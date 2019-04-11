Иркутский школьник продает футболку сборной России с автографами футболистов за 635 тысяч рублей

Необычное объявление появилось на одном из иркутских сайтов купли-продаж. На торги выставили памятный любому заядлому поклоннику футбола трофей - футболку сборной России с фамилией защитника Владимира Граната, который, к слову, родом из Бурятии.

Бонусом идут и автографы остальных футболистов национальной команды, оставленные на майке. В кратком описании продавец сообщает: футболка оригинальная: с товарищеского матча Россия - Южная Корея, который состоялся 19 ноября 2013 года. Ни разу не носилась, росписи также подлинные. За все это сибиряк загадал цену в… 635 тысяч рублей, правда, обещая при этом торг.

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Звоним по указанному номеру. Оказывается, хозяин майки – школьник, который занимается в одной из иркутских футбольных секций. Майку он выиграл на детском турнире в Бурятии.

– Весной 2014 года мы с командой выиграли турнир в Улан-Удэ, - говорит парень. - А мне, как лучшему бомбардиру вручили футболку сборной России. Передал ее сам Владимир Гранат. Его, правда, на награждении не было. Зато был его автограф, а также росписи Сергея Игнашевича, Федора Смолова и всех, кто принимал участие в том матче.

Школьник признается, что футболка ему дорога. Но несколько лет пылится на полке без дела, поэтому и решился на продажу. Вырученные деньги парень обещает отдать родителям. Пока же, желающих приобрести футбольный трофей, нет даже среди самых заядлых коллекционеров. К слову сам продавец тоже мечтает стать профессиональным футболистом.

- Играю на позиции защитника и болею за московский «Локомотив», - говорит парень. – Но мечтаю попасть в английский «Манчестер Юнайтед» или в испанскую «Барселону».