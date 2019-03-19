Пенсионерка из Иркутска перевела мошенникам более 600 тысяч рублей

Очередная жертва мошенников. 76-летняя жительница Иркутска разместила в интернете объявление о продаже гаража. Вскоре прозвенел звонок от покупательницы.

- Я так рада, что нашла ваше объявление, - вкрадчивым голоском говорила женщина. - Давно ищу такой гараж, он идеально мне подходит, пожалуйста, никому не продавайте. Прямо сейчас я переведу задаток. Можете не беспокоиться, я ответственная, работаю бухгалтером в крупной компании.

После этого женщина снова перезвонила и сообщала, что по ошибке перевела не 50 тысяч, а 200 и попросила вернуть лишнее.

- Я не заподозрила никакого подвоха, - говорит пенсионерка. -Пошла до ближайшего банкомата и перевела деньги на указанный счет. Хотела сообщить об этом покупательнице, но ее номер был уже не доступен.

Но на этом история не закончилась. На следующий день обманутой бабушке позвонил мужчина и представился директором компании, в которой якобы работает «покупатель-бухгалтер».Он извинился перед иркутянкой и предложил возместить ущерб. И снова аферисту удалось обмануть несчастную. Ему она отдала еще 450 тысяч рублей.

- Мы выяснили, что оба номера, с которых звонили мошенники, зарегистрированы в Республике Башкортостан, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Ищем преступников. Возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

Полицейские предупреждают, что в интернете снова "оживились" мошенники. Стражи порядка призывают людей быть бдительными, с особой осторожностью совершать сделки, оплачивать товар на сайтах, не переводить деньги в качестве задатка. Словом, не доверять незнакомцам и не сообщать им конфиденциальную информацию своих платежных карт.