В Бурятии спасли двух медвежат, которых поселил у себя директор гостиницы

- Смотрите, как уплетают! – восклицает зоотехник Наталья Третьякова из этнографического музея народов Забайкалья Улан-Удэ, кормя своих новых подопечных. Трехмесячных медвежат – брата и сестру – привезли в зоопарк полицейские. Отобрали крох у директора одной из гостиниц Улан-Удэ. Тот купил их у незнакомца и поселил… прямо в отеле. Откуда привезли медведей? Почему привез именно владельцу гостиницы? Что он хотел делать с малышами? История умалчивает. Как впрочем, и том, кто указал МВД на постояльцев-«нелегалов». Прожить в отеле они успели всего сутки, а потом за ними приехали оперативники МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/703468" frameborder="0"></iframe> Этнографический музей временно приютил трехмесячных медвежат.Видео: Наталья Третьякова.Предоставлено "КП"

- Малыши здоровые и крепкие! - говорит Наталья Третьякова. – Но аппетит, когда прибыли, был зверский. Видимо, не покормили. Сейчас даем бутылочки с детской смесью каждые три часа. Хватают лапками, не вырвать. Растут не по дням, а по часам.

Пока малюток кормят детской смесью из бутылочки. Фото: Этнографический музей народов Забайкалья.

Да и к новой обстановке адаптировались быстро. Освоились в вольере музея, наперегонки лазят по ограждениям.

- У каждого из них свой характер, - объясняет Наталья Третьякова. – Например, мальчик, как солдат, слушает «команды» и не капризничает. А вот девочка, как принцесса, ее нужно не просто покормить и уложить спать, но и обязательно покачать на руках. Ведут себя, как дети, даже ссорятся между собой иногда. Совсем скоро буду выводить их на прогулки под весенним солнышком.

А вот имена крохам не придумали. Ведь вскоре малюткам будут искать новый дом. В музее медвежата остались только на передержке.

Медвежата уже освоились на новом месте, но вскоре им найдут постоянный дом. Фото: Этнографический музей народов Забайкалья.

- Когда закончатся следственные действия, будем решать, куда пристроить малышей, - рассказал замруководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев. – К сожалению, этнографический музей не сможет их принять. У них уже есть два взрослых медведя. Вернуть их в природу тоже не получится, они слишком малы, да и к людям привыкли.

Медвежатам всего три месяца, но у каждого свой характер. Фото: Этнографический музей народов Забайкалья.Фото: МВД республики Бурятия

Кстати, директора гостиницы, который купил медвежат, ждет наказание. За пользование объектами животного мира без разрешения ему придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей.