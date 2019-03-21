2019-03-21T13:07:16+03:00
Общество

В Забайкалье мать семерых детей едва не заставила плакать врио губернатора в прямом эфире

Женщина рассказала главе региона Александру Осипову, что ухаживает за ребенком инвалидом в аварийном доме без центрального водоснабжения [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Забайкалье мать семерых детей едва не заставила плакать врио губернатора в прямом эфире. Фото: скриншот с видеоВ Забайкалье мать семерых детей едва не заставила плакать врио губернатора в прямом эфире. Фото: скриншот с видео
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В Забайкальском крае состоялась большая пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Осипова. Более 2,5 часов глава региона отвечал на вопросы журналистов и жителей Забайкалья в программе «Прямой разговор». Но, давая ответ на один из вопросов, губернатор неожиданно не смог сдержать слез.

Все началось после того, как многодетная мать из Читы рассказала Александру Осипову, о том, что один из семи ее детей остался инвалидом после перенесенного менингита. Ухаживает за ребенком женщина, живя в аварийном доме без центрального водоснабжения.

- Без воды, мы используем влажные салфетки, чтобы не было пролежней», - добавила женщина.

Отвечая на этот вопрос, и.о. губернатора отметил, что подобных сообщений к нему поступает много. В этот момент Александр Осипов на несколько секунд замолчал, и у него на глазах выступили слезы.

Александр Осипов не смог сдержать слез. Фото: скриншот с видео

Александр Осипов не смог сдержать слез. Фото: скриншот с видео

- Самое печальное, что мы не можем всем помочь, - прервал паузу дрожащим голосом чиновник. - Но муниципалитеты должны задействовать все механизмы поддержки многодетных семей, в том числе выделяя им бесплатные земельные участки. Конкретно этим случаем руководство региона займется отдельно, пообещал многодетной матери Александр Осипов.

Добавим, что всего, во время пресс-конференции Александр Осипов, который исполняет обязанности губернатора Забайкалья с октября 2018 года, ответил на 53 вопроса жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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