100 часов обязательных работ за 800 хвостов омуля

Омуль вне закона, и уже второй год подряд. Вылавливать и продавать байкальскую рыбу запрещено. Но ведь правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Видимо, так и рассудила жительница Бурятии. Она хотела подзаработать на продаже деликатеса, ведь спрос-то на омуля еще какой! Но оказалась на скамье подсудимых.

- Она скупала рыбу, добытую преступным путем у браконьеров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. - Всего приобрела 800 хвостов весом в полтонны.

Причем вылавливали омуля, как выяснилось, осенью - во время нереста, что смягчающим обстоятельством отнюдь не является. Задержали скупщицу во время перевозки ценной рыбы. На суде сибирячка полностью признала свою вину. Наказание - 100 часов обязательных работ. Вся 800 хвостов обратили в доход государства.

Напомним, что вообще-то вылавливать омуля можно, но только подледным способом - исключительно для себя, а не для продажи и партией не более 5 кг. Превысите лимит и решите на этом заработать - штрафом не отделаетесь, можете легко угодить за решетку. Кстати, осенью 2018 года наказание за незаконный вылов байкальского эндемика вырос: штрафы увеличили в 14 раз! Если раньше за каждую хвост браконьеру нужно было заплатить 250 рублей, то с 13 ноября - уже 3640 рублей. Сотрудники Росрыболовства считают, что такая мера поможет снизить объемы незаконной добычи. Не каждый, согласитесь, любитель деликатеса согласен раскошелится на такую сумму. Но не только запрет должен восстановить популяцию байкальского эндемика. По словам специалистов, каждый год в Байкал выпускают мальков, однако еще минимум 5 - 7 лет уйдет на то, чтобы численность омуля вернулась к оптимальным значениям.