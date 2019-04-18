2019-04-18T14:41:04+03:00
Происшествия

Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья.Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сезон лесных пожаров – открыто! Увы, от разгула стихии Иркутская область страдает ежегодно, размах бедствия только разный. В этом году, несмотря на то, что и снег-то местами еще сойти не успел, произошло уже 16 пожаров. Горела тайга в Иркутском, Ангарском, Аларском, Шелеховском, Слюдянском, Боханском, Усольском и Зиминском районах. И сейчас – с апреля по июня – самый опасный период. Сухая трава тому причиной, вспыхивает моментально, даже от искры.

Последний пример – в Братском районе 68-летний пенсионер хотел убрать свою усадьбу после зимы. Намеревался лишь избавиться от мусора, а в итоге пламя тушили на территории в два гектара. И это только один из случаев, а их десятки, если не сотни и тысячи. Всего же уже 20 человек оштрафовали за пал травы.

- Напоминаем, что с 10 апреля разводить костры, даже вблизи водоемов, а также сжигать траву, жарить шашлыки на дачах и участках запрещено, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. – Нарушителям придется заплатить штрафы от двух до четырех тысяч рублей.

Кстати, именно на тушение горящего мусора и травы приходится больше всего вызовов. В сутки – стабильно поступает десятки звонков. Спасатели МЧС составили и карту возможных пожаров.

- В наибольшей опасности находятся Иркутский, Черемховский, Аларский, Шелеховский, Чунский и Усольский районы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На особом контроле 486 населенных пунктов, которые могут пострадать от лесных пожаров. Например, Усолье-Сибирское, поселки Большая речка и Видим Нижнеилимского района.

Почему именно они? В Видиме камень преткновения - водонапорная башня. Работает только днем, ведь на ночь электричество отключают. Случись пожар ночью – качать воду попросту неоткуда. А в Усолье, к примеру, в опасности находятся новые жилые микрорайоны - Западный, Зеленый городок, улица Плеханова. Там на 4 тысячи частных домов, растянутых, к слову, на 3 км, приходится всего два пожарных гидранта.

Также не выпускают из видимости и деревни, что расположены вблизи лесов. Их от разгула стихии сейчас обороняют. Как? В первую очередь, распахивают рвы или, как это называется, делают минерализованные полосы. Если пламя подойдет на небезопасное расстояние, ров сможет, если не остановить, то сдержать огонь. Кроме того, применяли и отжиги - тот же самый пал, только делали его спасатели, и намеренно. Если не это, в жаркую погоду любой окурок или даже осколок стекла могут стать причиной пожара.

А печальные случаи в Иркутской области, как известно, уже были. До сих пор на слуху поселок Бубновка Киренского района. ЧП, напомним, произошло 28 апреля 2017 года, с лица земли за считанные минуты исчезли 60 домов, более 400 человек остались без крыши над головой. Поселок позже ликвидировали, а жителей переселили. Изначально была версия, что причина ЧП – пал сухой травы. Однако потом выяснилось, что из-за сильного ветра произошел перехлест электропроводов, а из-за него – короткое замыкание. Искры попали на сухую траву, а дальше огонь со скоростью звука начал уничтожать дома. Но если бы вовремя сделали отжиг, вероятно, таких последствий можно было избежать. За такую халатность должностных лиц наказали.

- В ближайшее время к наблюдению за лесами подключат и авиацию, - комментируют в Авиалесоохране. – В случае ЧП, она поможет и в тушении пожаров. На помощь с неба придут 7 легкомоторных самолетов, 6 - Ан-2 и столько же вертолетов Ми-8.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Заметили пламя, звоните по единому бесплатному номеру – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Отыгрались на последних минутах: футболисты иркутского «Зенита» на выезде сыграли вничью с «Читой»
Ночь ДНК в Иркутске: горожанам предлагают поучаствовать в акции по проверке научной грамотности
Иркутск на время останется без колеса обозрения
Сергей Сокол принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками управленческого кадрового резерва
Шестеро детей пострадали в ДТП в Иркутской области за двое суток
Дорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке Куйтун
Убийство 12-летней давности раскрыли полицейские Братска
Еще три лесных пожара потушили в Бурятии
Гагаринская велогонка по велоспорту-шоссе пройдет в Иркутске 21 апреля
Семейная пара из Иркутска едва не убила друг друга, а потом вместе прятала улики
Более 400 тысяч рублей заплатил алиментщик, чтобы продать квартиру в Иркутском районе
Нормативы учебных расходов для школ и детсадов Иркутской области увеличатся
Георгиевские ленточки начнут раздавать 25 апреля в Иркутске
Под Иркутском пройдет реконструкция танкового сражения
Выставка «Страна синего неба» откроется 18 апреля в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 18 апреля без осадков
Футболисты иркутского «Зенита» начнут весеннюю часть сезона выездным матчем с «Читой»
Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище
Муниципалитеты Иркутской области получат средства на контейнерные площадки
Братчанин выиграл первый этап Чемпионата России по картингу
Движение на нескольких иркутских улицах перекроют в ближайшее время
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
ИНК профинансирует три гранта Иркутского областного отделения Русского географического общества
28 метров в секунду: 18 апреля на западе Иркутской области объявлено штормовое предупреждение
«Научные Weekend-ы» в Иркутске: сибиряков научат, как правильно брать кредиты
В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
Двух горе грабителей задержали в Иркутской области
Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая
Продавали бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудили за кражу 33 тонн нефтепродуктов