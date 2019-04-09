Цвет настроения – черный: почему в Иркутске перекрашивают оранжевые тротуарные ограждения в темные

Иркутск начали приводить в порядок после зимы - дело идет полным ходом. Наносить разметку на асфальте пока рано, а вот убирать мусор и отмывать тротуарные ограждения - самое время. И не только. Уже многим горожанам бросилось в глаза, что такие привычные нашему взгляду оранжевые металлические заборчики превращаются в… черные. В Интернете на эту тему поднялось бурное обсуждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/702042" frameborder="0"></iframe> Тротуарные ограждения в центре Иркутска перекрашивают в черный цвет.Юлия ПЫХАЛОВА

- Оранжевый цвет лучше! - комментируют одни иркутяне. - Он ярче и красивее.

- Слишком пестро, - уверены другие.

- А черный слишком мрачный и траурный, - отвечают третьи. Добавляя при этом, что черный плохо виден ночью автомобилистам. А значит, и количество аварий возрастет.

Но, похоже, иркутянам все же придется привыкать к новому, ведь новые правила благоустройства города, в которых буквально черным по оранжевому прописано, что ограды рекомендовано красить в более спокойные тона, депутаты утвердили еще осенью 2017 года. А сейчас их начали приводить в действие.

- Оранжевые, ярко-красные и ярко-синие ограждения запрещены, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске главный архитектор города Сергей Александров. - В разных частях города мы дали разные рекомендации. Например, где-нибудь на окраинах они могут быть коричневато-бордовыми. А в районе исторической застройки, то есть в центре хорошо смотрятся ограждения черного или графитового цветов. Почему? Потому что если они будут яркими, то станут бросаться в глаза в первую очередь. Они должны быть второстепенными по отношению к фасадам зданий. Говорите, их ночью будет не видно? Если водители ездят с разрешенной скоростью, заметят.

Оранжевый металлический заборчик превращается в черный.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, по словам Сергея Александрова, много поклонников оранжевого цвета есть не только среди простых горожан, но даже среди профессиональных архитекторов. И про траурный стиль разговоры идут не зря.

- Я отчасти тоже с этим согласен, - говорит Сергей Александров. - Поэтому чтобы они не выглядели так, постепенно меняем их внешний вид. Наверняка вы видели, какие ограждения поставили в прошлом году в районе троллейбусной остановки «Театр кукол» в сторону музыкального театра и на улице Чкалова. Мое мнение - это идеальный вариант. Лично я за графитовый и темно-серый цвета. К слову, если у горожан есть свои предложения, пожалуйста, сообщайте - мы готовы все обсуждать и рассматривать ваши варианты.

Работа кипит. До конца апреля нужно перекрасить 240 км.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как отметили в МУП «Иркутскавтодор», до конца апреля в Иркутске перекрасят около 240 км дорожных ограждений. Для этого задействовали более 250 рабочих предприятия.

– Черными ограждения станут на улицах Ленина, Советской на участке до пересечения с Декабрьских Событий, – подчеркнул директор «Иркутскавтодора» Михаил Чайковский. – В округах их окрасят в графитовый цвет и в оттенок кирпичного цвета.

КОНКРЕТНО

За какой цвет голосуют иркутяне

«Комсомолка» провела опрос среди наших читателей и поинтересовались: «А какие ограждения нравятся вам?» Всего в опросе приняли участие 268 горожан.

И вот результат:

оранжевые - 147 человек (55%)

зеленые - 64 человека (24%)

черные - 37 человек (14%)

белые или серые - 20 человек (7%)