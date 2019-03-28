2019-03-28T14:21:26+03:00
Происшествия

Сибиряк сам вычислил карманника, устроившего банкет на его деньги

Бато Далаев из Улан-Удэ вызвал полицию и взял гуляку с поличным [фото, аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бато Далаев сам вычислил карманника и вызвал полицию. Фото: личный архив Бато Далаева.Бато Далаев сам вычислил карманника и вызвал полицию. Фото: личный архив Бато Далаева.
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Своего бумажника с деньгами и банковской картой 46-летний житель Улан-Удэ Бато Далаев лишился, проехав в маршрутке несколько остановок от дома до центра города. Как это часто бывает, мужчина заранее не приготовил мелочь. Опомнился на выходе из автобуса - впопыхах пришлось доставать портмоне из-за пазухи. Достал купюру, получил сдачу, кошелек засунул в левый карман куртки.

- После зашел в магазин, чтобы купить хлеба. Руку за портмоне, а там ветер гуляет вместо бумажника, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске Бато Далаев. - Подумал, что выронил. Пришел домой, достал телефон, а мне из онлайн-сервиса одно за другим начинают сыпаться сообщения о списании с карты, которая была в кошельке, небольших сумм денег. Сначала улетучились 300 рублей, потом 500, 700... Сразу сообразил, что бумажник вытянул мужик, который сидел в маршрутке около двери. Увидел, как я сунул его в карман, и, видимо, стащил.

На балансе карты Бато было около 80 тысяч рублей. Мужчина через мобильное приложение заблокировал ее. К тому моменту карманник успел истратить около полутора тысяч целковых. Почему не воспользовался остальными средствами? Очевидно. Карточка бесконтактная, не требует введения пин-кода, если совершаешь покупки до 1000 рублей. Вот и пришлось вору довольствоваться скромными «подарками». Ведь листочка с пин-кодом владелец бумажника в него не вложил.

Бато вовремя успел заблокировать свою карту. Фото: личный архив Бато Далаева.

Бато вовремя успел заблокировать свою карту. Фото: личный архив Бато Далаева.

Бато мог бы успокоиться - карту ведь заблокировал. А дальше мог бы обратиться в финансовое учреждение, заказать перевыпуск, но путь этот казался долгим. К тому же ему хотелось наказать карманника, поэтому сибиряк решил начать собственное расследование.

- Смотрю, в эсэмэске высвечивается, что деньги списываются в баре, что находится примерно в километре от моего дома, - говорит Бато. - Я не стал вызывать полицию, а сразу побежал туда. Зашел, осмотрелся и увидел того самого карманника из маршрутки. Он как ни в чем не бывало играл в бильярд и с криками: «Плачу за всех!» угощал пивом случайных знакомых. Словом, развлекался от души за мой счет.

Бато не бросился в атаку, а подошел к бармену. Объяснил ситуацию, показал номер банковского счета и уточнил, не с него ли щедрый гость расплачивается по счетам. Ответ получил положительный. Тогда вызвал полицию, а сам, как тайный агент, сел в засаде - за соседний столик. Через 10 минут на руках гуляки захлопнул наручники наряд Росгвардии. Оказалось, 35-летний безработный карманник уже много лет живет, как говорил Доцент в «Джентльменах удачи», по принципу «Украл, выпил - в тюрьму».

- Думаю, правильно сделал, что дождался приезда полиции, - уверен Бато Далаев. - А вдруг он бы достал нож или пистолет. Что бы стал делать, если бы он встал и пошел на улицу? Проследил бы за ним.

Пока кошелек Бато проходит как вещдок. Вернуть его мужчине полицейские обещают в ближайшие дни. Ну а вору больше не до банкетов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы, а кроме того, все потраченные деньги придется вернуть.

Бато Далаев из Бурятии сам вычислил карманника

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ИСТОЧНИК KP.RU

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