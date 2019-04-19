МЧС предупреждает: 20 апреля в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололед

В Приангарье вновь будет ветрено. Уже завтра 20 апреля ночью по области и днем в северных районах ожидаются порывы западного, юго-западного ветра 15-20 м/с. Чтобы избежать короткого замыкания при нахлесте проводов, возможны отключения электричества. По прогнозам метеорологов, не обойдется и без снега. Так что на дорогах будут поземки, гололед и снежный накат.

- Особенно опасными трассы и дороги будут в ночные и утренние часы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Водители, будьте внимательны в пути, учитывайте погодные условия и дорожную обстановку. Проявите осторожность проезжая перекрестки и пешеходные переходы.

Спасатели напоминают, что в гололед запросто можно поскользнуться и получить ушибы и переломы. Поэтому выходите из дома заранее, чтобы не идти не спеша. И конечно, лучше всего достать из антресолей зимнюю нескользящую обувь.

Туристам, которые собираются в походы в горы Восточного Саяны и Южного Прибайкалья, советуют отложить путешествия из-за угрозы схода лавин.