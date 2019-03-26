В черемховском изоляторе 22 заключенных пытались совершить суицид

- Утром в субботу мне позвонил неизвестный мужчина, который не сказал своего имени, но представился сотрудником изолятора, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске теща одного из заключенных Александра Малкова (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) Галина (имя изменено). – И сообщил, что 22 человека, среди которых мой родственник, причинили вред своему здоровью. Я сразу переспросила: «Зачем?». На это он мне ответил, что мой зять, который к слову страдает заболеванием, писал жалобы на то, что ему не предоставляли лекарства. И якобы Александр требовал оказать ему помощь.

Это, по словам родных, которые уже обратились к московскому правозащитнику Борису Ушакову, лишь одна из причин попытки массового суицида. А из-за чего зэки устроили бунт? Версию, к слову, выдвинул уже сам Ушаков. Он известен тем, что отстаивает права заключенных по всей стране.

- По моей информации, их две недели не выводили ни в баню, ни на прогулку, - рассказывает Борис Ушаков. – А 22 марта сотрудники изолятора ворвались в камеру одного из заключенных и начали его бить. Остальные, чтобы остановить это и нанесли себе повреждения. Одного даже отправили в больницу.

То, что в черемховском изоляторе заключенные действительно нанесли себе ранения, подтвердили и в ГУ МВД России по Иркутской области. Однако, по словам полицейских, никто из бунтарей серьезно не пострадал и даже не нуждался в помощи врачей. Это показал медицинский осмотр. А вот было ли избиение сотрудниками ИВС? Еще предстоит проверить и доказать. По факту уже проводится проверка. Зато известен возможный зачинщик массовой попытки суицида. Им оказался как раз тот самый 31-летний зять Галины, Александр Малков.

- Он уже был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В их числе убийство, разбои, грабежи. Эту акцию обвиняемый совершил, чтобы привлечь к себе внимание в связи завершением расследования очередного уголовного дела, фигурантом которого он являлся.

Подтверждает, что ее зять провел уже несколько лет за решеткой и сама теща Галина. Последний раз из колонии он освободился летом прошлого года. В очередной раз попал в изолятор, по словам женщины, после того, как совершил грабеж.

- Все равно это не повод так обращаться с ним, - уверена Галина. – Конечно, пока мы точно не знаем, что там произошло на самом деле, так как свидания не дают. Но если подтвердится то, что в черемховском изоляторе так относятся к заключенным, то мы будем жаловаться во все инстанции.