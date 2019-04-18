Сибирячка-пышка похудела на 30 кг ради карьеры фитнес-тренера и мировых подиумов

«Не говори ерунду, не толстая ты, а самая красивая!» - успокаивали ангарчанку Ирину Медведчикову родители, когда она в 11 классе, собираясь по утрам в школу, плакала и закатывала истерики, надевая на себя джинсы 50-го размера и мешкообразные свитера. Одноклассницы-то щеголяли в обтягивающих юбках, а Ира соблазнительные наряды себе позволить не могла.

- Думала, как так, я еще молоденькая, а у меня бока свисают, - продолжает сибирячка. – Сильно комплексовала по этому поводу. Сколько себя помню, всегда была пухленькой. Весила, вроде, не так много: при росте 160 см примерно 67-70 кг, но выглядела, как жируха. Как увижу по телевизору программу про девушек, которые похудели, начинала голодать. Правда, надолго меня не хватало, на яблочках и кефире могла продержаться не больше одного дня. А на второй набрасывалась на сладкое и мучное!

Ирине надоело быть пышкой. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Любовь, ребенок и рекордный вес

В 20 лет Ирина влюбилась. Роман развивался стремительно, и вскоре ангарчанка узнала, что ждет ребенка. Любимый, недолго думая, сделал Ире предложение. Свадьбу сыграли на 4-м месяце беременности. Разумеется, ожидание малыша сказалось на фигуре. Но самый максимальный вес Ирина набрала после родов после того, как на свет появилась лапочка-дочка Маша. Тогда на весах сибирячка увидела рекордные 89 кг!

- Понимала, что с каждым днем становлюсь все непривлекательнее, - говорит Ирина. – Со временем и муж стал ко мне холоднее относиться, а однажды и вовсе заявил: «Ты слишком много денег тратишь на еду!». Я обиделась, конечно, но по большей части не на него, а на себя, ведь на глазах превращалась в какой-то мешок. Стыдно признаться, но раз пришлось себе покупать брюки в магазине для пышек.

Ирина на выпускном в школе (справа). Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

И это стало последней каплей. Голодание женщина уже проходила, поэтому молодая мама стала соблюдать самую банальную диету - попросту убрала из рациона сладкое, мучное, соленое и жирное. Налегала на свежие овощи - огурцы, помидоры, из круп оставила только рис и гречку, из мясца – диетическую курицу, а также яйца. Все! И, главное, Ирина, наконец, решила заняться спортом. Правда, полноценными тренировками это назвать было сложно. Вечерами, уложив дочку спать, она стала качать пресс на фитнесболе (надувном шаре), приседать и отжиматься. Проще говоря, делала упражнения с видеороликов в Интернете, под названием: «Как похудеть в домашних условиях».

- Самое удивительное, что небольшой прогресс был, - улыбается девушка. – За два месяца скинула 6 кг, но этого было слишком мало. Мне хотелось, видя отражение в зеркале, улыбаться, а не плакать. Однажды, возвращаясь из магазина, я проходила мимо фитнес-клуба. Зашла посмотреть, в итоге купила абонемент на месяц. Только когда вышла, опомнилась: «А когда я буду тренироваться, если целыми днями сижу с ребенком?» Маше тогда только годик исполнился. Однако выход нашла: тренажерка открывалась в 6.30 утра. Я, как солдат, просыпалась в 4.00. Пока дочь с мужем спали, делала пробежки вокруг своего дома, затем бежала на занятия в зал, еще час-полтора проводила там на беговой дорожке, велотренажере, тягала железо. Домой возвращалась как раз к подъему мужа и дочки.

Теперь девушка стала фитоняшкой. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Сдавала украшения в ломбард ради занятий в тренажерке

А через пять месяцев тренировок муж Ирины мягко намекнул ей, мол, пора бы тебе выходить из декрета и самой зарабатывать на абонементы. Ведь и дочку от груди уже отлучила. Тогда день молодой мамы строился уже так: с 6:30 до 8.00 она изнуряла себя на тренажерах, затем возвращалась домой, кормила Машу, после ждала прихода бабушки и оставляла с ней ребенка, а сама бежала до самого вечера работать торговым представителем.

- Через пять месяцев занятий встала на весы и вскрикнула: «Да-а-а!», - восклицает Ирина. – Вместо 80 кг, которые были, когда я только сделала первый подход на пресс дома, на экране высветились так радующие глаз 57 кг. То есть я скинула почти 25 кг! Наконец, собрала все старые вещи размера XXL в мешок и отнесла на мусорку. Но, конечно, до идеальной фигуры мне было еще далеко, так как кожа обвисла, мышц не видно. Поэтому занятия не бросила, понимала, что если завяжу с тренировками, снова быстро наберу вес.

Начав заниматься, Ирина полностью избавилась от жира и накачала пресс. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Чтобы в прямом смысле не вылазить из спортзала, Ирина устроилась работать в… свой же фитнес-клуб менеджером. Параллельно записалась в модельное агентство, стала ходить на тренерские курсы фитнес-инструкторов, а также подавать заявки на участия в разных фотоссесиях и конкурсах. Даже поучаствовала в проекте, правила, которого чем-то напоминали «Дом-2». В течение недели, Ирина и еще 15 конкурсанток снимались в различных фотосессиях, а в пятницу жюри исключали по одной участнице.

- Дошла до финала, но выиграть не удалось, - говорит Ирина. – Но в этот момент у меня наступила черная полоса в жизни. У нас совсем разладились отношения с мужем, мы решили развестись. Теперь мне самой пришлось зарабатывать на жизнь, воспитывать ребенка. С работы менеджера пришлось уйти. Но сразу поставила перед собой цель - как бы трудно не было, тренировки не брошу и никогда не вернусь в свое прежнее тело. Бывало, не хватало денег, чтобы заплатить за занятие, тогда закладывала в ломбард украшения.

Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Последние деньги Ирина отдала за полугодовые тренерские курсы фитнес-инструкторов. Вызубрив всю анатомию человека, сдав экзамены и получив официальный диплом, сибирячка вновь устроилась в другой ангарский спортклуб. Только на этот раз она примерила майку с надписью «Тренер». Теперь уже сама Ирина составляла пышным девочкам программы питания и тренировок.

- Но денег катастрофически не хватало. Чтобы свести концы с концами, я устроилась на подработку, - продолжает Ирина. – Одновременно была тренером в тренажерке, вела флай-йогу, сама занималась почти каждый день, а еще устроилась в пиццерию пиццамейкером. Не представляете, каких сил мне стоило не кушать самой пиццу, которая очень калорийна. Ну а вечерами таксовала по городу на машине, которую при разводе оставил мне муж.

Теперь Ирина участвует в конкурсах красоты, а от лайков в соцсетях нет отбоя. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Подиум и новый избранник

Еще через полгода Ирине, удалось полностью избавиться от жира. Дряблую кожу превратила в мышцы или, говоря фитнес-языком, как следует, «подсушилась». Выглядела, как настоящая фитоняшка: тонкая талия, накаченная попа, красивый животик с соблазнительными женскими кубиками. Ирина только успевала считать лайки, которые ставили поклонники на ее фото в соцсетях. Не удивительно, что когда ангарчанка решилась на переезд в Иркутск и пришла устраиваться на работу в один из крупнейших фитнес-клубов, ее взяли после первого собеседования. А через полгода Ирине предложили поучаствовать в конкурсе «Мисс и Миссис Великая Сибирь».

- Это проект красоты и талантов среди сибирячек, направленный на укрепление связей сибирских городов, - объясняет Ирина. – Один из этапов – выход в национальных костюмах, для которого мама мне специально сшила костюм оленя, второй – в мини-шортах, третий - в вечерних платьях. Ну а для творческого конкурса я своими руками сделала крылья ангела и продифилировала в них. Попав в четверку лучших иркутского Гран-при, я получила приглашение представлять наш регион на Фестиваль красоты, моды и таланта MRS WORLD 2018 (Миссис Мира) Miss WORLD BEAUTY 2018 в Москву. Туда съехались уже красавицы со всего мира, а председателем жюри был известный модельер Вячеслав Зайцев. Опередив в своей возрастной категории 12 соперниц, я заняла 3 место.

Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

За это Ирина Медведчикова получила корону. Да, пусть и не за 3 миллиона рублей, как Мисс Россия, но еще три года назад сибирячка не мечтала и о такой. Но на этом сибирячка останавливаться не собирается. Уже в мае она примет участие в еще одном конкурсе. На фестивале «Сила красоты» в Ангарске помимо дефиле Ирине предстоит показать себя в популярном сегодня кроссфите. Теперь она увлекается еще и этим видом спорта.

Да, и в личной жизни у Ирины теперь полный порядок. Ее избранник – тоже тренер. Познакомились в том самом фитнес-центре, куда героиня устроилась работать после переезда из Ангарска. Вместе уже около года, сейчас задумываются о свадьбе. Сейчас вес Ирины 60 кг, но это уж не жир, а мышцы!

- Что дальше? – переспрашивает Ирина. – Хочу участвовать в соревнованиях в стиле фитнес-бикини. Для этого нужна идеальная, точеная фигура. Значит, придется еще больше тренироваться и работать над собой. Но ничего невозможного нет! Теперь это я знаю точно.