Девять сумок с деньгами и побег до Берлина: как иркутянка помогла украсть из банка полмиллиарда рублей

Про то, как дерзкие налетчики в масках врываются в банк, набивают сумки деньгами, а затем улетают тратить их в жаркие страны, снято уже десятки голливудских фильмов. Отдельную картину вполне можно снимать и про ограбление Сибирского банка реконструкции и развития, которое в январе 2018 года прогремело на всю Тюмень. Мало того что оно произошло без единого выстрела и криков: «Всем на пол!», так преступники даже не прятали лиц от камер видеонаблюдения. Без сопротивления и погони полиции они без суеты вынесли из хранилища полмиллиарда рублей. И как в лучших традициях детективного жанра, особую перчинку тюменской истории придает то, что в этом ограблении века оказалась замешанной женщина. А теперь самое интересное: роковая брюнетка из Иркутска Ирина Милеева (имя и фамилия изменены в интересах следствия. - Прим. ред.) возглавила всю операцию!

ГОТОВИЛИ ПЛАН НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

Одним из его разработчиков, по версии прокуратуры, был лично совладелец и одновременно председатель правления банка Роман Данилов (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) - кстати, известный в Тюмени предприниматель. Именно он в октябре 2017 года назначил на должность своего заместителя Ирину Милееву. Где и при каких обстоятельствах они познакомились, сейчас выясняется. По всем правилам кандидатура Милеевой прошла необходимое согласование в Центральном банке России. Правда, на работу сибирячка вышла лишь через 3 месяца. Почему? Еще один вопрос без ответа в этой запутанной истории. Коллективу финансового учреждения нового заместителя руководителя представили 18 января 2018 года – ровно за неделю до ограбления.

- Дальше стали происходить вещи, на которые никто из работников банка внимания не обратил, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова. - В день представления Милеевой Данилов ушел в отпуск, оставив исполняющей обязанности Ирину. Также незапланированный отпуск от начальника неожиданно получили второй заместитель председателя банка и главный бухгалтер. А начальника отдела кассовых операций отправили якобы в срочную командировку.

И это был первый шаг хитроумного плана. Далее под предлогом выплаты денег вкладчикам Ирина пополнила кассу банка наличными в общей сумме на 561 млн рублей. Эти деньги поступили из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка России.

Уже больше года женщина находится в международном розыске. Фото: соцсети.

МЫ ДЕЛИЛИ… 560 МИЛЛИОНОВ

Кстати, прокуратура Тюменской области уже снимает документальный фильм по этой истории. Ведь есть реальные кадры! Кульминация всей операции попала на камеры наружного видеонаблюдения банка. Итак, вечером 26 января Ирина зашла в здание вместе с еще одним сообщником, взяла у кассира ключ от хранилища и закрылась там на 3 часа - именно столько понадобилось парочке, чтобы набить 561 млн наличными в 9 (!) спортивных сумок. Правда, заметив камеру в хранилище, Ирина тут же накрыла ее тканью. Позже вместо пачек денег оперативники найдут в боксе различную канцелярию, которую женщина напихала вместо купюр. А теперь о том, как компания распределила награбленное. Сразу скажем, куш они разделили далеко не по-братски.

- В этот же день 350 миллионов забрал для Данилова неизвестный мужчина, - продолжает Елена Мельникова. - Еще 100 миллионов взяла себе иркутянка, 90 достались третьему сообщнику Данилова и Милеевой - Олегу Петрову (имя и фамилия изменены). Остальные между собой разделили Семен Кутепов (имя и фамилия изменены), который выносил сумки (10 миллионов, три из которых он по договору должен был вернуть Петрову) и еще один член группы Иван Горбасюк (имя и фамилия изменены), роль которого была незначительной. Ему досталось «всего» 5 миллионов.

ПОБЕГ В АРЕНДОВАННОМ ЗА 1 МИЛЛИОН САМОЛЕТЕ

Как и в голливудском кино, скрыться удалось лишь главным организаторам ограбления. Кстати, время на это у них было, ведь кражу денег главный бухгалтер банка заметила только через 3 дня. Так вот, ярче всех ушла именно иркутянка. В ту же ночь Ирина попала на камеры наблюдения в тюменском аэропорту Рощино, где ее, по версии следствия, уже ожидал арендованный за 1 миллион рублей самолет Як-42. В нем она улетела в Шереметьево, откуда еще через сутки, по предварительной версии, вылетела в Берлин. Данилов же, предполагают сыщики, скрылся в Барселоне. Парочка до сих пор находится в международном розыске.

- Троих исполнителей поймали через месяц, - говорит Елена Мельникова. - Горбасюк сдался полиции сам, Кутепова нашли в его родном Оренбурге, а Петров был задержан в аэропорту Шереметьево. Спустя год суд отправил их в колонию общего режима на 3 года. Но прокуратура посчитала несправедливым, что Петров получил столько же лет, сколько Кутепов с Горбасюком, так как именно он разрабатывал с Даниловым план ограбления, да и получил за это большую сумму. Мы подали апелляцию, суд ее удовлетворил: Петрову добавили еще год лишения свободы.

Все точки над i в этой истории будут расставлены, когда поймают Данилова и Милееву. А вообще, если уж это ограбление прошло по сценарию голливудского фильма, то и концовка здесь может быть абсолютно непредсказуемой. И тогда уже неудивительно будет, если окажется, что роковая брюнетка, сама того не подозревая, оказалась замешана в аферу века, ведь женщину вполне могли подставить. Такую версию активно обсуждают в Интернете, и, чего греха таить, такой сценарий тоже возможен. Иначе почему в первый же рабочий день Ирины все ключевые сотрудники - от председателя правления до главного бухгалтера - оказались в отпуске или командировке? Получается, что и дела Ирине (на минуточку, назначенной исполняющей обязанности главы финансового учреждения) не передавали, так? И почему она, не боясь камер наблюдения, зашла в хранилище и вынесла оттуда деньги? Выглядит все это, по меньшей мере, странно. Нестыковок в деле действительно много. А ответы на них появятся лишь тогда, когда председателя правления Данилова и саму Милееву разыщут.

P.S.

В ближайшее время прокуратура Тюменской области планирует опубликовать фильм про ограбление банка. В нем покажут реальные кадры самого преступления, съемки с камер наблюдения в аэропорту Рощино, на которых видно, как иркутянка с сумками покидает Тюмень, а также раскроют все детали этого хитроумного плана.