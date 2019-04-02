Простая арифметика Кирилла Свистелина

Киренский район богат своей историей. В этом году он отметит 90-летний юбилей, и эта дата связана с современностью, ведь Киренск был основан еще в 1630 году, а в 1775-м получил статус города. В летопись этой северной территории вписано немало героических страниц. Но только ли историей может гордиться этот отдаленный островной край? Об этом мы поговорили с мэром Киренского района Кириллом Свистелиным.

– Кирилл Викторович, как сегодня развивается территория? Какие меры предпринимаются для улучшения качества жизни населения, какие социальные проекты реализуются?

– В рамках полномочий мы уделяем особое внимание сферам образования и культуры. Сегодня одновременно разрабатываем более 13 проектов, связанных с этими направлениями. В 2018 году в Киренске сдали в эксплуатацию школу № 3 на 500 учеников, начали возводить школу в Кривой Луке, которую откроем в 2019-м. Также идет капитальный ремонт школы села Алымовка. Плюс ко всему в прошлом году в райцентре мы сдали 8-квартирный дом для врачей, провели капремонт краеведческого музея.

Большое внимание уделяем формированию комфортной среды. В Киренске появился сквер Свободы, где установлен первый в районе фонтан. И стоит подчеркнуть, что многие проекты мы реализуем в рамках социально-экономического партнерства. У нас на территории работают хорошие компании, социально ориентированные, и они всегда готовы принять участие в решении задачи по улучшению качества жизни людей.

– Что еще планируете строить? Какие объекты нужны Киренскому району в первую очередь?

– В настоящее время имеем реальную возможность готовить проекты и софинансировать возведение объектов. Подготовлена документация по капитальному ремонту и строительству Дома культуры на 100 мест в селе Макарово, по многофункциональным спортивным площадкам в селе Алымовка и поселке Юбилейном. Также нам нужны спортивные площадки, требуют ремонта детские сады. Кстати, 1 февраля этого года после масштабной реконструкции состоялось долгожданное открытие дошкольного учреждения № 1. Уверен, что нужно не только планировать такие работы, но и вовлекать в этот процесс руководителей организаций социальной сферы. Когда человек видит, чего ему ждать, например, в 2021 году, он к этому готовится. Если не видит – впереди пустота.

Там, где экономика убежала от социальной сферы, нужно догонять. У нас в Коршуновском поселении нет света, связи. При этом люди получают хорошую зарплату, потому что здесь есть предприятия. И в таких территориях инфраструктуру нужно развивать в первую очередь. Мы обратились в правительство Иркутской области с предложением создать отдельный рейтинг для небольших сельских территорий, чтобы появилась возможность их развивать и обустраивать.

Школу в Кривой Луке планируется открыть в 2019 году. Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

– А как решаются вопросы транспортной доступности?

– Люди, которые живут на севере, часто задают вопросы, как им добраться в ту или иную территорию. Спрашивают, почему паромы платные, и т.д. Но стоит отметить, что многие проблемы в данной сфере сегодня решаются. В 2019 году появится дотированный водный маршрут Визирное - Киренск - Усть-Кут. Фактически решился вопрос бесплатного парома для жителей Киренска. Спасибо за это надо сказать депутатам Законодательного Собрания Иркутской области. А так это был просто нонсенс: зимой люди добирались на работу бесплатно, по льду, а летом – за деньги.

Город Киренск находится на острове. Есть три переправы. Поэтому существуют проблемы оказания медицинской помощи, доставки грузов, товаров и просто передвижения по территории. Ну и еще один важнейший вопрос – авиасообщение. Мы подготовили свои предложения, потому как уверены, что люди не должны летать из Иркутска в Киренск, платя в два раза больше, чем за билет Иркутск - Москва. Приемлемая цена – не более 5 тысяч рублей. Каждый житель Иркутской области должен иметь возможность добраться до столицы региона.

– Почему Киренский район отказался от дотаций? Как формируется бюджет муниципалитета?

– Мы никому не должны, полностью рассчитались с областной казной. На 2019–2021 годы отказались от дотаций. Заменили их получением дополнительных налоговых доходов. Дело рискованное, ведь мы лишаемся гарантированной помощи региона. Но у нас есть цель – работать так, чтобы получить больше денег, чем нам выделяет областная казна в виде дотаций.

Мы рассчитываем на развитие предприятий, на строительство газопровода «Сила Сибири», так что отдача должна быть. И с ней мы связываем серьезные планы – как по наполнению бюджета, так и по наращиванию темпов социально-экономического развития. Мы уже поставили ряд предприятий на обособленный учет, откуда и доходы. Без этого невозможно жить территории, ходить с протянутой рукой надоедает. Мы уже сегодня видим, что решение отказаться от дотаций было верным. Январь 2019 года показал – план не только выполнен, но и перевыполнен. Есть право, и мы им воспользовались. Проиграть не должны.

В Киренске после масштабной реконструкции состоялось долгожданное открытие детского сада No 1. Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

– Охотно работающие в районе предприятия трудоустраивают местное население или есть проблемы?

– Да, проблемы существуют. С одной стороны, предприятия говорят, что нет рабочей силы, а с другой – люди не могут никуда устроиться. Наша задача подготовить специалистов, провести переобучение. Работаем с Министерством образования Иркутской области по этому вопросу, а также с крупными предприятиями. Возможности вкладывать средства в переобучение у нас сегодня есть. Важно, чтобы люди, которые здесь живут, тратили заработанные деньги у нас, в Киренском районе. А когда действует вахтовый метод, это неблагоприятно сказывается на экономике территории. Жители северных районов должны хорошо зарабатывать. Тогда у них будет интерес оставаться здесь жить, растить детей. Сегодня МРОТ – 24 500 рублей, и меньше никто не должен получать.

– Несмотря на суровые климатические условия, вы взяли курс на развитие сельского хозяйства. Есть ли успехи?

– Во все времена в пойме реки Лены были сельскохозяйственные угодья. У нас, несмотря на короткое лето, вызревает пшеница, хорошо растут овощи. В советский период Киренский район поставлял картофель и другие овощи в Якутию. Сельхозпродукцию перевозили на баржах. В 1990-е сельское хозяйство, как практически и везде в стране, пришло в упадок. Но сейчас мы распахиваем залежные земли, вводим их в сельхозоборот. Есть предприятие ООО «Альянс», которое этим занимается. В этом году оно заняло первое место в Иркутской области по распашке земель. Эта работа продолжится. Мы должны эффективно использовать каждый уголок нашей территории. Также в апреле в Давыдово планируется запустить цех переработки молока. Будет налажено производство сметаны и йогуртов. Качественная, сделанная с любовью продукция начнет поступать в школы и детские сады.

– Тема заготовки леса актуальна практически для всех территорий Иркутской области. Что у вас сейчас происходит в этой сфере?

– Мы постоянно анализируем ситуацию в лесах Киренского района. Заготовкой древесины у нас занимаются 24 предприятия. Расчетная лесосека составляет 4,5 млн кубометров. В 2018 году лесозаготовители получили 2,9 млн кубометров и заплатили 62 млн рублей налогов, причем 90% из них перечислили два предприятия, на долю которых пришлось 30% от общей вырубки.

Эти же организации, кстати, занимаются переработкой древесины. В целом Иркутская область сегодня рубит 35 млн кубометров леса, а налоговая отдача составляет 6 млрд рублей. Если налоги будут достигать 100 рублей с 1 куба, как у наших двух предприятий, тогда это будет правильно. То есть если нарубили 35 млн кубометров, то налоговая отдача должна составить 35 млрд рублей, а не 6 млрд, как сегодня. Это простая арифметика.

Не так давно в Киренском районе появился первый завод по производству древесных брекетов, которые используются в качестве топлива. Благодаря этому мы уже на 50% ушли от использования угля. На следующий год планируем полностью перейти на древесное топливо. Глубокая переработка древесины – главная задача. Лес – это наш ресурс, он должен использоваться до последней щепки.

– В настоящее время активно идет подготовка к 90-летию района. Чем собираетесь удивить жителей и гостей территории?

– Праздновать будем 15 июня. К этой дате планируем официально открыть в Киренске стадион «Водник». Хотим сделать большой праздник, устроить соревнования по футболу. И обязательно поощрим ветеранов, всех заслуженных людей, которые многие годы трудились на благо района. Юбилейная дата – еще один повод сказать спасибо всем, кто в разные годы принимал участие в развитии территории и продолжает проявлять неравнодушное отношение к жизни муниципалитета.