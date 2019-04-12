Ел снег и пел песни Высоцкого: сибиряк неделю блуждал по льду Байкала, пока его случайно не спасли рыбаки

Теперь 59-летний Владимир Кокин из Улан-Удэ в шутку называет себя «Выживший» в честь главного героя одноименного фильма с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Точнее формулировки и не подобрать, зная его историю. Сибиряк 7 дней блуждал по льду бескрайнего Байкала под слепящим солнцем без еды и воды. Но обо всем по порядку.

Итак, в начале марта Владимир Кокин нашел подработку в Северобайкальском районе Бурятии. В поселок Нижнеангарск требовался специалист со строительным образованием, там сносили ветхие дома. Зарплата достойная, жилье предоставляют. Владимир закончил вахту, но оказалось, что по контракту все деньги ему и коллегам смогут отдать только после окончания работ. И мужчина решил вернуться в Улан-Удэ, но не поездом, как добирался прежде, а на «Жигулях». Старенькую машину купил в Нижнеангарске за 30 тысяч рублей.

Правда, ни жену, ни дочь предупреждать о возвращении не стал, решил сделать сюрприз!

СОКРАТИЛ ПУТЬ И ПОЕХАЛ ПО ЛЬДУ

- До Северобайкальска доехал по дороге, отметился у начальства, и далее - до села Байкальское, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске Владимир Кокин. – Потом спланировал по льду Байкала, по зимнику, добраться до Усть-Баргузина. На часах было уже около 20.00, поздно и темно. Сначала думал остаться переночевать, но решил не терять время зря и выехал на лед. По расчетам утром казался бы дома.

Машина Владимира. Фото: личный архив Владимира Кокина.

Но сценарий развернулся иной…

- На пути оказалось много торосов (огромные льдины – прим. Ред.), - объясняет Владимир. – Их пришлось все время обходить, а потом ко всему прочему поднялась метель. И в этот самый момент я оказался на развилке зимника. Дорога, как в фильме ужасов, разделилась на три пути.

Владимиру предстояло выбрать только один. Но какой? Куда приведет каждый, понятия он не имел.

- Выбрал среднюю! - говорит Владимир. – Не угадал… Дорога начала петлять и тут я понял, что вообще не понимаю, куда еду. Поэтому решил остановиться и заночевать. Просыпаюсь утром, оглядываюсь, а вокруг бескрайний лед, берега вообще не видно. Огляделся, примерно представил, где находится Усть-Баргузин и двинулся в его сторону. Проехал несколько километров и, наконец, увидел, как позже выяснилось большой Ушканий остров.

НА ПОЛПУТИ ЗАКОНЧИЛСЯ БЕНЗИН

До него Владимир не доехал около 20 километров. А тут лампочка бензобака на спидометре дала о себе знать – закончилось топливо. Мужчина вышел из салона, оставив там вещи, решил сходить до острова пешком, чтобы там забраться на горку и попробовать поймать связь на телефоне. Но позвонить родным или в МЧС так и не удалось. На экране мобильного безнадежная надпись: «Нет сети». Пришлось вновь возвращаться и ночевать в машине.

Немного еды у Владимира еще оставалось. В дорогу он захватил с собой несколько булочек и пакет сырой крупы. Пообедав булкой, ледяной пленник решил прогуляться до другого острова, который также виднелся на горизонте.

- Говорю машине на прощание: «Ну, пока, наверное, больше не увижу тебя», - продолжает Владимир. – Добрел только к вечеру. Прихожу, а там на мое счастье небольшой домик и указатели стоят. Скорее всего, на это место часто приводят туристов, заповедник же. Нашел в кармане карандаш, перерисовал карту и примерно понял, в какую сторону нужно идти, чтобы добраться до Усть-Баргузина. Благо рядом с домиком валялись доски, гвозди и палки. Скорее всего, его только недавно построили. Я сколотил из них небольшие санки, чтобы вещи на себе не тащить. Набрал дров. Так прошел четвертый день моих скитаний. Отправляться в путь решил с утра. Это было уже 6 апреля.

Фото: личный архив Владимира Кокина.

НЕ СТАЛ ЖДАТЬ ПОМОЩИ И ПОШЕЛ ПЕШКОМ

Тогда экстремал поневоле еще не знал, что до пункта назначения было 140 километров пешком по льду. Шел мужчина примерно в 10-15 километрах от берега. На землю выходить смысла не было, кругом глухая тайга с проснувшимися недавно медведями. Периодически делал привал. Лед толстый, поэтому Владимир даже разводил костер, чтобы отварить жиденький суп из круп. Вода к этому моменту уже закончилась, поэтому пришлось растапливать снег в кастрюльке и делать тонкие проталинки во льду.

- Хорошо еще не так холодно было, - говорит Владимир. – Днем примерно –5 градусов. Но ночью я старался не засыпать. Понимал, могу замерзнуть. Только изредка на санки укладывался полежать, укрылся вещами, а как только глаза закрывались, вскакивал и начинал пританцовывать.

Следующую ночь мужчина, как герой фильма «Выживший», провел в ледяной берлоге.

- Мне уже было наплевать на медведей, подошел к берегу и увидел там большие камни, на которые перед замерзанием Байкала накидало воду, и образовалась ледяная пещера, - говорит скиталец. - Вот в нее и улегся.

7 апреля у Владимира закончилась не только еда, но и силы. Признается, шел на автомате, жуя снег, в прямом смысле слова, и утоляя жажду несколькими граммами воды из проталин. В какой-то момент появилась надежда на спасение, когда в небе пролетел вертолет.

Мужчина начал махать руками, но летчики его не заметили. То же самое произошло и с автомобилем, который проехал примерно в километре от него.

ЧТОБЫ ВЗБОДРИТЬСЯ ПЕЛ ВЫСОЦКОГО И РАЗГОВРИВАЛ С ЧАЙКАМИ

- Что я только не делал в этот момент, - говорит Владимир. – Конечно, молился, чтобы меня нашли. Затем стал разговаривать с чайками, что-то кричать. А потом начал напевать песню Высоцкого про горы: - «Здесь вам не равнина, здесь климат иной…» Взбадривал себя как мог, чтобы не упасть. Решил бороться до последнего. Нужно было идти. На острове пищи не найти. Сидеть на льду? Он уже начал таять, поэтому можно было утонуть.

Пройдя так три дня, Владимир Кокин уже не видел ничего перед собой. Ведь в общей сложности он был в пути уже неделю. От яркого солнца и белого снега, произошел ожог роговицы глаза и он постепенно стал терять зрение. Как вдруг сибиряк услышал звук мотора. Обернувшись, Владимир как в тумане увидел подъезжающий к нему УАЗик. Сначала подумал видение, но когда услышал голос из салона: - «Мужик, ты куда идешь?», понял – спасен! Оказалось двое местных жителей, кстати, два Владимира Лазарев и Сикерин отправились на подледную рыбалку и случайно заметили вдали одиноко шагающего мужчину.

- Они давай меня отогревать, предложили еды, но я не стал есть, понял, что организм может не принять пищу, - говорит Владимир Кокин. – Когда узнал, что прошел 100 километров, был в шоке. Впереди были еще 40. Если бы не рыбаки, я бы упал в обморок через пару километров. Короче, довезли они меня до гостиницы в Усть-Баргузине. Там я зарядил телефон и позвонил жене с дочерью.

Те в это время продолжали сходить с ума от страха за жизнь Владимира. Оказывается, о его пропаже они узнали четыре дня назад. Все это время дочь Наталья обрывала телефоны спасателей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, спасатели обследовали 160 км дороги от с. Байкальское до мыса Кабаний, около 200 км береговой линии Байкала вдоль автозимника на участке от мыса Кабаний до мыса Верхнее Изголовье. Но ни Владимира, ни его вещей не нашли.

- Я чувствовала, что он жив, - говорит дочь Наталья. – Он ведь подготовлен физически, часто ходил в лес на охоту, ездил на рыбалку. Молилась и каждые полчаса звонила в МЧС, умоляя, чтобы они подняли вертолет для поисков, писала в соцсетях, подняла на уши волонтеров. А как только узнала, что папа нашелся, выехала за ним из Улан-Удэ.

Дома Владимира ждала жена и дочь. Фото: личный архив Владимира Кокина.

Уже на следующий день Владимир Кокин был дома. Кроме огромных мозолей и почерневших ногтей на пальцах, у него пострадали глаза, которые побаливают до сих пор. Пока ему приходиться ходить даже в квартире в черных очках, но врачи обещают, что скоро зрение полностью восстановится. Кстати, вернулась к мужчине и его машина, которую он уже и не надеялся увидеть.

- Позвонили из МЧС, говорят: машину забирать будем? - улыбается Владимир. – Я отвечаю: конечно! Ну, тогда поехали с нами, покажете место. Так мне пришлось возвращаться к тому месту, где я застрял. Когда увидел лед, меня чуть не вырвало. Больше так пугать родных не буду. Вообще, хотелось бы открыть какую-нибудь школу выживания, чтобы рассказывать ребятам, как вести себя в таких ситуациях. А пока объясняю своим внучкам, чтобы те учили все места на карте Бурятии и знали в какие места не нужно заезжать.