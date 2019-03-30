Рыба мужской мечты: Анна Семенович приехала на рыбалку на Байкал

- Мужчина всей моей жизни, мой супермен, мой герой, ты возьми меня, возьми меня, возьми меня с собой - Неслось со сцены.

Сотни сильных мужчин, приехавших в Бурятию на соревнования по рыбалке, чувствовали себя в этот момент немножко супергероями. Ведь это им пела со сцены Аня Семенович. Та самая Аня, невероятная блондинка с шикарным бюстом и глазами, в которых можно утонуть... На Байкал приехала мечта мужчин всей страны, чтобы стать настоящим талисманом соревнований по зимней подледной рыбалке. Соревнования проходят в эти выходные на берегу озера.

- Привет, мои дорогие рыбаки! – позвала поклонников на Байкал Анна. – Я приглашаю вас 29 и 30 марта на солнечную рыбалку в Бурятию. Приезжайте, и мы вместе с вами порыбачим! Жду вас в Бурятии на Байкальской рыбалке. Ваша Аня Семенович. Ух, будет и вправду жарко.

Анна Семенович приедет на Байкал на рыбалку. .

И ведь не обманула, приехала.Столица Бурятии проснулась в субботу пораньше, чтобы встретить секс-символ российской эстрады в аэропорту. Жители Улан-Удэ приветствовали звезду восторженными криками ура. А Анна, долго не задерживаясь, рванула туда, где ее уже ждали – к рыбакам. На озере собрались 350 команд со всей страны и мира – серьезное представительство!

- Честно говоря, устала, перелет был долгий, - призналась Семенович участникам рыбалки. – Но, потом я надышалась свежим байкальским воздухом, накаталась на хаски и теперь полна сил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/700259" frameborder="0"></iframe> Анна Семенович прилетела на Байкал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/700261" frameborder="0"></iframe> Анна Семенович "зажгла" на Байкале.

И подтвердила это, зажгла на сцене под свои хиты. Еще одним гостем рыбалки стал настоящий символ отменного клева, легендарный генерал Михалыч из фильма «Особенности национальной рыбалки», актер Алексей Булдаков. Турнир, в котором приняли участие 1400 заядлых рыбаков, определенно удался.