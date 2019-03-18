Хочу к Тимати в «Black Star»: пенсионерка зачитала рэп, окунувшись в Байкал в 30-градусный мороз

Синий Porsche Cayenne дрифтует по льду Байкала под тяжелый качающий бит, а на заднем кожаном сидении элитного авто рэпер в черных очках читает строчки в рифму: «Жизнь одни хлопоты, ты шуруешь до работы, а я пенсию беру…».

Все это кадры клипа, который набирает популярность в интернете. Видео снимали на Байкале, а в главной роли… нет, не популярные нынче исполнители ритмичного речитатива Face или Pharaoh, а обычная 65-летняя пенсионерка Галина Харитонова. Именно она и читает рэп!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/697802" frameborder="0"></iframe> Иркутская пенсионерка читает рэп в ледяном Байкале.Видео: канал в Ютубе "Горячие головы".

- Видео снимали в Листвянке в начале февраля, когда ударили самые сильные морозы, - смеется Галина Харитонова в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске. – На улице было примерно – 30 градусов. Но я холодной воды не боюсь, ведь уже три года занимаюсь моржеванием, даже состою в клубе моржей. Да и для творчества я на все готова! Сам трек мы записывали в профессиональной студии, признаюсь, не сразу поняла текст, но все же разобралась.

Что ж в клипе пенсионерка не только катается на авто по льду озера, но и раскидывает в воздух деньги - 5-тысячные купюры. Скажите, такое можно увидеть в клипе любого уважающего себя рэпера? Согласны. Но только вряд ли какой-нибудь Эминем решился бы повторить действия Галины. Ведь несколько своих строчек сибирячка читает в проруби, сидя топлес в ледяном Байкале, дерзко напевая «Даже в минус 30, мы тусим будто в Европе».

Галина Харитонова в салоне Porsche Cayenne катается по льду Байкала и читает рэп. Фото: скриншот с видео.

Кстати, идея видеоклипа принадлежит креативным иркутским парням из проекта «Горячие головы». Два года назад они уже снимали 9-минутный ролик, о том, как переплыть Ангару при температуре воды всего в +2 градуса. Тогда горячие головы преодолели почти километровый отрезок за 12 минут.Когда они пригласили на главную роль в своем новом видео Галину Харитонову, та согласилась не задумываясь. А как же вокальные данные? Оказалось, и они есть у Галины. Двадцать лет она проработала администратором в гостинице. Бывало, пела русские народные композиции.

- Я в тренде, поэтому меня и пригласили, - смеется Галина Харитонова. – В курсе всех новых треков и клипов Басты. Кстати, он скоро приезжает в Иркутск, хочу сходить на его концерт. Но еще больше мне нравятся Тимати и MC Doni. Надеюсь, в «Black Star» увидят мой клип и захотят подписать со мной контракт. У меня даже их фирменная одежда есть.

Уже три года Галина Харитонова занимается моржеванием. Фото: личный архив Галины Харитоновой.

После клипа у сибирячки появились и первые поклонники. Две ее внучки 6-летняя Эвелина и 3-летняя Алисия каждый день напевают строчки из трека пенсионерки. Кстати, Галина обещает, что если попадет в «Black Star», то обязательно создаст трио и будет выступать на сцене вместе с внучками.

- Они же у меня мулатки, - улыбается Галина Харитонова. – Моя дочь вышла замуж за африканца, кстати, тоже музыканта. Так что девчонки растут творческими.

Галина Харитонова на фоне Байкала. Фото: личный архив Галины Харитоновой.

О выпуске своего альбома королева флекса (так в хип-хоп культуре называют хвастовство и выставление чего-либо напоказ) пока не задумывается. Но в планах сибирской Ники Минаж (одна из лучших женщин-рэперов) уже есть записать новый крутой трек. Говорит, идей много, осталось подготовить материал.