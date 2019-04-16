Снести нельзя помиловать: почему в Иркутске хотят снести 35 киосков с прессой

Иркутянка Надежда Власова - мама двоих малышей. Женщина сидит в декрете и давно приучила своих чад к интеллектуальным развлечениям. Почти каждый день она совершает променад до газетного киоска на остановке «Чайка», где покупает свежие газеты для себя и детские журналы своим ребятам. Увы, но вскоре Надежде придется либо отказаться от периодики, либо ездить за ней в другой район. Павильон c прессой, как и еще 34 в разных частях Иркутска, намереваются снести. Почему? У их владельцев нет договоров на размещение нестационарных торговых объектов или НТО, как их называют.

Пестрые ларьки не украшают город

Да, именно отсутствием договоров КУМИ и мотивируют «зачистку» от павильонов в ее глобальном смысле. К слову, проблема возникла не сегодня и не только с ларьками, но и с рекламными вывесками. Действительно, пестрые, хаотично расположенные баннеры - главные помощники продвижения бизнеса - лоску Иркутску не добавляют. Теперь вот очередь дошла и до киосков.

Первыми под раздачу попали те, в которых торгуют печатной продукцией, канцелярией и игрушками. Ответ есть. Допустим, павильон попадает в границы территории, которую планируют привести в порядок по федеральным программам, например «Формирование комфортной городской среды». Представьте, вырастает новый скверик с фонтаном и лавочками вокруг него, клумбами, а рядом с этим великолепием - пестрый киоск из начала 2000-х. В общую концепцию ларек не вписывается… Хотя под демонтаж попадают не только такие киоски, но и те, что расположены вблизи остановок общественного транспорта.

- Логику подобных решений мне уловить сложно, - комментирует гендиректор компании «Сегодня-Пресс-Байкал» Ирина Лекомцева. - В городе у меня 34 киоска, на 11 пришло уведомление с требованием демонтировать. Они расположены в самых разных районах Иркутска - и в центре, и на окраине. Общее одно - все расположены на остановках. Нам так и сказали, что «на первой линии центральных улиц не должно быть никаких павильонов». Я как иркутянка только за то, чтобы город становился комфортнее и краше. Мы хотим диалога с департаментом потребительского рынка КУМИ, каким-то образом менять оформление киосков, чтобы они вписывались в общую концепцию. Когда, например, проводили реконструкцию улицы Байкальской, то мы цивилизованно, на время ремонты отодвигали павильон. Потом вернули, но на согласованное место. Ключевое же в данном вопросе, что ларек остался на остановке. И это удобно не только нам, но и горожанам. Именно утром, идя на работу, большинство из нас покупает свежую прессу.

Ирина Лекомцева, а с ней солидарны все владельцы газетного бизнеса города, приводит еще один наглядный пример. Ей пришлось с проходного места на улице Декабрьских Событий убрать киоск во двор. В результате выручка, по ее словам, упала на уровень ниже нулевой рентабельности и в день теперь составляет не более 1,5 тыс. рублей. Оставаться на плаву позволяют только павильоны-доноры. А что теперь?

- Нам говорят в департаменте потребительского рынка КУМИ, что есть порядок. По нему мы после сноса павильона должны участвовать в аукционе. Если выигрываем, возвращаем на прежнее место, - продолжает Ирина Лекомцева. - Однако за это время мы потеряем постоянных покупателей. Да и по всем канонам маркетинга пресса - товар импульсного спроса. Она должна быть всегда на виду. Вот ожидает человек на остановке транспорт, увидел газету и вспомнил, что хотел купить ее. Не стоит забывать и о пенсионерах. Люди советской закалки привыкли читать. Многие из них лишатся этой возможности, ведь ехать за газетой в другой район согласится не каждый.

Кстати, на той же остановке «Чайка», о которой речь шла в самом начале, постоянных почитателей прессы около 300 человек. Не стоит списывать со счетов и киоскеров - они потеряют работу. Предприниматели начали штурмовать суды. Ищут спасение в так называемых обеспечительных мерах, чтобы выиграть время. Пишут жалобы в Верховный суд РФ и письма в разные инстанции, в том числе в администрацию с просьбой ввести хотя бы переходный период. Служители Фемиды пока непреклонны. Законы есть законы.

Город перенасыщен киосками с прессой?

Для начала нужно объяснить, что существует схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО). На карте города она определяет точки, где могут располагаться киоски с прессой. В Иркутске таковых мест 269. Однако в реальности периодикой торгуют только в 139 ларьках. Десятки павильонов снесли сами предприниматели или переформатировали под другой бизнес. Они не скрывают, что торговля газетами, с экономической точки зрения, дело не самое привлекательное. Нерентабельно. В связи с этим департаментом потребительского рынка КУМИ планирует исключить из этой самой схемы 84 места. То есть установить НТО будет попросту невозможно.

- При этом для населения нет никакого ущерба, - комментируют «КП» в департаменте потребительского рынка КУМИ администрации Иркутска. - Об это говорит и тот факт, что сами бизнесмены сокращают торговые площади. Кроме того, мы не просто соблюдаем, а даже превышаем норматив, установленный Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. На 10 тысяч человек должно приходиться 1,3 киоска с прессой. В Иркутске эта цифра больше.

А теперь, собственно, к сути. Почему 35 киосков попадают под снос? Позиция департамента потребительского рынка КУМИ: у предпринимателей нет договоров на размещение этих НТО, а значит, им следует самостоятельно их демонтировать. Если откажутся, то будут отвечать в суде. Такой порядок решения споров определило положение, принятое в октябре 2018 года. Документ гласит, что киоски имеют право на существование, только если составлен договор, причем заключенный по результатам выигранного аукциона. И первые торги, к слову, состоялись бы уже в конце декабря, если бы «газетчики» не подали жалобу в антимонопольную службу. Аукцион ведомство отменило.

Альтернативы нет

Кстати, отмену торгов обе стороны трактуют по-разному. Департамент потребительского рынка КУМИ считает, что это способ привести систему в порядок. Чтобы объявить аукцион, для начала необходимо освободить место или (в нашем случае) снести киоски. Далее претенденты должны бороться за него, участвуя в торгах. Предприниматели же уверены, что это повод «уничтожить бизнес». Они утверждают, что договоры не выдавала уже прошлая администрация, изначально заключая их всего на год, торги тоже не проводились. Тем не менее киоски работали, предприниматели платили аренду за пользование землей и продолжают это делать. Раньше договоры были не нужны, теперь же являются главным условием и, по мнению предпринимателей, федеральное законодательство предусматривает установку киосков только на основании схемы размещения НТО.

С января этого года суд также занял позицию муниципалитета. Вердикт обжалованию не подлежит: договор нужен и точка. Впрочем, предприниматели и дальше готовы отстаивать свою позицию, а департамент потребительского рынка свою. А жители уже переживают, ведь многие останутся без любимых газет в шаговой доступности.