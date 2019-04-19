Вырубка деревьев в заказнике «Туколонь» проводилась для санитарного оздоровления леса

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Мероприятия в форме сплошных санитарных рубок в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» были обоснованы нормативными актами.

В 2017 году в природном заказнике «Туколонь» зафиксирована эпидемия заражения леса стволовыми вредителями. Причиной развития очага на данной территории послужили пожары в 2015 и 2016 годах. Следы негативного воздействия насекомых распространились более чем на 1019 га.

Как правило, для защиты лесного фонда от вредных организмов и предупреждения их распространения проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия. В том числе рубка погибших, поврежденных и аварийных деревьев. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий назначается только по результатам лесопатологического обследования.

В том же году на территории природного заказника «Туколонь» было проведено лесопатологическое обследование, которое показало необходимость проведения сплошных санитарных рубок для улучшения санитарного состояния леса.

До начала вырубки леса на особо охраняемой территории были получены все согласования, в соответствии с которыми необходимо провести оздоровление в форме сплошных санитарных рубок, руководствуясь положениями части 4 статьи 17 ЛК РФ.

Кроме того, филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской области» выдал заключение о том, что необходимо провести сплошную санитарную рубку.

Помимо этого лесные участки, расположенные в Казачинско-Ленском лесничестве, Карамском участковом лесничестве и Новоселовской даче были тщательно осмотрены специалистами. Выдана справка, согласно которой, представителями надзорных органов выявлен очаг стволовых вредителей сильной степени. Для предотвращения распространения насекомых было рекомендовано согласовать проведение санитарно-оздоровительных мероприятий с обязательным искусственным лесовосстановлением.

В лесничестве уверяют, что каждый участок, где производилась вырубка, будет заново засажен лесом.

Сплошные санитарные рубки леса традиционно вызывают много вопросов. Возникают слухи, что санитарная рубка используется в коммерческих целях. Однако иркутские эксперты подчеркивают, что спекуляции на эту тему не имеют под собой оснований. Главная задача в таких случаях, в частности в природном заказнике «Туколонь», - остановить распространение вредителей и оздоровить лес.

По их мнению, некоторые из болезней и вредителей леса могут распространяться на расстояния до ста километров. Если вовремя не выявлять и не предпринимать меры, дело может обернуться сильнейшей экологической проблемой.