«Цифровой нотариат» - быстро, удобно, практично

Создание цифровой экономики страны - важнейшая задача, поставленная перед Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Впрочем, необходимость повсеместного внедрения современных IT-технологий стала очевидной еще несколько лет назад. Например, Федеральная нотариальная палата еще в 2006-м запустила свою Единую информационную систему (ЕИС) - и сегодня нотариусы способны мгновенно передать любой документ в другой город с сохранением его юридической силы. Также ЕИС позволяет оказывать населению и другие услуги, еще несколько лет назад казавшиеся фантастикой.

- Данная система обеспечивает оперативный обмен данными как между самими нотариусами, так и с различными госструктурами: с Федеральной налоговой службой, Росреестром, Центральным банком России, Центральным каталогом кредитных историй, Сбербанком России, Министерством внутренних дел РФ, загсами и другими организациями, - рассказывает нотариус Усть-Илимского нотариального округа Иркутской области Елена Измайлова. - Это позволяет значительно упростить целый ряд процедур, например, в части удостоверения сделок с недвижимым имуществом.

Действительно, единственное требование, предъявляемое сегодня к участникам таких сделок, заключается в необходимости обращения к нотариусу - причем к нему можно обратиться даже без документов, подтверждающих право собственности продавца. Нотариус сам с помощью ЕИС оперативно запросит всю необходимую и достоверную информацию (и у Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, и у других государственных органов и организаций), а после удостоверения договора направит документы в Росреестр. И все это за один рабочий день.

- Пользоваться этой системой вы можете и сами, ведь она включает в себя целый ряд публичных реестров, находящихся в открытом доступе в сети Интернет, - поясняет Елена Измайлова. - Это, например, реестр уведомлений о залоге движимого имущества, при помощи которого можно оперативно проверить юридическую чистоту автомобилей, оборудования, ценных бумаг, станков и даже крупного рогатого скота. Словом, где бы вы ни находились, можно надежно застраховаться от мошенничества при покупке практически любого товара.

Неудивительно, что только за три последних года российские предприниматели и обычные граждане воспользовались такой онлайн-проверкой почти 8 миллионов раз. И это далеко не единственный подобный публичный реестр. Еще есть реестр нотариальных действий и реестр наследственных дел. Всего же Единая информационная система содержит данные более чем о двух миллионах завещаний, полумиллионе сделок купли-продажи недвижимости, 220 тысячах удостоверенных договоров дарения имущества и многое другое.

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