Иркутской области - безопасные и качественные автодороги

Расхожее утверждение о том, что Россия – страна с плохими дорогами, похоже, скоро перестанет соответствовать истине: в нынешнем году в стране стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И уже очень скоро мы с вами станем свидетелями многочисленных позитивных перемен, ведь только в 2019 году Иркутская область получит в рамках этого нацпроекта около 3 млрд рублей – в придачу к тем миллиардам, которые ежегодно выделяются из федерального бюджета транспортной сети нашего региона.

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это не только финансирование. Это еще и управленческие технологии, и работа с подрядными организациями по качеству дорожных работ. В Иркутске, Шелехове и в Ангарске такая работа ведется уже 2 года, и сегодня благодаря пристальному вниманию как от контролирующих органов, так и со стороны общественников качество производимых дорожных работ культура производства среди подрядчиков значительно выросла. Этим опытом мы готовы делиться, - отметил Сергей Тен, депутат Государственной Думы РФ, который целенаправленно отстаивает интересы Иркутской области в Минтрансе, Росавтодоре и других федеральных органах власти.

В самом деле, нынешний нацпроект является преемником приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого с 2017 года. И Иркутская область стала одним из 38 субъектов, вошедших в данный проект. Теперь же, когда он получил дальнейшее развитие и приобрел статус национального, дорожные работы в регионе приобретут гораздо больший размах. К примеру, в Иркутске наконец-то дойдут руки до путепровода по улице Джамбула, который был построен в далеком 1966 году и с тех пор не видел ни одного капитального ремонта. Между тем участок улиц Маяковского, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная, Трактовая и переулка Спортивного является самым перегруженным в городе. Только по Джамбула в утренний час пик ежечасно проходит от 2400 до 3261 автомобиля. Среди них большое количество большегрузного транзитного транспорта, ведь именно здесь пролегает кратчайший путь, связывающий федеральные трассы Р-268 «Байкал» и Р-255 «Сибирь». В общем, неудивительно, что износ этого путепровода превышает 80%, а его состояние еще в 2012 году было признано предаварийным! И Сергей Тен добился включения в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструкции путепровода по улице Джамбула, несмотря на то что этот нацпроект не подразумевает реконструкции дорог, ограничиваясь лишь их ремонтом и капремонтом. Так что уже в нынешнем году Иркутск получит первый транш на приведение в порядок этой важнейшей городской транспортной артерии – в федеральном бюджете 2019 года на это зарезервировано 355 млн рублей.

Нужно отметить, что новый нацпроект предполагает работу не с отдельными населенными пунктами, а в рамках городских агломераций. И разработчики проекта насчитали в Прибайкалье целых три такие агломерации: Иркутскую, Ангарскую и Братскую. К примеру, в состав Иркутской агломерации включен моногород Шелехов, а в Ангарскую – моногород Усолье-Сибирское и Усольский район. Так что в Усолье-Сибирском уже в этом году начнутся работы на улицах Ленина и Интернациональная. А в Усольском районе за 6 ближайших лет планируется отремонтировать 161 км автодорог, потратив на это более 4 млрд рублей. Кстати, стараниями Сергея Тена Усольский район вошел не только в «дорожный» нацпроект, но и в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части автомобильных дорог транспортного коридора Европа - Западный Китай. Этот масштабный проект, отвечающий за автомобильную связь двух континентов, предусматривает строительство 16 обходов российских городов, в том числе и долгожданного обхода Усолья-Сибирского. Строительные работы начнутся уже нынче и продлятся 5 ближайших лет. За это время будет проложено 42,6 км автодороги 1-й технической категории: две полосы движения в каждом направлении, разделительная полоса, пешеходные переходы в разных уровнях, разноуровневые же транспортные развязки… Пропускная способность этой магистрали составит порядка 30 тыс. автомобилей в сутки.

Проверка хода работ федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сергей Тен и заместитель руководителя ФДА Игорь Астахов.

- Реализация этого проекта позволит сократить время в пути от юга до севера области более чем на полчаса, значительно снизит уровень загрязнения воздуха выхлопными газами в Усолье и Тельме, избавит от автомобильных пробок в городе в часы пик. Повысится безопасность дорожного движения, - подчеркивает Сергей Тен. - Следующий на очереди - обход Тулуна. Проект также включен в данную программу, но сроки строительства пока не определены. Будем планомерно решать вопрос по реализации этого важнейшего инфраструктурного проекта.

КСТАТИ

Проекты, которые состоялись благодаря лоббированию интересов региона депутатом ГД РФ Сергеем Теном:

- реконструкция участка с 47-го по 55-й км трассы «Байкал» (известен в народе как Тещин язык);

- передача участка автодороги «Вилюй» из муниципальной собственности в федеральную, что позволило значительно разгрузить городской бюджет Тулуна, а также повысить качество обслуживания автомагистрали;

- освещение федеральный трассы Р-255 «Сибирь» в г. Нижнеудинске;

- освещение федеральных трасс в Целинных Землях, Гуране и Булюшкина.

Кроме того, Сергеем Теном ведется работа по следующим направлениям:

- освещение федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в городе Тулуне;

- строительство участка автодороги Р-258 «Байкал» на участке c 26-го по 47-й км;

- ликвидация железнодорожных переездов на федеральной дороге Р-255 «Сибирь»;

- выделение федеральных трансфертов на строительство новых и реконструкцию существующих аварийных путепроводов;

- строительство обхода города Тулуна;

- строительство обхода города Братска;

- завершение строительства автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

Путепровод на ул. Джамбула.

СПРАВКА «КП»

Среди целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (для этого, в частности, предполагается размещение на дорогах многочисленных автоматических пунктов весогабаритного контроля);

- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки (в том числе подразумевается их оснащение элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением);

- снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

- снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего 4 чел. на 100 тыс. населения, а к 2030 году планируется и вовсе выход на нулевой уровень смертности (кстати, для этого предполагается широкое внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных и на обеспечение движения беспилотных транспортных средств).