Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья

Сезон лесных пожаров – открыто! Увы, от разгула стихии Иркутская область страдает ежегодно, размах бедствия только разный. В этом году, несмотря на то, что и снег-то местами еще сойти не успел, произошло уже 16 пожаров. Горела тайга в Иркутском, Ангарском, Аларском, Шелеховском, Слюдянском, Боханском, Усольском и Зиминском районах. И сейчас – с апреля по июня – самый опасный период. Сухая трава тому причиной, вспыхивает моментально, даже от искры.

Последний пример – в Братском районе 68-летний пенсионер хотел убрать свою усадьбу после зимы. Намеревался лишь избавиться от мусора, а в итоге пламя тушили на территории в два гектара. И это только один из случаев, а их десятки, если не сотни и тысячи. Всего же уже 20 человек оштрафовали за пал травы.

- Напоминаем, что с 10 апреля разводить костры, даже вблизи водоемов, а также сжигать траву, жарить шашлыки на дачах и участках запрещено, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. – Нарушителям придется заплатить штрафы от двух до четырех тысяч рублей.

Кстати, именно на тушение горящего мусора и травы приходится больше всего вызовов. В сутки – стабильно поступает десятки звонков. Спасатели МЧС составили и карту возможных пожаров.

- В наибольшей опасности находятся Иркутский, Черемховский, Аларский, Шелеховский, Чунский и Усольский районы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На особом контроле 486 населенных пунктов, которые могут пострадать от лесных пожаров. Например, Усолье-Сибирское, поселки Большая речка и Видим Нижнеилимского района.

Почему именно они? В Видиме камень преткновения - водонапорная башня. Работает только днем, ведь на ночь электричество отключают. Случись пожар ночью – качать воду попросту неоткуда. А в Усолье, к примеру, в опасности находятся новые жилые микрорайоны - Западный, Зеленый городок, улица Плеханова. Там на 4 тысячи частных домов, растянутых, к слову, на 3 км, приходится всего два пожарных гидранта.

Также не выпускают из видимости и деревни, что расположены вблизи лесов. Их от разгула стихии сейчас обороняют. Как? В первую очередь, распахивают рвы или, как это называется, делают минерализованные полосы. Если пламя подойдет на небезопасное расстояние, ров сможет, если не остановить, то сдержать огонь. Кроме того, применяли и отжиги - тот же самый пал, только делали его спасатели, и намеренно. Если не это, в жаркую погоду любой окурок или даже осколок стекла могут стать причиной пожара.

А печальные случаи в Иркутской области, как известно, уже были. До сих пор на слуху поселок Бубновка Киренского района. ЧП, напомним, произошло 28 апреля 2017 года, с лица земли за считанные минуты исчезли 60 домов, более 400 человек остались без крыши над головой. Поселок позже ликвидировали, а жителей переселили. Изначально была версия, что причина ЧП – пал сухой травы. Однако потом выяснилось, что из-за сильного ветра произошел перехлест электропроводов, а из-за него – короткое замыкание. Искры попали на сухую траву, а дальше огонь со скоростью звука начал уничтожать дома. Но если бы вовремя сделали отжиг, вероятно, таких последствий можно было избежать. За такую халатность должностных лиц наказали.

- В ближайшее время к наблюдению за лесами подключат и авиацию, - комментируют в Авиалесоохране. – В случае ЧП, она поможет и в тушении пожаров. На помощь с неба придут 7 легкомоторных самолетов, 6 - Ан-2 и столько же вертолетов Ми-8.

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