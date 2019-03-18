Байкальский природоохранный прокурор: В хаосе удобно существовать

Экологические скандалы в последнее время буквально сотрясают Иркутскую область. Китайцы строят завод на Байкале, собираются качать наши водные ресурсы и использовать их по своему усмотрению. На севере Приангарья, в региональном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района, вырубили реликтовый лес. Эти события уже давно вышли за рамки региональных и обсуждаются, в том числе, на международном уровне. О том, что же происходит в экологической сфере Иркутской области, мы поговорили с Сергеем Зенковым, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором.

Лесопатология в «Туколони»

- Сергей Дмитриевич, выявленные факты незаконной рубки реликтовых лесов под видом санитарно-оздоровительных мероприятий в заказнике «Туколонь» послужили началом для проведения органами прокуратуры масштабной ревизии деятельности Министерства лесного комплекса Иркутской области. Вырублено 116 гектаров реликтового леса, а планировали куда больше. Ущерб мог превысить 2 млрд рублей. Кто-то хорошо нажился на этой истории. Надеемся, следствие разберется, кто именно. При этом возникает вопрос: на что надеется чиновник, который принимает решение вырубить сотни гектаров реликтового леса? Это глупость, безнаказанность, уверенность, что тебя прикроют, или бесстрашие и отвага?

- В вопросе прозвучал и ответ. На сегодняшний день идет следствие, которое расставит все по местам. Но могу сказать, что это было сделано вопреки всему. Никто не думал о последствиях, а также о природе и людях. Когда специалисты, прибывшие в «Туколонь» подняли квадрокоптер на километровую высоту, чтобы охватить площадь рубки, то на съемке обнаружили лысое пятно. Примечательно, что эти работы именовались санитарными рубками, а весь больной лес как стоял, так и стоит. Мало того, вырубка проведена на вершине сопки, теперь здесь гуляют ветра, которые разрушают почвенный слой. Это значит, что все вокруг теперь тоже будет гибнуть. Это преступление перед природой и перед народом.

- По версии следствия, сотрудники Центра защиты леса Иркутской области провели лесопатологическое обследование участков заказника, по результатам которого необоснованно назначили санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошных санитарных рубок. Какова судьба лесопатолога, который дал заключение, что лес можно рубить?

- Лесопатолог находится под стражей. Уголовное дело расследуется.

Могу сказать, что есть заключение лесопатологической экспертизы о том, что осмотрена территория такая-то в такой-то период. Период этот, внимание! - полдня. Выезжает на место следственно-оперативная группа и ту же самую территорию осматривает две недели! Вот и судите сами…

- Что означает формулировка «злоупотребил служебным положением»? Она какая-то расплывчатая: вот злоупотребил и вырубили лес…

- Исходя из принципов уголовного права, злоупотребление служебным положением - это умышленное преступление. То есть человек четко понимает, что он действует вопреки интересам своей службы. Государство ему делегировало определенные полномочия. В рамках нормативных актов, которые эту деятельность регламентируют, он и должен работать.

В заказнике «Туколонь» вырублено 116 гектаров реликтового леса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- То, что в лесу нет порядка, очевидно. Можно ли как-то изменить эту ситуацию?

- Площадь лесов Иркутской области огромна. И лесоустройство - основной документ, который должен быть в регионе. В это время лесоустройство у нас выполнено на 10% территории, и доверия этим данным нет, потому что работу оплачивают предприниматели-лесозаготовители. Кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку. А вообще это государственные полномочия. Однако министерство лесного комплекса региона не ставило вопрос о том, что нужно заложить в бюджет средства на проведение таких работ. Эта тема обсуждалась в Законодательном Собрании Иркутской области. Было отмечено, что деньги можно получить из федерального бюджета при условии софинансирования. Но это софинансирование же нужно предусмотреть. Вместо этого у нас назначаются санитарные рубки. Должностные лица высокого уровня говорят: «Мало рубят, надо в два раза больше». А как рубить, не зная, сколько всего осталось леса? У нас восстановлено лишь 13% от 1 млн гектаров, подлежащих лесовосстановлению. И эти данные тоже нужно проверять, ведь если посадили 10 деревьев, то вряд ли все 10 приживутся. Некоторые думают: у нас леса на тысячу лет хватит. Как при таком отношении можно выстраивать работу? В хаосе удобно существовать. Когда бардак, то никто ни за что не отвечает. А если каждое дерево и каждый пень будут посчитаны, тогда заниматься санитарными рубками будет не только невыгодно, но и сложно. Сегодня же у нас рубят не там, где действительно есть больной лес, а в нерестовых зонах водохранилищ или вдоль дорог, откуда будет удобно вывезти древесину.

Мы начинаем наводить порядок в этой сфере, принимаем меры реагирования.

- Испытывает ли прокуратура противостояние? Бывают ли угрозы, попытки подкупа?

- Мы наблюдаем совершенно открытое противодействие со стороны министерства лесного комплекса Иркутской области. Угроз не было, а попытки подкупа исключает наша репутация.

В Култуке Слюдянского района области строят завод по производству бутилированной байкальской воды.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Китайский завод на Байкале: что происходит

- В Иркутской области есть китайский бизнес?

- Присутствие китайских партнеров очевидно. Есть официальные предприятия, которые платят налоги, а им в противовес идут предприимчивые дельцы, которые пытаются заработать вне пределов правового поля. Известно, что значительный объем древесины вывозится из Иркутской области в КНР. Отсюда несложно понять, что присутствие нелегального бизнеса в этой сфере весьма значительно.

- В Култуке Слюдянского района области строят завод по производству бутилированной байкальской воды. Этим фактом уже заинтересовались все - от шоумена Сергея Зверева до главы правительства страны Дмитрия Медведева. Что там происходит с точки зрения природоохранной прокуратуры?

- Перечень документов, на основании которых строится завод, действительно существует. Но когда начали вникать в то, как формировался первичный пакет документов, возникло много вопросов: по общественным слушаниям, выделению земельного участка и защите краснокнижных животных, обитающих в этом районе. Кроме того, существует охранная зона завода, в которую фактически войдет чуть ли не весь Култук, и в этом поселке вообще нельзя будет ничего делать. Вряд ли население было в курсе такого поворота событий. На сегодняшний день по этому заводу прокуратура приняла весь комплекс мер реагирования. Мы обратились в суд и готовы представить убедительные доказательства, чтобы наши иски о запрете строительства удовлетворили.

- Документы, к которым столько вопросов, подписывала власть. Как такое возможно?

- Конечно подписывала. Там же есть инвестиционная составляющая. В этой части проверку проводит Прокуратура Иркутской области.

- Еще одна волнующая жителей побережья Байкала тема - запрет на лов омуля. Запретили, и что дальше? Как это контролируется? Занимается ли кто-то восстановлением популяции?

- Браконьерами занимаются уполномоченные органы, в том числе Ангаро-Байкальское управление Росрыболовства. Что касается восполнения рыбных запасов, то по требованию нашей прокуратуры Росрыболовство в пять раз увеличило госзадание по выпуску омуля. Но возникает вопрос: почему наших чиновников устраивало минимальное госзадание и они каждый раз уменьшали его еще больше? Ответ очевиден: потому что так меньше работы. А мы заставили увеличить объем и выполнить его. Результат не заставил себя ждать: в 2017 году выпущено 90 млн личинок омуля, на 2019-й на инкубацию заложено 560 млн. Впервые в прошлом году 40 тонн омуля выпустили назад после сбора икры. Раньше его просто уничтожали.

Экологические проблемы и пути их решения

- Перейдем к другим экологическим проблемам. На площадке «Усольехимпрома» полный беспредел. Уже сдали в цветмет железнодорожные пути, пытались украсть баллоны с ртутью…

- Сегодня на этой площадке находится порядка тысячи объектов. Есть проект демеркуризации территории, который проходит экспертизу. Стоит отметить, что правительством Иркутской области изначально не предпринималось значительных мер к тому, чтобы хотя бы законсервировать эту опасную зону. Долгое время добивались охраны площадки. Сегодня она существует. Мы понудили правительство войти в несколько федеральных целевых программ, чтобы получить финансирование на ликвидацию последствий нанесенного экологического вреда. Также заставили активно включиться в процесс конкурсного управляющего «Усольехимпрома», ведь сегодня это предприятие - банкрот. Тысяча баллонов с ртутью уже вывезена и утилизирована. Думаю, в конечном итоге мы добьемся того, чтобы эта территория стала безопасной.

- Сергей Дмитриевич, специализированная прокуратура, которая призвана заниматься вопросами охраны Байкала, была создана чуть более года назад. Для чего это было необходимо?

- Отвечу сразу: это было действительно важно и нужно. Решение продуманное и грамотное. В границах байкальской природной территории накопились проблемы, которые требовали более глубокого и предметного рассмотрения. Вообще природоохранных прокуратур в России три: Волжская, Амурская и Байкальская. Также есть подобные надзорные органы в составе территориальных прокуратур. Однако в последних много других направлений работы - ЖКХ, социальная сфера, и т.д. Глубоко погружаться в вопросы экологии при таких масштабных задачах непросто. Сейчас нам предоставлена уникальная возможность заняться проблемами охраны воды, воздуха и земли на всей байкальской природной территории, которая включает Иркутскую область, Республику Бурятию и Забайкальский край.

Цена литра воды дороже литра нефти. Поэтому если сегодня говорить о наших ресурсах, которые нужны, в том числе для жизнеобеспечения, то природоохранная прокуратура - это своего рода инвестиция в будущее.

Люди гуляют, дышат воздухом, любуются природой, и, кажется, вроде бы все хорошо, но когда мониторишь ситуацию, то приходишь к выводу, что есть много негативных факторов, которые, если можно так выразиться, отравляют нам жизнь. Это загрязненные вода и воздух, вырубки леса и многое другое. Ситуацию нужно менять. И мы по мере сил стараемся это делать.

В структуре ИГУ создан Институт правовой охраны озера Байкал. По заказу Госдумы РФ он сформировал концепцию модернизации Закона «Об охране озера Байкал». Прокуратура приняла в этом активное участие. Сегодня эта концепция готова. Надо также подчеркнуть, что в настоящее время мы чувствуем заинтересованность людей в решении экологических вопросов. У нас много добровольных помощников. С такой поддержкой появляется уверенность в будущем, в том, что следующие поколения тоже смогут пользоваться дарами леса, дышать чистым воздухом и любоваться красотами Байкала.

СКАЗАНО

Светлана БАБИНА, заместитель директора «Заповедное Прибайкалье»:

- В заказнике «Туколонь» была просто гигантская вырубка. Это очень большая площадь. По съемкам с квадрокоптера мы сделали вывод, что рубки выполнялись с целью получения деловой древесины. Там по большей части остались сухостой и молодой лес.

Сергей АПАНОВИЧ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в регионе:

- В Иркутской области очень часто менялись министры лесного комплекса. Это дезорганизует процесс. Не было никакой жесткой дисциплины. Информацию по «Туколони» мы получили еще в январе 2018 года. Если следствие все подтвердит и суд вынесет свой вердикт в отношении круга лиц, которым предъявлены обвинения, то это будет просто необъяснимая картина должностного беспредела. Но хочу подчеркнуть: точку в деле должен поставить суд.

Марина ГРИГОРЬЕВА, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Иркутской области:

- Добыча байкальской воды, ее экспорт или продажа на внутреннем рынке не запрещены. Но есть данные, что строящейся в Култуке завод будет разливать в бутылки более 158 тысяч кубометров воды в год. Это не критично для Байкала и Ангары, однако, по данным территориального отдела Енисейского бассейнового водного управления, которое разрабатывает лимиты на забор воды, 85,5 тысячи кубов в год уже выкачивают существующие сегодня на Байкале заводы. Это 35% от норматива, установленного для всех подобных предприятий. Это значит, что новый завод в Култуке заберет практически весь оставшийся лимит. Экономика и экология неразделимы. Везде живут люди, и жить они должны хорошо. Возникает вопрос: если кто-то захочет построить еще завод, то нормативы будут пересмотрены? Как это скажется на экологии? Ответов пока нет.

НАША СПРАВКА

На основании материалов Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь».

Лесному фонду причинен ущерб на сумму более 880 млн рублей. Все подозреваемые в незаконных действиях задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.

В числе подозреваемых - чиновники регионального министерства лесного комплекса, включая заместителя руководителя ведомства.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Суд приостановил строительство завода по производству воды в Култуке. Стройка заморожена с 15 марта и до тех пор, пока собственник не устранит все найденные нарушения.