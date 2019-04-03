Договорился с рыбой, что она будет клевать: за 4 дня до смерти Алексей Булдаков побывал на «Байкальской рыбалке»

Жители Бурятии шокированы скоропостижной смертью актера Алексея Булдакова, который скончался 3 апреля. Ведь всего четыре дня назад звезда фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» побывал в прибайкальском селе Оймур. В Бурятию Алексей Булдаков приехал в своем знаменитом образе генерала Михалыча, чтобы вместе с певицей Анной Семенович стать одним из почетных гостей юбилейного 15-го фестиваля «Байкальская рыбалка 2019».

Кстати, в аэропорту Улан-Удэ Алексея Булдакова встречали десятки поклонников. Когда любимый актер вышел в терминал толпа громко закричала: «Михалыч, Михалыч!». Знаменитый «генерал», который, к слову, был одет по гражданке, судя по видео, был немного удивлен такому приему и поэтому не смог пройти мимо толпы. Актер подошел и пожал руку каждому, а затем не отказал ни кому в автографах и селфи.

baikalfishing Алексея Булдакова встречают в аэропорту Улан-Удэ

- Он такой открытый человек, мы остались от него в восторге, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске участница «Байкальской рыбалки» Ольга Шаймарданова. – Приехав на Байкал, он всем улыбался, со всеми здоровался. А мне даже удалось переброситься с ним парой фраз. Я проходила мимо, а он, представляете, запомнил, что я заняла третье место. Спросил мою фамилию и громко сказал: «Шаймарданова, ну ты крутая!». После этого мы с ним обнялись, поцеловались и сфотографировались. Кто бы мог сказать, что через 4 дня его не станет. Мне он показался абсолютно здоровым. А вот мой муж не стал просить Алексея Ивановича сделать селфи, так как ему показалось, что тот себя нехорошо чувствует.

В своем привычном образе, полюбившемся миллионам россиян, Алексей Булдаков предстал еще на церемонии открытия соревнований. Артист переоделся в военную форму и поздравил участников, ласково назвав из рыбачатами и рыбачихами. Спел песню «Прости, моя любимая». Зал взорвался аплодисментами.

- Спасибо! Я понимаю, дорогие друзья... - актер произнес эти слова с надрывом. - Но это моя любимая песня. Поэтому я...Немного грустно... - Булдаков смахнул слезу.

А затем, в интервью местному телеканалу «АТВ» с присущим ему чувству юмора признался, что перед открытием рыбалки, даже немного подсобил участникам фестиваля.

- Я ночью ездил по льду, там, где сейчас сидят участники конкурса, и говорил с рыбой, - шутил Алексей Булдаков. – Я договорился с ней, что она будет клевать.

И ведь действительно, Алексей Иванович принес удачу. Мало того, что на этой Рыбалке был побит рекорд по количеству участников (1400) и команд (350), так еще и команда победителей наловила рекордные 9 536 килограммов рыбы, выиграв главный приз соревнований новенький автомобиль Toyota Fortuner!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/701038" frameborder="0"></iframe> Одно из последних выступлений Алексея Булдакова, актер спел песню "Прости моя любимая".

- Память о нем останется навсегда, - заключает Ольга Шаймарданова. – Ведь это любимый актер из моего детства. Этот легендарный тембр генерала Михалыча никогда не забудется.

В эту же поездку Алексей Булдаков побывал и в Иволгинском дацане Бурятии.

- Мы встретили Алексея на выходе из Иволгинского дацана, - рассказывает жительница Бурятии Светлана Машутова. – Он был приветлив и доброжелателен. Не отказал сделать фото.

Конечно, было заметно, что годы берут свое. Но голос у него был такой же, как и прежде.

Вспоминают Булдакова и иркутяне. Несколько лет назад актер уже бывал на Байкале, снимался в рекламном ролике про питьевую воду. Снимал их тогда молодой иркутский режиссер Юрий Яшников. А в качестве главных действующих лиц выступили народные артисты России Семен Стругачев и Алексей Булдаков. Они исполняли самых знаменитых своих персонажей - Левы и генерала Михалыча.

- Никакого налета звездности я при работе с ними не увидел, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске Юрий Яшников. – После съемок мы обсуждали с ними возможность сделать что-то в кино, неоднократно созванивались и возвращались к этой идее.