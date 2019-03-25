Хотела замуж, а стала мэром: что известно о 28-летней домохозяйке Анне Щекиной, выигравшей выборы мэра Усть-Илимска

Вся страна обсуждает сенсационные итоги выборов мэра в 82-тысячном Усть-Илимске Иркутской области. Там, утром, 25 марта проснулась знаменитой 28-летняя домохозяйка Анна Щекина. Кандидат от партии ЛДПР, набрав 44,04% голосов, обошла своего главного конкурента в борьбе за мэрское кресло единороса Сергея Зацепина (37,30%), стала главой города. При этом отрыв от других кандидатов получился громадным. Для сравнения: Ирина Кондратьева из «Справедливой России» довольствовалась 6,21%, а Екатерина Сазонова, представляющая «Города России» получила всего 2,03%.

- Ну что, друзья, поздравляйте! – написала Анна на своей страничке в соцсети, судя по всему, узнав итоги голосования. - Я избранный мэр города Усть-Илимска от партии ЛДПР! Я победила! Ура, ура, ура!

Напомним, выборы мэра Усть-Илимска, в которых по данным избиркома приняли участие 20789 человек (32,71%) были досрочными. Они состоялись в связи с добровольной отставкой Вакиля Тулубаева, который покинул свой пост в январе 2019 года.

Фото: соцсети.

Как только были объявлены неожиданные итоги выборов, в соцсетях развернулась настоящая дискуссия. Некоторые выдвинули мысль, что голосование в Усть-Илимске могло быть протестным. То есть когда голосуют не за кого то, а против остальных кандидатов.И такое в Иркутской области было уже не раз. Например, в 2010 году также неожиданно главой Иркутска стал Виктор Кондрашов. Сюда же можно привести совсем свежий пример. В августе 2018 года небольшой поселок Юголок в Усть-Удинском районе с огромным отрывом на выборах возглавил 21-летний Иван Булатников. Тогда местные жители прямым текстом говорили, что голосовали протестно, лишь бы поселок не возглавили другие кандидаты.

Фото: соцсети.

Что же известно о новом градоначальнике Усть-Илимска? На сайте ЛДПР информации об Анне Щекиной нет. Имеется лишь несколько снимков со встреч с местными жителями. А предвыборной кампании, что предлагала Щекина своим избирателям, нет. И хотя во время предвыборной кампании она и числилась безработной, на страничке в соцсети в разделе статус гордо сверкает надпись: «Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». А чуть ниже закреплен пост с фотографией удостоверения члена Государственной думы. Из фотографий ничего необычного. На них новый мэр в основном с коллегами по партии, селфи в домашней обстановке с сыном. Из любопытного разве что снимок с известным депутатом Андреем Луговым. Состоит Анна Щекина и в нескольких любопытных группах с такими пикантными названиями, как: «Плохая Девочка» и «Знакомняшки Усть-Илимск».

А еще в феврале девушка, например, выставила такой странный пост:

- Что-то замуж захотелось, - пишет Анна. - То не хотелось, а тут бац, и захотелось, не знаю, может это временное явление».

Из чего следует, что сейчас ее сердце свободно. Хотя, кто знает? Сама Щекина после победы ни на связь с избирателями, ни с журналистами еще не выходила. Дозвониться ей не могут и корреспонденты "Комсомольской правды". Трубку избранный мэр не берет.

Анна с Андреем Луговым. Фото: соцсети

Непонятным пока остается, почему на выборы в четвертом по значению городе Приангарья, свою кандидатуру не выставила партия КПРФ. Не участвовал единорос Анатолий Дубас, который по мнению специалистов, мог легко выиграть эту гонку. Но вместо этого, он объединился с Анной Щекиной и пообещал в случае ее победы стать вице-мэром. Во время предвыборной кампании по городу даже были развешаны плакаты с изображением Анны Щекиной и Анатолия Дубаса с надписью: "Все зависит от вашего выбора". Под фотографией Анны красовалась подпись: "Мэр города", а под фото Анатолия : "Первый заместитель мэра города". Своих планов, Анатолий Дубас, судя по всему не изменил.

- Конечно, буду вице-мэром, я же людям обещал, - отвечает Анатолий Дубас на наш звонок. – С чем связываю ее победу? Думаю, с протестом! Выборы были безальтернативными, поэтому народ обозлился настолько, что уже им был без разницы возраст и опыт кандидатов. С Анной я знаком давно, периодически общались, обменивались политическими взглядами. Как я и обещал, пойду к ней первым заместителем, пока она будет учиться, тренироваться. Потом научится, сама сможет рулить. Тогда и другого вице-мэра можно взять.

Фото: соцсети.