2019-03-20T16:01:59+03:00
Общество

Помощь через всю страну: жительница Волгограда откликнулась на беду многодетной матери из Иркутска

Она передает в Иркутск посылку через дальнобойщиков
Олег ФЕДОРОВ
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Помощь через всю страну: жительница Волгограда решила помочь многодетной матери из Иркутска. Фото: с личной страницы Маргариты Степочкиной в соцсетях.Помощь через всю страну: жительница Волгограда решила помочь многодетной матери из Иркутска. Фото: с личной страницы Маргариты Степочкиной в соцсетях.
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35-летняя иркутянка Алена по праву может считаться счастливой матерью троих «богатырей». Она вышла замуж, через пару лет стала матерью. А три года назад судьба принесла ей сразу двух мальчиков – близнецов. Казалось, вот оно счастье.

Но после этого все как-будто пошло под откос. Муж понял, что не потянет такой ноши, собрал вещички и ушел из дома, оставив семейство без копейки денег. А куда можно устроиться матери-одиночке с тремя детьми на работу в нашем городе? Тогда Алена решила просить помощи в группах таких же обездоленных матерей в интернете.

- Помогите люди добрые! Материальное положение тяжелое, иногда нечем кормить детей,- на такое обращение наткнулась жительница Волгограда Маргарита Степочкина.

Женщины начали активно переписываться в соцсетях. Маргарита сама на пенсии, дочери выросли, живут отдельно, вот она и помогает, чем может нуждающимся. Она съездила на рынок и накупила детям одежду и обувь на осень и весну.

На фотографиях, которая выложила Алена на своей странице в соцсети видно, что живут они вчетвером в маленькой комнате в общежитии. На 10-ти квадратных метрах расположились 2-х ярусная кровать, стиральная машина и кухня все ее имущество.

Помощь через всю страну: жительница Волгограда решила помочь многодетной матери из Иркутска. Фото: с личной страницы Маргариты Степочкиной в соцсетях.

Помощь через всю страну: жительница Волгограда решила помочь многодетной матери из Иркутска. Фото: с личной страницы Маргариты Степочкиной в соцсетях.

Нам удалось связаться с Аленой:

- Детей мне удалось устроить в детский садик, - рассказала Алена «Комсомольской правде» в Иркутске. – Кстати и посылка пришла от Маргариты. Так что все налаживается.

Правда, скорее всего, посылка была из детского фонда. Маргарита еще только собирается отправлять ей вещи. Она собрала несколько комплектов одежды для близнецов: куртки, шапки, джинсы, кроссовки. На старшего мальчика даже собрали школьный костюм. А еще сумки, канцелярский принадлежности и даже купальник. Всего около 30 килограммов вещей. Их вместе с зятем, который работает дальнобойщиком, они в начале апреля довезут до Москвы. Там он их передаст своим знакомым водителям, которые поедут до Иркутска. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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