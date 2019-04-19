Разбогател при разводе: иркутянин снял со счета бывшей жены 1,5 миллиона рублей

Миллионером стал житель Иркутска во время бракоразводного процесса со своей женой. Пока оформлялись все документы на развод, он отправился в банк, в который его супруга за несколько месяцев до этого сделала вклад в 1,5 миллиона рублей под проценты, и снял все ее деньги. Кассир выдала мужчине 1,5 миллиона и 59 тысяч рублей накопившихся процентов после того, как он якобы, предъявил ей доверенность от жены.

Вскоре в банк поступило заявление от самой вкладчицы. В нем иркутянка указала, что разрешения и тем более никакой доверенности на выдачу денег своему мужу, она не давала. Когда банк провел внутреннюю проверку, эта информация подтвердилась. Никакую доверенность мужчина менеджеру не предъявлял. Поэтому, вскоре руководители банка возместили женщине ущерб в полном объеме и вернули ее 1,5 миллиона. А заодно подали в суд на ее теперь уже бывшего супруга, чтобы он в свою очередь вернул всю сумму им.

- Суд пришел к выводу, что полученные жителем Иркутска деньги признаются его неосновательным обогащением, поскольку получены без каких-либо правовых оснований, - сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. - Требования банка о взыскании с ответчика 1,5 миллионов рублей были удовлетворены. Теперь ему предстоит вернуть все до копейки.