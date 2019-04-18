2019-04-18T10:08:05+03:00
Общество

Сибирячка-пышка похудела на 30 кг ради карьеры фитнес-тренера и мировых подиумов

Иркутянка Ирина Медведчикова теперь помогает другим избавиться от лишнего веса и занимает призовые места в международных конкурсах красоты [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ирина на фото перед тем, как начать худеть (слева) и спустя 5 месяцев после начала занятий (справа). Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.Ирина на фото перед тем, как начать худеть (слева) и спустя 5 месяцев после начала занятий (справа). Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.
Изменить размер текста:

«Не говори ерунду, не толстая ты, а самая красивая!» - успокаивали ангарчанку Ирину Медведчикову родители, когда она в 11 классе, собираясь по утрам в школу, плакала и закатывала истерики, надевая на себя джинсы 50-го размера и мешкообразные свитера. Одноклассницы-то щеголяли в обтягивающих юбках, а Ира соблазнительные наряды себе позволить не могла.

- Думала, как так, я еще молоденькая, а у меня бока свисают, - продолжает сибирячка. – Сильно комплексовала по этому поводу. Сколько себя помню, всегда была пухленькой. Весила, вроде, не так много: при росте 160 см примерно 67-70 кг, но выглядела, как жируха. Как увижу по телевизору программу про девушек, которые похудели, начинала голодать. Правда, надолго меня не хватало, на яблочках и кефире могла продержаться не больше одного дня. А на второй набрасывалась на сладкое и мучное!

Ирине надоело быть пышкой. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Ирине надоело быть пышкой. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Любовь, ребенок и рекордный вес

В 20 лет Ирина влюбилась. Роман развивался стремительно, и вскоре ангарчанка узнала, что ждет ребенка. Любимый, недолго думая, сделал Ире предложение. Свадьбу сыграли на 4-м месяце беременности. Разумеется, ожидание малыша сказалось на фигуре. Но самый максимальный вес Ирина набрала после родов после того, как на свет появилась лапочка-дочка Маша. Тогда на весах сибирячка увидела рекордные 89 кг!

- Понимала, что с каждым днем становлюсь все непривлекательнее, - говорит Ирина. – Со временем и муж стал ко мне холоднее относиться, а однажды и вовсе заявил: «Ты слишком много денег тратишь на еду!». Я обиделась, конечно, но по большей части не на него, а на себя, ведь на глазах превращалась в какой-то мешок. Стыдно признаться, но раз пришлось себе покупать брюки в магазине для пышек.

Ирина на выпускном в школе (справа). Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Ирина на выпускном в школе (справа). Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

И это стало последней каплей. Голодание женщина уже проходила, поэтому молодая мама стала соблюдать самую банальную диету - попросту убрала из рациона сладкое, мучное, соленое и жирное. Налегала на свежие овощи - огурцы, помидоры, из круп оставила только рис и гречку, из мясца – диетическую курицу, а также яйца. Все! И, главное, Ирина, наконец, решила заняться спортом. Правда, полноценными тренировками это назвать было сложно. Вечерами, уложив дочку спать, она стала качать пресс на фитнесболе (надувном шаре), приседать и отжиматься. Проще говоря, делала упражнения с видеороликов в Интернете, под названием: «Как похудеть в домашних условиях».

- Самое удивительное, что небольшой прогресс был, - улыбается девушка. – За два месяца скинула 6 кг, но этого было слишком мало. Мне хотелось, видя отражение в зеркале, улыбаться, а не плакать. Однажды, возвращаясь из магазина, я проходила мимо фитнес-клуба. Зашла посмотреть, в итоге купила абонемент на месяц. Только когда вышла, опомнилась: «А когда я буду тренироваться, если целыми днями сижу с ребенком?» Маше тогда только годик исполнился. Однако выход нашла: тренажерка открывалась в 6.30 утра. Я, как солдат, просыпалась в 4.00. Пока дочь с мужем спали, делала пробежки вокруг своего дома, затем бежала на занятия в зал, еще час-полтора проводила там на беговой дорожке, велотренажере, тягала железо. Домой возвращалась как раз к подъему мужа и дочки.

Теперь девушка стала фитоняшкой. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Теперь девушка стала фитоняшкой. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Сдавала украшения в ломбард ради занятий в тренажерке

А через пять месяцев тренировок муж Ирины мягко намекнул ей, мол, пора бы тебе выходить из декрета и самой зарабатывать на абонементы. Ведь и дочку от груди уже отлучила. Тогда день молодой мамы строился уже так: с 6:30 до 8.00 она изнуряла себя на тренажерах, затем возвращалась домой, кормила Машу, после ждала прихода бабушки и оставляла с ней ребенка, а сама бежала до самого вечера работать торговым представителем.

- Через пять месяцев занятий встала на весы и вскрикнула: «Да-а-а!», - восклицает Ирина. – Вместо 80 кг, которые были, когда я только сделала первый подход на пресс дома, на экране высветились так радующие глаз 57 кг. То есть я скинула почти 25 кг! Наконец, собрала все старые вещи размера XXL в мешок и отнесла на мусорку. Но, конечно, до идеальной фигуры мне было еще далеко, так как кожа обвисла, мышц не видно. Поэтому занятия не бросила, понимала, что если завяжу с тренировками, снова быстро наберу вес.

Начав заниматься, Ирина полностью избавилась от жира и накачала пресс. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Начав заниматься, Ирина полностью избавилась от жира и накачала пресс. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Чтобы в прямом смысле не вылазить из спортзала, Ирина устроилась работать в… свой же фитнес-клуб менеджером. Параллельно записалась в модельное агентство, стала ходить на тренерские курсы фитнес-инструкторов, а также подавать заявки на участия в разных фотоссесиях и конкурсах. Даже поучаствовала в проекте, правила, которого чем-то напоминали «Дом-2». В течение недели, Ирина и еще 15 конкурсанток снимались в различных фотосессиях, а в пятницу жюри исключали по одной участнице.

- Дошла до финала, но выиграть не удалось, - говорит Ирина. – Но в этот момент у меня наступила черная полоса в жизни. У нас совсем разладились отношения с мужем, мы решили развестись. Теперь мне самой пришлось зарабатывать на жизнь, воспитывать ребенка. С работы менеджера пришлось уйти. Но сразу поставила перед собой цель - как бы трудно не было, тренировки не брошу и никогда не вернусь в свое прежнее тело. Бывало, не хватало денег, чтобы заплатить за занятие, тогда закладывала в ломбард украшения.

Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Последние деньги Ирина отдала за полугодовые тренерские курсы фитнес-инструкторов. Вызубрив всю анатомию человека, сдав экзамены и получив официальный диплом, сибирячка вновь устроилась в другой ангарский спортклуб. Только на этот раз она примерила майку с надписью «Тренер». Теперь уже сама Ирина составляла пышным девочкам программы питания и тренировок.

- Но денег катастрофически не хватало. Чтобы свести концы с концами, я устроилась на подработку, - продолжает Ирина. – Одновременно была тренером в тренажерке, вела флай-йогу, сама занималась почти каждый день, а еще устроилась в пиццерию пиццамейкером. Не представляете, каких сил мне стоило не кушать самой пиццу, которая очень калорийна. Ну а вечерами таксовала по городу на машине, которую при разводе оставил мне муж.

Теперь Ирина участвует в конкурсах красоты, а от лайков в соцсетях нет отбоя. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Теперь Ирина участвует в конкурсах красоты, а от лайков в соцсетях нет отбоя. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Подиум и новый избранник

Еще через полгода Ирине, удалось полностью избавиться от жира. Дряблую кожу превратила в мышцы или, говоря фитнес-языком, как следует, «подсушилась». Выглядела, как настоящая фитоняшка: тонкая талия, накаченная попа, красивый животик с соблазнительными женскими кубиками. Ирина только успевала считать лайки, которые ставили поклонники на ее фото в соцсетях. Не удивительно, что когда ангарчанка решилась на переезд в Иркутск и пришла устраиваться на работу в один из крупнейших фитнес-клубов, ее взяли после первого собеседования. А через полгода Ирине предложили поучаствовать в конкурсе «Мисс и Миссис Великая Сибирь».

- Это проект красоты и талантов среди сибирячек, направленный на укрепление связей сибирских городов, - объясняет Ирина. – Один из этапов – выход в национальных костюмах, для которого мама мне специально сшила костюм оленя, второй – в мини-шортах, третий - в вечерних платьях. Ну а для творческого конкурса я своими руками сделала крылья ангела и продифилировала в них. Попав в четверку лучших иркутского Гран-при, я получила приглашение представлять наш регион на Фестиваль красоты, моды и таланта MRS WORLD 2018 (Миссис Мира) Miss WORLD BEAUTY 2018 в Москву. Туда съехались уже красавицы со всего мира, а председателем жюри был известный модельер Вячеслав Зайцев. Опередив в своей возрастной категории 12 соперниц, я заняла 3 место.

Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

За это Ирина Медведчикова получила корону. Да, пусть и не за 3 миллиона рублей, как Мисс Россия, но еще три года назад сибирячка не мечтала и о такой. Но на этом сибирячка останавливаться не собирается. Уже в мае она примет участие в еще одном конкурсе. На фестивале «Сила красоты» в Ангарске помимо дефиле Ирине предстоит показать себя в популярном сегодня кроссфите. Теперь она увлекается еще и этим видом спорта.

Да, и в личной жизни у Ирины теперь полный порядок. Ее избранник – тоже тренер. Познакомились в том самом фитнес-центре, куда героиня устроилась работать после переезда из Ангарска. Вместе уже около года, сейчас задумываются о свадьбе. Сейчас вес Ирины 60 кг, но это уж не жир, а мышцы!

- Что дальше? – переспрашивает Ирина. – Хочу участвовать в соревнованиях в стиле фитнес-бикини. Для этого нужна идеальная, точеная фигура. Значит, придется еще больше тренироваться и работать над собой. Но ничего невозможного нет! Теперь это я знаю точно.

Девушка заняла 3 место в конкурсе "Миссис Великая Сибирь". Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Девушка заняла 3 место в конкурсе "Миссис Великая Сибирь". Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роскачество исследовало кефир из 10 регионов России
В лаборатории побывали 11 новых торговых марок из Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Чувашской Республики, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга
Алексей Венедиктов о Дмитрии Быкове: «Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Инсульт не подтвердился...»
Главный редактор «Эха Москвы» рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда», что ему известно о состоянии здоровья писателя
Новости 24
Сергей Сокол принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками управленческого кадрового резерва
Шестеро детей пострадали в ДТП в Иркутской области за двое суток
Дорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке Куйтун
Убийство 12-летней давности раскрыли полицейские Братска
Еще три лесных пожара потушили в Бурятии
Гагаринская велогонка по велоспорту-шоссе пройдет в Иркутске 21 апреля
Семейная пара из Иркутска едва не убила друг друга, а потом вместе прятала улики
Более 400 тысяч рублей заплатил алиментщик, чтобы продать квартиру в Иркутском районе
Нормативы учебных расходов для школ и детсадов Иркутской области увеличатся
Георгиевские ленточки начнут раздавать 25 апреля в Иркутске
Под Иркутском пройдет реконструкция танкового сражения
Выставка «Страна синего неба» откроется 18 апреля в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 18 апреля без осадков
Футболисты иркутского «Зенита» начнут весеннюю часть сезона выездным матчем с «Читой»
Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище
Муниципалитеты Иркутской области получат средства на контейнерные площадки
Братчанин выиграл первый этап Чемпионата России по картингу
Движение на нескольких иркутских улицах перекроют в ближайшее время
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
ИНК профинансирует три гранта Иркутского областного отделения Русского географического общества
28 метров в секунду: 18 апреля на западе Иркутской области объявлено штормовое предупреждение
«Научные Weekend-ы» в Иркутске: сибиряков научат, как правильно брать кредиты
В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
Двух горе грабителей задержали в Иркутской области
Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая
Продавали бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудили за кражу 33 тонн нефтепродуктов