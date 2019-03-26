Остались без медалей впервые за 4 года: «Байкал-Энергия» проиграла «Уральскому трубнику» в серии за бронзу

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» проиграли «Уральскому трубнику» во втором матче серии за бронзу Суперлиги со счетом 2:7. Таким образом, счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу первоуральской команды. Наши парни впервые за четыре года остались без медалей чемпионата России.

Напомним, в этой игре бело-синим нужна была только победа, так как встреча в Первоуральске закончилась победой «Трубника» 6:5. И уже на 10-й минуте второй встречи иркутяне вышли вперед благодаря точному удару Петра Захарова. Однако уже через 7 минут форвард гостей Петр Цыганенко восстановил равновесие. Больше голов в первом отрезке 3150 зрителей на трибунах стадиона «Рекорд» не увидели.

Второй тайм начался для «Байкал-Энергии» просто кошмарно. Сначала иркутяне пропустили от своего бывшего хоккеиста Михаила Красикова, после дальнего удара которого не выручил наш голкипер Григорий Лапин. Через минуту преимущество уральцев удвоил Дмитрий Сидоров. Четвертый мяч в ворота Лапина, откровенно говоря, провалившего этот матч, отправил почти его полный тезка Григорий Липин. Ну а после этого свое слово взяли еще два экс-игрока «Байкал-Энергии», а ныне хоккеисты первоуральской команды Максим Ширяев (отличился дважды) и Андрей Герасимов, которые довели счет до разгромного. Все, на что хватило бело-синих, это отыграть еще один гол усилиями Александра Баздырева.

2:7 в матче и 0:2 в серии. «Байкал-Энергия», которая с 2015 года неизменно попадала в тройку призеров, завоевав за четыре года два серебра и две бронзы, в этом сезоне довольствуется лишь уже непривычно низком для себя 4-м местом. В отпуск наша дружина отправляется в не лучшем настроении.

Что касается «Уральского трубника», который был основан в далеком 1937 году, то команда из Первоуральска выиграла первые медали в своей истории. Кстати, в этом плей-офф "Труба" в четвертьфинале успела выбить гранда отечественного хоккея красноярский "Енисей". Нет, сомнения, что в городе с населением в 123-тысячи человек сейчас настоящий спортивный праздник.