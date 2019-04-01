Таксист-убийца 9-летней девочки из Братска был судим за избиение матери

Эта история в июне прошлого года потрясла не только весь Братск, но и всю Иркутскую область. Десять дней с рассвета и до глубокой ночи в северной столице региона искали пропавшую без вести 9-летнюю Машу Перевозникову (имя и фамилия изменены, - прим. Ред.). На поиски девочки поднялись не только полицейские, следователи, но и в прямом смысле весь город. Неравнодушные сибиряки, узнав об исчезнувшей школьнице, все свободное время прочесывали местные леса, микрорайоны, скверы и заброшенные дома.

Все, что было известно о Маше, так это то, что днем 9 июня, за несколько минут до исчезновения, она зашла в магазин, где работает ее мама. На камеры видеонаблюдения попали кадры, как Маша подарила ей цветы и вышла. Оказалось, она отпрашивалась погулять. Но мама отказала и велела, чтобы дочь шла домой. Девочка так и сделала. На следующих кадрах, уже с уличных камер, видно, как она перебегает дорогу и идет в сторону своего дома. Он, к слову, находится буквально в 200-300 метрах от магазина. След девочки пропал буквально в нескольких шагах от подъезда. Через 10 дней безрезультативных поисков, город шокирует страшная новость. Школьницу нашли мертвой, закопанной в лесу на окраине города. Сразу задержали и подозреваемого в убийстве. «Комсомолке» удалось выяснить подробности того, как преступник заманил ребенка, а также некоторые факты из его биографии.

- Маша уже практически дошла до своего дома, но неожиданно свернула и отправилась в парк «Металлургов», видимо, решила погулять там, - рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске следователь по особо важным делам следственного отдела по Братску Максим Бондарчук. – Мы изучили последние записи с видеокамер, на которых запечатлена девочка, и установили всех прохожих и номера проезжающих автомобилей, что попали в кадр. Затем каждого вызывали и скрупулезно опрашивали. Выяснили, есть ли алиби, применяли в работе и детектор лжи.

Подозрение у следователей сразу вызвал 44-летний таксист Владимир Урманов (имя и фамилия изменены, - прим. Ред.). Сначала он путался в показаниях, но полиграф не прошел. Следователи поняли, мужчина знает, где находится Маша. Тогда подозреваемый во всем сознался. Рассказал, что в том районе высаживал пассажиров и случайно заметил девочку. На улице шел дождь, он предложил подвести ее до парка. Маша села в салон, после чего, незнакомец отвез ее в свой гараж, надругался, а затем, испугавшись, что Маша обо всем расскажет, задушил. После изверг вывез тело на окраину города, бросил в яму и закопал. Вскоре всплыли шокирующие факты из биографии убийцы Маши…

- В начале 2000-х он уже был осужден за побои матери, - продолжает Максим Бондарчук. – Тогда же, есть версия, что он убил свою первую жену во время ссоры, после чего сжег тело. При этом реального срока избежал. Дело оказалось сложно доказуемым и его закрыли. Кроме того, он на автомобиле сбил насмерть ребенка. Однако, случай признали несчастным.

Что касается нынешней жизни, то Владимир казался примерным семьянином. Вновь женился и воспитывал двух маленьких сыновей. Подрабатывал, как уже известно, таксистом. Следователи собрали все доказательства его вины в убийстве Маши и направили уголовное дело в суд. По всем экспертизам он также признан вменяемым.

Кстати, мама Маши еще во время следствия заявила, что единственный приговор, который заслуживает убийца ее дочери – смертная казнь, которая в нашей стране заменена пожизненным заключением.

- Думаю, пожизненное ему не дадут, - говорит Максим Бондарчук. – Прошлые судимости у него погашены. Так что это уже не отягчающие обстоятельства. Суд должен вынести приговор примерно через месяц.