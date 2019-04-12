ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»: От лечения рака - к международному медицинскому кластеру

В Послании губернатора о положении дел в Иркутской области в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год немало внимания было уделено областному онкологическому диспансеру. Неудивительно, ведь прошлый и нынешний год оказались для медицинского учреждения весьма результативными, а его дальнейшие планы и перспективы говорят о том, что онкологические больные могут рассчитывать на высококвалифицированную медицинскую помощь согласно самым современным мировым стандартам.

Например, именно такую помощь получил 53-летний иркутянин, которому еще в 2008-м был поставлен страшный диагноз - «лимфома Ходжкина»: в конце нынешнего января онкологи провели ему пересадку донорских стволовых клеток. Таким образом, ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» стал 13-м центром в России и единственным от Новосибирска до Владивостока, выполняющим аллогенную трансплантацию костного мозга (а начиная с 2016-го здесь проводятся более простые аутологичные трансплантации, при которых пациенту пересаживаются собственные стволовые клетки).

Забор стволовых клеток у очередного пациента. Фото предоставлены ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

- Сегодня наш пациент чувствует себя хорошо. Правда, рубеж возможного возникновения острого РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина» - одно из самых частых и опасных осложнений аллогенной трансплантации костного мозга) еще не пройден. Это случится на сотый день после пересадки стволовых клеток, - поясняет главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» доктор медицинских наук, профессор Виктория Дворниченко. - Первый месяц кровь пациента исследовалась каждые три дня, а сейчас мы перешли к еженедельным обследованиям. На 30-й день после операции количество донорских стволовых клеток в его организме составляло 95%, на 60-й уже 98%. В идеале же донорские клетки должны полностью заместить собственный костный мозг пациента, и мы надеемся, что именно это произойдет к сотому дню после трансплантации.

Впрочем, больной уверенно поправляется, он уже совершает регулярные прогулки на улице и даже сходил в цирк со своей трехлетней дочкой. А врачи тем временем готовятся провести следующую аллогенную трансплантацию костного мозга. Если и эта операция пройдет успешно, то в дальнейших планах - лечение больных лейкозом, а также детей, которым требуется пересадка донорских стволовых клеток.

Есть у иркутских онкологов позитивные новости и для тех пациентов, которым требуется пересадка печени и иных органов, пораженных злокачественными новообразованиями. Более двух десятков врачей онкодиспансера во главе с доктором медицинских наук, профессором Родионом Расуловым получили лицензии, позволяющие осуществлять трансплантацию донорской печени, в которой нуждаются многие больные гепатоцеллюлярным раком. А сам онкодиспансер включен в дорожную карту Министерства здравоохранения Иркутской области по трансплантологии донорских органов. Этому предшествовала большая и сложная работа, в том числе проведенная в сотрудничестве с коллегами из французского Университета Гренобль-Альпы, а также из монгольского Национального онкологического центра.

Фото предоставлены ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Не меньшая работа сегодня ведется и по созданию в Иркутске Центра ядерной медицины. В августе прошлого года специальный хронограф начал отсчитывать время до окончания строительства нового радиологического корпуса диспансера в комплексе с ПЭТ-центром.

- Значение этого большого проекта для Иркутской области, для пациентов региона и всей страны сложно переоценить. Тысячи людей нуждаются в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи с применением радиологических методов. Этот проект приведет иркутских медиков, иркутских онкологов на совершенно новый квалификационный уровень, - отметил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, специально прилетавший в Иркутск, чтобы присутствовать при начале этой «стройки века».

- Данный проект разработан еще в 2012 году. Тогда мало кто верил, что нам удастся воплотить его в жизнь, ведь аналогов этому объекту не существовало в России, а стоимость его возведения оценивалась примерно в 5 млрд рублей, - вспоминает Виктория Дворниченко. - Мы изначально предполагали разместить в этом шестиэтажном здании самую современную медицинскую технику. Это пять линейных ускорителей, которые на сегодняшний день являются основным инструментом для лучевой терапии во всех ведущих онкологических клиниках мира. Безальтернативное по скорости и точности, данное оборудование позволяет подвести клиническую дозу облучения всего за один сеанс - в то время как стандартная методика облучения на старых кобальтовых гамма-аппаратах занимает от четырех до семи недель. Также новый радиологический корпус должен быть оснащен максимально широким спектром оборудования, необходимого для интероперационной лучевой терапии и брахиотерапии.

Кроме того, решено закупить оборудование, необходимое для проведения пациентам протонной и радионуклидной терапии. Таким образом, на базе иркутского диспансера планируется создание одного из немногих в России Центра ядерной медицины. Финансирование, которое онкодиспансер получит в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», позволит приобрести более ста единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, а также провести реконструкцию зданий диспансера в Братске, Ангарске и Усолье-Сибирском. В ближайшие 6 лет на эти цели будет выделено более 2,2 млрд рублей.

Вся эта деятельность позволит не только оказывать населению Иркутской области комплексную медицинскую онкологическую помощь, но и приступить к созданию в Приангарье международного медицинского кластера. Как показывает мировая практика, для этого необходимы образовательный центр и хорошая клиника - недаром подобные кластеры чаще всего организовываются вокруг университетских клиник.

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» - один из медицинских флагманов Приангарья. Фото предоставлены ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

В широкой российской практике такое понятие отсутствует, однако иркутский областной онкологический диспансер очень близок к нему. Здесь имеются великолепное материально-техническое оснащение и образовательные структуры (на базе диспансера действует сразу две кафедры онкологии), также эта организация имеет лицензию на проведение клинических испытаний. Это значит, здесь возможно проведение большой научно-исследовательской работы с последующим выходом на производство - для этого в создающийся сейчас кластер необходимо включать фармацевтические мощности из Усолья-Сибирского.

Другими составляющими частями могут стать и радиологический корпус с ПЭТ-центром, строительство которого планируется закончить в 2021 году, а также образовательные учреждения: Иркутский государственный медицинский университет и Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования. Причем резидентами этого кластера смогут стать не только местные организации, но и зарубежные компании. Это станет мощнейшим стимулом для развития не только онкологии, но и всей сферы здравоохранения Иркутской области.

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