная по картине «Есенин». Известна и дата премьеры новой картины. В кино на «Лед-2» мы пойдем 14 февраля 2020 года.

Фото: официальная группа фильма "Лед-2" в соцсетях.

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