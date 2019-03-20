В Иркутске получат имена сразу 36 новых улиц в предместье Марата

- Повернете с главной Хомутовской улицы налево, потом направо, там улица. Едете по ней около километра, сворачиваете направо, дальше вдоль длинного кирпичного забора, справа увидите три дома. Это тоже Хомутовская, она пересекает Хомутовскую. И вот там рядом наш дом, третий слева.

Примерно так уже давно объясняли жители предместья Марата таксистам дорогу к дому. Пока Иркутск строился, дома ставили в разных направлениях, вдали от основной трассы. Но адрес от этого не менялся - все та же Пшеничная падь или Хомутовская, даже если участки улицы пересекали сами себя, шли параллельно или вовсе располагались далеко в стороне.

Экстренным службам сложно добраться на вызов в случае необходимости? Сложно! Дорогу сложно отремонтировать на нужном участке? Сложно. Ко всему этому добавляется масса других проблем по управлению территорией со столь запутанной географией. Два года назад жители, депутаты и власти округа решили, что пора навести порядок с этой неразберихой.

И вот путанице должен прийти конец. Вместо нескольких, похожих на паутину улиц, на карте города в этом районе появится 36.

- Новое деление предложили градостроители, изучив карту, - объясняет заместитель начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Наталья Лунькова. - Оно позволит свести все «направления» в единую систему. Уже есть и названия для новых улиц. Они получат имена первопроходцев Сибири, ученых-первооткрывателей, меценатов.

Теперь по названиям 17 улиц и 19 проездов, которые появятся в предместье Марата, можно будет изучать историю Иркутска. Они получили имена ученых Никиты Бичурина и Фердинанда Врагеля; строителей острога Андрея Барнешлева и Власа Сидорова; купцов Евфимия Кузнецова и Феодосия Пахолкова, атамана Ермака и губернатора Николая Трескина.

- Мы надеемся, что новые названия познакомят горожан со своей историей, - продолжает Наталья Лунькова. - Хотя бы из любопытства людям будет интересно узнать историю своей улицы. А вот за новой пропиской спешить не нужно. Изменения - дело небыстрое, их необходимо еще утвердить в Москве, внести в реестр улиц, который создан в России. И только после этого в паспортах горожан появится штамп с новой пропиской.

Как конкретно это будет сделано, еще решат в администрации Правобережного округа. Скорее всего организуют выездную работу паспортной службы. Население частных домов на новых улицах - не более тысячи человек, и эта работа проблем не составит. Менять загранпаспорт, водительское удостоверение, документы на автомобиль, кстати, не нужно. И даже при продаже недвижимости система «опознает» дом и автоматически сменит адрес.

- Совсем недавно улица Бограда в центре города вернула прежнее название и стала Чудотворской, - заключает Наталья Лунькова. - Проблем не возникло. Не возникнет их и в этом случае. Более того, в наших планах дать названия и другим «ответвлениям» от основных магистралей, которых много в городе. Например, давно уже сложно разобраться в домах по Байкальской. По логике многие из них должны относиться к разным улицам.

Какие еще изменения ждут иркутян и как изменится география города - увидим в ближайшем будущем.

КОНКРЕТНО

Улица/проезд Утвержденное наименование

Улица 1 Ивана Галкина

Русский землепроходец, основатель Илимского и Усть-Кутского острога.

Улица 2 Николая Чупалова

Иркутский купец 2-й гильдии, меценат. Был известным в городе благотворителем. Он пожертвовал деньги на строительство каменного дома для городской больницы на 100 коек. Это была первая больница в городе. Построил Базановский приют для детей, который ныне украшает наш город (клиника на улице Ленина). Жертвовал на победу в войне 1812 года.

Улица 3 Курбата Иванова

Енисейский казак, первооткрыватель озера Байкал.

Улица 4 Фердинанда Врангеля

Русский адмирал, исследователь северо-восточного побережья Сибири

Улица 5 Иоганна Гмелина

Естествоиспытатель на русской службе, исследователь Сибири, натуралист академического отряда Великой Северной экспедиции.

Улица 6 Власа Сидорова

Влас Сидоров, выборный торговый человек города Иркутска, первый строитель Знаменского монастыря.

Улица 7 Якова Метелева

2-й гильдии купец. Исполнял обязанности старосты в Иркутской Михайло-Архангельской церкви. Гласный Иркутской городской думы 1906–1909. Попечитель больницы для хроников имени Медведниковых, член попечительского совета Иркутского детского сада. В 1919 пожертвовал на создание Иркутского университета 25 тыс. руб.

Улица 8 Емельяна Югова

Церковь Михаила Архангела (св. Харлампия) Харлампиевская церковь - первую деревянную двухпрестольную церковь построил за свой счет в 1738 посадский человек Е. Югов.

Улица 9 Воеводы Синявина

Во время правления Синявина в Иркутске были построены две церкви: одна каменная — Спасская и другая деревянная во имя Тихвинской Богоматери.

Улица 10 Николая Полякова

Иркутский 2-й гильдии и 1-й гильдии купец. Почетный смотритель городского пятиклассного училища. Член попечительских советов промышленного училища, Детского сада, Базановского приюта, Солдатской больницы… Принимал участие в работе комитета для оказания помощи рабочим, прибывшим в Иркутск из неурожайных мест (1899). Был одним из директоров городского театра.

Улица 11 Ивана Чурина

Иркутский купец 2-й гильдии. Гласный Иркутской городской думы. Был членом комитета по сбору пожертвований в пользу населения, пострадавшего от неурожая 1890-99гг., жертвовал на строительство здания ВСОРГО (1880) и на здание театра (1890). Председатель совета сиропитательного дома Е. Медведниковой. Активно занимался благотворительностью.

Улица 12 Ермака

Казачий атаман, освоитель Сибири для Русского государства.

Улица 13 Евфимия Кузнецова

Купец, крупнейший меценат Иркутска, приглашён Трескиным в Иркутск и был многие годы его соратником в развитии Иркутской губернии.

Улица 14 Губернатора Трескина

Николай Иванович Трескин - Иркутский гражданский губернатор (1806—1819)

Улица 15 Григория Шелихова

Русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелеховых. В 1783—1786 годах возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения в Северной Америке. Основатель Северо-Восточной компании.

Улица 16 Феодосия Пахолкова

1-й и 2-й гильдий купец. Потомственный почетный гражданин, член попечительского совета сиропитательного дома Е. Медведниковой, состоял членом пожарного общества, с 1886 – директор городского театра. Жертвовал на строительство здания театра, комитету помощи рабочим, прибывшим в Иркутск из неурожайных губерний России. Гласный Иркутской городской Думы.

Улица 17 Николая Спафария

Русский дипломат, первоописатель озера Байкал и острова Ольхон.

Проезд 1 Петра Кравеца

Иркутский 2-й гильдии купец. Гласный Иркутской городской думы. 15 января 1907 открыл паровую, электрическую и газовую прачечную «Америка» на углу Амурской и Набережной ул. В марте 1908 в его доме на углу Большой и 3-й Солдатской ул. был открыт кинематограф «Иллюзион». Был известным благотворителем: жертвовал училищу слепых, построил на свои деньги «Убежища для слепых П.Р. Кравца»; жертвовал на открытие университета. В 1907 году выделил средства на организацию при городской полиции фотографического павильона, стал обслуживать нужды сыскного отдела. Был награжден.

Проезд 2 Якова Домбровского

Иркутский купец 1-й гильдии, предприниматель, меценат, создатель иркутской еврейской общины и староста ее на протяжении 20 лет. Занимался благотворительной деятельностью. Жертвовал в пользу городских детских приютов, на лечебницу для приходящих, ВСОРГО, на учреждение различных благотворительных базаров, прогимназию.

Проезд 3 Барнешлевский

Андрей Барнешлев, служивый человек, строитель Иркутского острога.

Проезд 4 Кротовский

Василий Кротов, иркутский купец и летописец.

Проезд 5 Николая Черныха

Иркутский 2-й гильдии купец. Потомственный почетный гражданин. Старший попечитель совета сиропитательного дома Е. Медведниковой. Много жертвовал на церкви церковный староста Спасской церкви. Получил благодарность за сбор денег на ее исправление.

Проезд 6 Литвинцевский

Князе-Владимирский храм был основан в 1888 году в честь 900-летия крещения Руси князем Владимиром, на средства купца Василия Андреевича Литвинцева.

Проезд 7 Игнатьевский

Инициатором возведения каменной Преображенской церкви для мастеровых кузнецов выступил иркутский купец С. Я. Игнатьев.

Проезд 8 Кудельского

Кудельский Владислав Андреевич – художник, архитектор - Собор Богоявления Господня, здание первой Иркутской синагоги, Князе-Владимирский собор, Вознесенский собор.

Проезд 9 Турчаниновский

Николай Турчанинов, иркутский чиновник, учёный-путешественник, выдающийся исследователь сибирской флоры и фауны, сооснователь первого Ботанического сада в Восточной Сибири.

Проезд 10 Бечевинский

В 1757 г. была заложено каменное здание Знаменской церкви на средства иркутского купца И.С. Бечевина.

Проезд 11 Пономаревский

Известный купец и меценат Павел Андреевич Пономарев.

Проезд 12 Ивана Попова

Иркутский 2-й гильдии купец. За участие в народовольческом движении в 1884 арестован, в 1885 выслан в Кяхту. Здесь стал инициатором создания первой общественной библиотеки и музея. В Иркутске с 1894, редактор-издатель газеты «Восточное обозрение» и научно-литературное приложение к ней «Сибирский сборник». Гласный Иркутской городской думы.

Проезд 13 Ремезовский

Семён Ремезов, русский энциклопедист и первый картограф Сибири.

Проезд 14 Лосевский

Антон Лосев, иркутский архитектор и летописец.

Проезд 15 Бичуринский

Никита Бичурин, архимандрит Русской православной церкви (в 1802—1823 годах); востоковед и путешественник, знаток китайского языка, один из основоположников русской синологии, первый русский китаевед, получивший общеевропейскую известность.

Проезд 16 Якова Малкова

Церковь Святителя Николая Чудотворца и св. Иннокентия, Епископа Иркутского возводилась церковь на пожертвования иркутского купца Я. С. Малкова.

Проезд 17 Моисея Долгих

Строитель каменной Спасской церкви Моисей Иванович Долгих - московский каменных дел подмастерье.

Проезд 18 Переваловский

Иркутский 2-й гильдии купец. В 1880-1907 возглавлял Хайтинскую фарфоро-фаянсовую фабрику, придал ей статус АО «Сибирское товарищество для производства фарфоровых, фаянсовых, хрустальных и гончарных изделий Ивана Даниловича Перевалова». Гласный Иркутской городской думы. В 1905 на Всемирной выставке в Антверпене хайтинский фарфор удостаивается высшей награды – золотой медали. Обладатель редкого собрания дореволюционного сибирского фарфора. Создал при фабрике музей фарфора. В 1897 построил храм Николая Чудотворца.

Проезд 19 Перфильевский

.Максим Перфильев, казачий атаман-первопроходец, основатель Братского острога.