Счастливое спасение в Иркутске: раненого пса, умиравшего в глуши, волонтеры увезли в приют

Умирал медленно и одиноко. Только такими слова можно описать состояние, в котором заприметили пса лыжники на льду залива Зыбун Иркутского водохранилища. Пес дичился и не подходил. На шее – большие гнойные раны.

- Я каталась на лыжах, увидела его, - рассказывает Мария Гизатуллина. – Кожа да кости. Разместила объявление в одной из волонтерских групп.

Собаку начали подкармливать. Мария так и ездила к нему на лыжах, неравнодушные девушки, откликнувшиеся на объявление, ходили пешком. Тут стоит отметить, что до того мыса 4, 5 км. Туда-обратно - по 9 км.

- Сначала он не отходил от того места, - продолжает Мария. – Потом начал есть, появились силы, стал прогуливаться до залива Якоби.

Но всегда уходил обратно и большую часть времени проводил в заброшенном туристическом лагере на этом мысе. Пес с большим трудом привыкал к добру, но со временем начал признавать своих кормилиц и даже повиливать хвостом при их появлении. Но лед на водоеме таял с каждым днем. Собаку нужно было спасать. Но как? Ведь четвероногий по-прежнему не был достаточно привязан к людям. Волонтеры подманили его колбасой к берегу вблизи Ершовского залива, а потом усыпили и сразу увезли в ветеринарку.

Псу Чегару помогли ветеринары.

- Там ему почистили от гноя раны и шерсть, вшили дренаж, - говорит волонтер Светлана. – Сейчас он находится в приюте в Затоне. У него отдельное место. С помощью неравнодушных нам удалось оплатить 10 дней передержки.

Очень надеемся, что скоро у пса найдется новый хозяин.

- Когда перечисляли клички собак, черный отозвался на имя Чегар. Так и назвали. Прогноз на выздоровление оптимистичный, - улыбается Светлана. - Пес крупный, ему примерно 5-6 лет. Мужчина в самом расцвете сил. Он немного пугливый, но, если видишь его раны, понимаешь отчего так. У нас есть предположение, что пса привезли на мыс, привязали проволокой и оставили. Раны он получил вероятно, когда пытался освободиться – жить то хотелось.

Чегару нужен новый хозяин.

Пережив такое, Чегар не озлобился, однако стал недоверчивым. К тому же сказывается пережитый шок от поездки на машине, пробуждения в новом месте.

- Аппетит у него хороший, идет на поправку, - рассказала волонтерам Лариса, которая сейчас ухаживает за псом на передержке. – Мне он пока не доверяет, хвостом не виляет.

Но, по мнению волонтеров, это всего лишь вопрос времени. За ту неделю, что они ходили по льду кормить его, Чегар уже даже стал есть у них с рук. Хорошо бы, если четвероногого друга кто-нибудь забрал бы к себе в частный дом, где и него будет двор и своя будка.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы решили обзавестись преданным другом или хотите помочь приюту, звоните куратору по номеру 89086630922.