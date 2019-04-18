2019-04-18T10:51:07+03:00
Происшествия

Подростки устроили фотосессию «на корточках» на постаменте мемориала Вечный огонь в Иркутске

В Интернете поднялось бурное обсуждение поступка, а самих участников съемки разыскивает полиция
Олег ФЕДОРОВ
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Подростки устроили фотосессию «на корточках» на постаменте мемориала Вечный огонь в Иркутске. Фото: из группы Инцидент ВК.Подростки устроили фотосессию «на корточках» на постаменте мемориала Вечный огонь в Иркутске. Фото: из группы Инцидент ВК.
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- Хотите сделать фотографию – сделайте снимок рядом. Вы когда на кладбище к своим родным приходите, тоже на надгробие лезете и фотографируетесь? – подобных комментариев в иркутских пабликах очень и очень много. Гнев возмущения вызвали несколько снимков. На них несколько молодых людей позируют на фоне символа победы над фашизмом – Вечного огня. Только позируют не возле постамента, а прямо на нем – том самом возвышении, на которое возлагают цветы и гирлянды. Причем, сидя на корточках.

Мнение пользователей соцсетей разделилось.

- Кощунство и осквернение памяти солдат, погибших на полях сражений, - пишут одни пользователи. - Даже смены, которые несут дежурство на вахте памяти ? 1, обязаны бесшумно подниматься на ступени комплекса.

- А может, они гордятся этим фото? – отвечают на выпады те, кто не видят в поступке ничего постыдного.

Подростки устроили фотосессию «на корточках» на постаменте мемориала Вечный огонь в Иркутске. Фото: из группы Инцидент ВК,

Подростки устроили фотосессию «на корточках» на постаменте мемориала Вечный огонь в Иркутске. Фото: из группы Инцидент ВК,

Да, танцы на постаменте, судя по фото, никто не исполнял, шашлыки не жарил, голым вокруг не ходил, вреда стеле не нанес, но поиском подростков уже занялась полиция.

- Сейчас инспекция по делам несовершеннолетних разыскивает этих молодых людей, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ними проведут профилактическую беседу.

Скорее всего, вычислять подростков будут по камерам видеонаблюдения. Ведь лиц на фотографиях они не светили. Все снимки сделаны в профиль или со спины, на головах – капюшоны.

- Рядом фотографироваться никто не запрещает, но вставать ногами на постамент - нельзя, – считает член городского совета ветеранов Владимир Ильич Баранов. – Конечно, ребята, что сделали снимки, на вандалов не похожи, но их поведение - факт неуважения к памяти погибших на полях сражениях солдат, их подвига, который совершили ради нашего мирного неба над головой.

К слову, в феврале вся страна была шокирована другой историей. Свадебные танцы и дрифт на площадке у Вечного огня устроили в Арзамасе. Тогда дело на свой контроль взял Следственный комитет России, а участники этой дикой истории принесли извинения за свое поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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