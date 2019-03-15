2019-03-15T15:29:18+03:00
Общество

Щенок волка и маламута появился на свет в «Сибирском зоопарке» в Листвянке

Имя для месячной крохи выберут народным голосованием [фото, видео, аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Щенок волка и маламута появился на свет в «Сибирском зоопарке» в Листвянке. Фото: личный архив Андрея Абрамова.Щенок волка и маламута появился на свет в «Сибирском зоопарке» в Листвянке. Фото: личный архив Андрея Абрамова.
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В Листвянке появился необычный щенок. В местном зоопарке рассказали о прибавлении. Двухлетний волк Серега и его подружка маламут Роми, живущие в «Сибирском зоопарке» стали молодыми родителями. Крохотному щенку всего месяц, но волчья натура уже видна невооруженным глазом.

Директор "Сибирского зоопарка" Андрей Абрамов рассказывает об особенностях щенка маламута и волка

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- Посмотрите, даже коготки у крохи, как у волка и хвост, - рассказывает директор «Сибирского зоопарка» Андрей Абрамов. – У нее он висит, также как и у папы.

Молодого отца пока не подпускают к малышке. Он живет в своем вольере. А кормящую мамочку с дитем поселили в отдельном теплом помещении. Несмотря на то, что будущей «волчице» всего месяц, аппетит у нее недетский!

Щенок волка и маламута появился на свет в «Сибирском зоопарке» в Листвянке.Пока еще безымянная девочка ест с большим аппетитом. Скоро материнское молоко ей заменит куриное мясо. Видео: Андрей Абрамов.Предоставлено "КП"

- Ест за пятерых, - восторженно комментирует Андрей Абрамов любовь к еде своей подопечной. – Пока она кормится только материнским молоком, но понемногу мы уже подкармливаем ее куриным мясом.

Необычная пара родителей сошлась не случайно. Если для трехлетней Роми это уже не первые «отношения», то для Сереги все в новинку. Молодой волк томился в одиночестве, вот и подселили к нему опытную подругу. А дальше сработали инстинкты. Ведь маламут - один из самых ближайших родственников волка.

Трехлетняя маламут Роми родила щенка от волка. Фото: личный архив Андрея Абрамова.

Трехлетняя маламут Роми родила щенка от волка. Фото: личный архив Андрея Абрамова.

- Имя для малышки еще не выбрали, ломали голову, выбирали разные варианты, - объясняет безымянный статус щенка Андрей Абрамов. – Остановились на народном голосовании среди наших посетителей и подписчиков в соцсетях. Пусть они решают, как назвать девочку волкособа.

А каким же будет характер такого необычного щенка? Все же волк - животное дикое и своенравное. На этот вопрос у владельцев зоопарка уже есть ответ.

- Будем воспитывать, внимание и правильный подход к занятиям с собакой – наше все, - отвечает Андрей Абрамов. – Кстати, самого Серегу я вырастил, купили его совсем маленьким. А теперь вон уже какой.

Молодой волк Серега всего за месяц стал отцом и встретил новую любовь. Фото: личный архив Андрея Абрамова.

Молодой волк Серега всего за месяц стал отцом и встретил новую любовь. Фото: личный архив Андрея Абрамова.

Но не все так гладко в волко-собачьем браке…на горизонте появилась роковая красотка - волчица Амелия! Она поселилась в «Сибирском зоопарке» недавно. Но уже успела соблазнить молодого папашу. Это, конечно же, возмутило Роми, которая целиком увязла в материнских хлопотах. При встрече с разлучницей обычно дружелюбный маламут скалит зубы и рычит. Так что Серега влип по-полной! Не исключено, что обманутая подружка после таких фокусов отправит нерадивого отца к его тамбовским родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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