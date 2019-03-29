2019-03-29T06:46:29+03:00
Общество

Телеканал «ТиВиСи» HD: Перезагрузка

Команда «ТиВиСи» - первого межрегионального HD телеканала Сибири - заявляет о старте запуска собственного производства и масштабной модернизации канала
Николай ТЕКАЛОВ
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Команда «ТиВиСи» - первого межрегионального HD телеканала Сибири - заявляет о старте запуска собственного производства и масштабной модернизации каналаКоманда «ТиВиСи» - первого межрегионального HD телеканала Сибири - заявляет о старте запуска собственного производства и масштабной модернизации каналаФото: Александр МЕДВЕДЕВ
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С 1 апреля на нашем канале выйдет первое информационное шоу «Новости Байкальского региона. Прямой эфир».

- Мы готовы поднимать самые актуальные темы и честно информировать телезрителя о происходящем сразу в трех субъектах РФ - Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, - рассказывает руководитель телеканала Галина Тюрнева.

Учитывая опыт в медиасфере, профессиональную команду и синергию с известным издательским домом «Комсомольская правда», канал сможет не только в сжатые сроки завоевать аудиторию, но и дать новую публичную площадку для представителей различных групп власти, общественности и бизнеса. В связи с принятым федеральным законом, в 2019 году в России будет отключено аналоговое вещание, что даст равные условия для «ТиВиСи» и других телекомпаний региона.

Мы представлены в большинстве кабельных сетей Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края - МТС, ТТК, «Стрела» «Телеком», «Ориент Телеком», «Электронный город», «Читатехэнерго». Следить за нашими новостями зрители также смогут во всех социальных сетях и в YouTube. Кроме того, в ближайшее время «ТиВиСи» можно будет смотреть в любом смартфоне страны - на крупнейших ОТТ-платформах.

«ТиВиСи» идет на шаг впереди!

- Мы готовы давать зрителю информацию в том виде, в котором он привык ее получать, - добавляет Галина Тюрнева. - Готовы не только рассказывать, но и слушать. Мы не боимся отличаться и говорить то, что запрещено другим. Медиа нужен новый герой. И он уже здесь!

Смотрите «ТиВиСи» 1 апреля в 19.00.

НАША СПРАВКА

Телеканал «ТивиСи» cуществует с 2013 года. Собственное вещание - 24 часа в стуки. Качество сигнала HD.

Среда распространения: кабельное вещание («Ростелеком», МТС, ТТК, «Стрела Телеком», «Ориент Телеком», «Электронный город», «Читатехэнерго»), интернет-телевидение, Яндекс.эфир, Peers.tv, официальный сайт издания «Комсомольская правда» в Иркутске www.irk.kp.ru.

Регионы распространения: Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия.

Охват аудитории: около 4 500 000 человек.

КСТАТИ

О программах

Уникальная хроника производства «Восточно-Сибирской студии кинохроники».

«Линия горизонта» - программа для любителей природы, куда не ступала нога человека, сибирских просторов, таежной романтики.

«Вокруг Байкала» - тайны глубочайшего озера в мире, уникальные места, созданные самой матерью-природой, и неповторимые красоты байкальских пейзажей.

«С чистого листа» - цикл приключенческих фильмов о сибирской природе. Дмитрий Слободчиков выживает в диких условиях и показывает доселе неизведанную природу.

«БАМ» - вся история легендарной студенческой стройки СССР - от закладки первого камня до нынешнего состояния Байкало-Амурской магистрали.

«География» - программа о культуре и традициях Японии - от древних времен до наших дней.

«Городские истории» - краеведческая программа о Бурятии и ее столице Улан-Удэ.

«Рыбий глаз» - короткометражные любительские фильмы. Архив работ непрофессиональных режиссеров с 2000 года.

«Де факто» - общественно-политическая программа Монголии. Ее ведущий - известный политолог, доктор экономических наук Д. Жаргалсайхан.

«Новости Байкальского региона. Прямой эфир» - информационная программа в уникальном формате. Главная информация о событиях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

НА ЗАМЕТКУ

Наши партнеры

Китай:

CCTV - Центральное телевидение Китая, которое включает в себя сеть разных по направленности вещателей. «ТиВиСи» сотрудничает с телеканалами CGTN-русский, CCTV+, а также отделом создания международных телевизионных проектов.

Медиахолдинг «NMTV» - вещает на территории Автономного района Внутренняя Монголия КНР, общая аудитория - более 25 миллионов человек.

Центр новостей на русском языке, г. Маньчжурия.

Япония:

Телеканал «BTV» является партнером команды «ТиВиСи» с 2002 года. Вещает в 4 префектурах Страны восходящего солнца. Аудитория - около 560 тысяч человек.

Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске, в округ которого входит и Иркутская область.

Монголия:

Медиахолдинг UBS - это 4 телеканала и радиостанция. Территория вещания - вся Монголия (население около 3 млн человек).

Южная Корея:

Международный телеканал «Ариранг» - вещание на 188 стран мира на английском языке.

ВНИМАНИЕ!

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону рекламной службы ИД «Комсомольская правда» (3952) 208-004.

ИСТОЧНИК KP.RU

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