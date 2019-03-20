2019-03-20T08:20:22+03:00
Происшествия

80-летняя иркутянка чуть не стала жертвой аферы собственного внука

Он обманом подарил ее квартиру своей девушке
Олег ФЕДОРОВ
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80-летняя иркутянка чуть не стала жертвой аферы собственного внука.80-летняя иркутянка чуть не стала жертвой аферы собственного внука.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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80-летняя жительница Иркутска смогла доказать в суде, что никогда не подписывала никаких договоров дарения и передачи своей квартиры. Именно в доме Фемиды она узнала, что якобы ее жилплощадь подарена невесте собственного внука. Женщина уверяла, что не помнит этого.

6 лет назад хозяйка 3-х комнатной квартиры в Октябрьском районе Иркутска перенесла инсульт. После этого у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла еще несколько кровоизлияний в мозг, упала и сломала шейку бедра и, практически, перестала вставать с постели. Ей оформили третью группу инвалидности. Через какое-то время ситуация со здоровьем настолько ухудшилась, что она не понимала что происходит вокруг, не отдавала отчета в том, что она делает. Но самое страшное, что она перестала узнавать своих родственников и тех, кто за ней ухаживал.

Но, с 2016 года женщина сумела пойти на поправку, ее самочувствие улучшилось. А с конца 2017 года ей стали приходить непонятные квитанции по оплате за жилье.

- Так совершенно случайно женщина узнала, что больше не является собственником квартиры,- рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе Октябрьского районного суда. – По документам жилплощадью теперь владела сожительница ее 30-летнего внука.

Она обратилась в кадастровую службу и сказала, что не помнит, как выписывала доверенность на внука, который затем отписал квартиру своей знакомой. Более того, документы были подписаны неизвестным лицом, эксперты так и не установили, кому принадлежит подпись. Сама же дарственная была составлена не у нотариуса, а в самом жилище.

- Неустановленный человек, который поставил свою подпись в дарственной, не обращался в суд со встречным иском,- рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда. – А внук 80-летней женщины не обладал таким правом, поскольку жилое помещение перешло в его собственность вопреки ее воле.

Судья пришел к выводу, что бабушка на момент подписания дарственной, не могла это сделать по состоянию здоровья. Документ о передачи собственности признали недействительным, женщина так и осталась единственным законным владельцем квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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