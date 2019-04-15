Байкал. Лед. Группа суровых сибирских мужиков в одних купальных трусах крушит его бензопилами на огромные куски. Что-то сейчас будет! Оказалось — заплыв, ведь посередине река уже освободилась от зимних оков. Две команды по десять человек каждая дружно взяли весла и погребли вдоль берега. Ух!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/703271" frameborder="0"></iframe> «Хочу на море»: видео того, как сибирские «моржи» устроили гонки по Байкалу на льдине, подтвердит рекорд Гиннесса..Видео с личной страницы Андрея Бугая в соцсети.Предоставлено "КП"

Ну чем не замечательная традиция зиму провожать, весну встречать? В Листвянке, на берегу озера, нашлось предостаточно туристов и просто зевак, решивших лицезреть это действо. Да, как и положено в Сибири, в апреле, когда лед начинает таять...

- Сейчас формируем заявку в книгу рекордов Гиннесса на 80 метров, - признается «Комсомольской правде» в Иркутске организатор заплыва, Андрей Бугай. – Пока что мировой рекорд 76,4 метра.

В тот день воздух на Байкале прогрелся всего до 10 градусов тепла, а воды около 1 градуса. Но для Бугая и его команды это оптимальные условия. Не так давно Андрей проплыл подо льдом озера 60 метров, и останавливаться на достигнутом не собирается, хотя и признается, что двигаться в ледяной воде крайне тяжело, кислород расходуется быстрее. Тем не менее, это его страсть.

И да, официально сезон зимнего плавания закончится 1 мая, но клуб моржей «Прибайкалье» завершил его досрочно - «тепленькая» водичка выше нуля — это не по ним.