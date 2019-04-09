2019-04-09T07:21:10+03:00
Происшествия

Братчанин задушил жену, спрятал тело в лесу, а потом сам помогал волонтерам ее искать

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Братчанин задушил жену, спрятал тело в лесу, а потом сам помогал волонтерам ее искать. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Братчанин задушил жену, спрятал тело в лесу, а потом сам помогал волонтерам ее искать. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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О пропаже жительницы Братска Ирины (имя изменено, прим. Ред.) полицейским сообщил ее 36-летний муж. Мужчина рассказал, что 3 апреля, супруга ушла из дома и не вернулась. Два дня обеспокоенный братчанин помогал сыщикам и волонтерам найти пропавшую женщину. Но как оказалось, он только делал вид, что сильно волновался. Путаясь в показаниях, он сам вскоре стал главным подозреваемым.

Вывести его на чистую воду следователям удалось 5 апреля. Братчанин не стал отнекиваться и во всем признался. Оказалось, что двумя днями ранее, он обманным путем вывез супругу в лес в Братском районе и задушил. А когда вернулся в город, сразу сообщил своей теще о пропаже ее дочери. После задержания, мужчина подробно рассказал, как расправился над женой и где спрятал тело. На следственном эксперименте, он также раскрыл причину убийства, объяснив это так:

- Мы в очередной раз поругались, - говорит подозреваемый. – Она меня просто достала, постоянно пилила. У меня не выдержали нервы и я решил ее убить. Вывез в лес и задушил. Повалил ее на землю и пережал горло руками. Она пыталась сопротивляться, отбивалась руками и поцарапала меня...

Уже известно, что ранее подозреваемый никогда не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, семья характеризовалась только с положительной стороны и воспитывала 3-летнего ребенка. Сейчас все причины убийства выясняют следователи.

- Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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