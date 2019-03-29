2019-03-29T08:43:38+03:00
Общество

Клещи пошли в атаку: в Иркутской области уже 19 укусов, 1 случай боррелиоза

Сделать прививку все еще не поздно
Олег ФЕДОРОВ
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Клещи пошли в атаку: в Иркутской области уже 19 укусов, 1 случай боррелиоза.Клещи пошли в атаку: в Иркутской области уже 19 укусов, 1 случай боррелиоза.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Аномальная теплынь в начале марта и вот результат – клещи проснулись. И вышли на охоту как минимум на 2 недели раньше срока, между прочим! Больницы региона с укусами обратились 19 человек.

- Один клещ был заражен боррелиозом, - рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске заместитель начальника отдела санитарной охраны территорий Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко. – Если перейти к цифрам, то в 2018 году всего зарегистрировано 17 782 случаев укуса, что на 16% больше, чем в 2017. Показатели, кстати, в два раза выше, чем в среднем по России.

Итак, самое время подумать о прививке. Это по-прежнему самый действенный способ обезопасить себя. В этом году на вакцинацию выделили более 21 миллиона рублей. И кампания уже стартовала! Сделать прививку можно в поликлинике, к которой вы прикреплены. Причем абсолютно бесплатно!

И, тем не менее, возможностью иркутяне пользуются неактивно. Всего 15% жителей области делают прививки от клещевых инфекций. Большинство предпочитают страховки. Заплатил 200-300 рублей за полис и спокоен. Вцепился крововос, полис покроет стоимость исследования клеща, а также лечение, если таковое понадобится. Главное, вовремя обратиться в медицинское учреждение – в течение трех суток с момента укуса. Если позже, возможности докторов будут ограничены.

А кровососы, предупреждают специалисты, в этом году будут крайне активны. Теплая весна опять же всему причиной. Выезжая на природу, не забудьте, что одежда должна быть закрытой. Репелленты, отпугивающие клещей, тоже не помешают. Ну и главное – осмотр! Как можно чаще обследуйте себя и близких.

- В Иркутске самыми неблагополучными районами с высокой клещевой активностью в прошлом году стали Ершовский микрорайон, Юбилейный, предместье Радищева, кладбища в Ново-Ленино и микрорайоне Лисиха, - рассказала Ирина Чумаченко. – Также традиционно самыми опасными территориями являются Байкальский тракт, Ольхонский и Качугский районы. Сезон активности клещей, напомню, продолжится до конца октября.

В городе – проще. Парки, скверы от крововососов обрабатывают. Но другое дело, что применять химикаты начнут не раньше середины апреля, когда снег окончательно сойдет, за окном установится стабильных 15-18 градусов. Причем и днем и ночью. Кстати, нынешние мартовские снегопады клещей не напугали. Надеяться, что они замерзли, не стоит. Крововососы лишь на некоторое время снизили активность, но, как только чуть-чуть потеплеет, снова двинутся в атаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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