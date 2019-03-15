Лесные пожары в Иркутской области начнутся раньше срока из-за аномально теплой весны

Тайга в Сибири полыхает каждый год. Только масштабы разные. В 2018-м, например, только официально было зарегистрировано более 600 лесных пожаров. Это вдвое меньше, чем годом ранее. Как сложится сезон нынче, прогнозировать сложно, но первые звоночки уже есть. В соседней Бурятии экспедиция ученых закончилась тем, что им пришлось не фотоловушки на снежных барсов расставлять, а огонь тушить.

- Позвонили рыбаки, которые были неподалеку от нашего лагеря, и предупредили, что в нескольких километрах от нас видят дым, - рассказывает руководитель научного отдела фонда «Снежный барс» Антон Цяцька. - Мы похватали лопаты, топоры - все, что было под рукой, и спустились в долину.

Лагерь ученых, к слову, развернулся у подножия горы Мунку-Сасан в Окинском районе. Места труднодоступные, кругом девственная тайга. До ближайшего зимовья 30 километров, а до села около 80 км.

- Нам повезло, что погода была безветренной, - продолжает ученый, - иначе бы не справились.

Ученые из Иркутска потушили лесной пожар в горах Бурятии. Фото: Антон Цяцька.

Пожар низовой, горели мелкие кусты и валежник, да и площадь не больше километра, поэтому исследователи снежного барса из Иркутска справились со стихией за пару часов. Сейчас в Окинский район отправились специалисты из Агентства лесного хозяйства Бурятии. Если факт пожара подтвердится, то это будет означать, что опасный сезон в республике открыт! А в Приангарье стихию ждут уже в начале апреля - на 20 дней раньше обычного (для сравнения, в 2018-м первый пожар произошел 24 апреля). И причина проста: уж больно теплой в этом году выдалась первая половина марта.

- В зоне наибольшего риска находятся южные районы - особенно Иркутский, Шелеховский и Слюдянский, - считает замдиректора по летной службе Иркутской базы «Авиалесоохраны» Александр Антипин. - Дело в том, что здесь много туристических маршрутов и люди зачастую костры непотушенными.

Что касается севера региона, то здесь стихию готовы встретить в начале мая.

- Толщина снежного покрова в Приангарье доходит до 80 сантиметров, - рассказала ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Анна Бабанова. - Он сойдет только в конце апреля.

Не заставит себя ждать и особый противопожарный режим, когда нельзя посещать лес, жечь мусор и даже жарить шашлыки на приусадебных участках. Такие жесткие рамки планируют установить 1 апреля, что на две недели раньше, чем прошлой весной.

- Сейчас мы проводим пал старой травы в разных районах области, чтобы минимизировать риски возникновения пожаров, - сообщили в региональном ГУ МЧС России по Иркутской области. - Она может вспыхнуть от любого стекла и моментально разгореться до крупного пожара.

Словом, готовность № 1 объявлена. В 2019-м бороться с огненной стихией в регионе будут 270 пожарных десантников. Поможет и воздушная армия - 7 легкомоторных самолетов, 6 Ан-2 и столько же вертолетов Ми-8. На охрану лесов выделено около 549 миллионов рублей.