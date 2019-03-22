Частицу мощей святителя Иннокентия Вениаминова привезут в Иркутск

12 апреля 2019 года исполнится 140 лет, как свой земной путь завершил миссионер, ученый, просветитель, государственный и общественный деятель, митрополит Московский и Коломенский, апостол Сибири и Америки – святитель Иннокентий. Похоронили его в крупнейшем мужском монастыре Русской православной церкви Троице-Сергиевой лавре. А родился Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, как его звали в миру, в поселке Анга Качугского района Иркутской области. Именно туда 28 марта из Москвы привезут частицу его мощей.

- Идея принадлежала мне, - признается настоятель храма в поселке Анга Максим Кузнецов. Он возглавил приход чуть больше года назад. - С ней обратился к митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму, а он в свою очередь - к патриарху Кириллу, который и дал свое благословение. В Москву за святыней вылетим 25 марта. По прибытию в Иркутск 28 марта отслужим молебен в часовне «Благодатное небо» на территории аэропорта, куда смогут прийти все иркутяне, затем повезем в Ангу.

По дороге священники совершат крестный ход на машинах. Проведут молебны в Свято-Троицком храме Хомутова, церкви Живоначальной поселка в Усть-Ордынском и Михайло-Архангельском храме села Баяндай.

- К вечеру 28 марта доставим святыню в Ангу, - говорит Максим Кузнецов.

Напомним, там в 2017 году – в честь 220-летия со дня рождения святителя и 40-летие со дня канонизации - появился культурно-просветительский центр его имени, а также Свято-Иннокентьевская церковь. Ее построили на фундаменте красивейшей старинной Ильинской церкви, в которой служили родные Ивана Попова. При жизни он сделал немало добрых дел. Объезжал отдаленные поселки, основывал там приходы, переводил Священное Писание на языки коренных малочисленных народов, занимался их образованием, повышением уровня культуры, закладывал традиции, объединял землю русскую. Например, известен случай, когда епископ в 1860 году отслужил литургию полностью на якутском языке, а позднее вообще основал самостоятельную епархию в Якутии. А чуть ранее, в 1858 году, заложил в Усть-Зейской станице храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы на реке Амур. Так появился город Благовещенск.

А еще в этом году минует четверть века с того момента, как Вениаминова прославили к лику святых.

- На малую родину, в Ангу, приезжают паломники буквально со всех концов света, - делится Максим Кузнецов. – Теперь они смогут поклониться мощам Святителя Иннокентия.