2019-03-15T14:28:42+03:00
Общество

Экс-участница шоу «Один в один» из Иркутска о болезни Юлии Началовой: «Возможно, она чувствовала себя плохо, но не показывала этого»

Под руководством Юлии Началовой, Татьяна Скареднева пародировала образ Александра Градского [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Экс-участница шоу «Один в один» из Иркутска о болезни Юлии Началовой: «Возможно, она чувствовала себя плохо, но не показывала этого»Экс-участница шоу «Один в один» из Иркутска о болезни Юлии Началовой: «Возможно, она чувствовала себя плохо, но не показывала этого»Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Поклонники певицы Юлии Началовой со всей страны продолжают с тревогой следить за состоянием артистки. Напомним, несколько дней назад Юлия в тяжелом состоянии попала в реанимацию одной из московских клиник. О точном диагнозе медики хранят гробовое молчание, впрочем, как и родители певицы. Пока известно лишь, что Юлию ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кстати, перед попаданием в больницу, Юлия Началова участвовала в шоу «Один в один» в качестве одного из наставников. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось связаться с одной из подопечных певицы - иркутянкой Татьяной Скаредневой, которая сейчас работает в московском Детском музыкальном театре юного актера. Под руководством Юлии Татьяна пародировала образ знаменитого Александра Градского, исполнив его главный хит «Как молоды мы были».

- Я очень рада, что мне в наставники досталась именно Юлия Началова, она потрясающий человек, - рассказывает Татьяна Скареднева. – Перед выступлением я очень сильно волновалась, но Юлия, с помощью нужных фраз меня здорово поддержала. Говорила: «Представь, что в зале никого нет, и будь наедине с собой». Перед выходом на сцену она взяла меня за руки и мы молча постояли, так она передала мне положительную энергетику.

Иркутянка Татьяна Скареднева

Иркутянка Татьяна Скареднева

Съемки шоу «Один в один» проходили в середине февраля, всего за несколько недель до того, как состояние Юлии Началовой резко ухудшилось. Татьяна, признается, что на съемках, даже предположить не могла, что с певицей может что-то случиться.

- Ощущения, что она больна у меня точно не было, - продолжает Татьяна. – Знаете, мне кажется такие большие артисты, как Юлия - настоящие профессионалы. И как бы они себя не чувствовали, они обязаны выглядеть хорошо. Думаю, в этом плане Юлия настоящий боец. Вполне возможно, ей и было плохо, но она не показывала. Но это лишь предположения. Во время съемок даже разговоров на эту тему не было. Когда узнала, что Юлия в реанимации, была в шоке.

Во время участия в шоу, Юлия Началова и Татьяна Скареднева сдружились и даже обменялись номерами телефонов. Певица пообещала следить за творчеством иркутянки. Сейчас Татьяна каждый день следит за новостями о состоянии бывшей наставницы, и как только Юлия пойдет на поправку, планирует ее навестить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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