- Нерпа! - с детским восторгом завопил кто-то из группы, показывая вдаль.

Московские туристы под предводительством гида Юлии Спешиловой катались на велосипедах по льду Байкала. Вдруг один из мужчин остановился, заметив впереди черную точку. Подобрался поближе и понял, что это тот самый глазастый байкальский эндемик с картинок учебников по биологии.

- Я, если честно, сначала подумала, что это рыбаки или туристы что-то выбросили или забыли, но потом это что-то зашевелилось, - рассказала корреспонденту «КП» Юлия. – Пригляделись, а ведь точно нерпа. Решили подойти поближе, чтобы сфотографировать. Подкрадывались медленно, боялись спугнуть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/702577" frameborder="0"></iframe> Туристы из Москвы спасли на Байкале нерпу, которая примерзла ко льду.Видео: страница Юлии Спешиловой в соцсетях.Предоставлено "КП"

Но животное и не думало убегать. И вскоре туристы поняли, почему. Бедолага примерзла ко льду, и крепко! Стало ясно, что байкальского тюленя надо спасать. Но как? Совета спросить не у кого, и тогда ребята вспомнили, что у них с собой есть термосы с горячей водой. Кипяток разбавили водой из проруби и начали аккуратно подливать под ласты. Тщетно.

- Тогда я вязла животное за ласту и начала растирать, - вспоминает Юлия Спешилова. – Затем меня сменили ребята.

Юлия Спешилова рассказала о том, как спасали нерпу примерзшую ко льду Байкала 00:00 00:00

Так и отогревали нерпу по очереди. Байкальский тюлень, видимо, так намучился, что даже не трепыхался. Лишь закрыл глаза и уткнулся мордочкой в лед. Спустя время животное оказалось свободно! Еще несколько усилий - и люди помогли нерпе нырнуть в озеро. Проплыв несколько метров, она замерла, но после команды «плыви» вильнула хвостом и исчезла в темной ледяной воде.

- Надеемся, с нашей подопечной все в порядке, - заключает Юлия.