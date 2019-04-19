2019-04-19T16:00:32+03:00
Общество

В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки

Посетителям говорят, что произошел компьютерный сбой и клиентская база утеряна [фото, видео]
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки.В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

"Извините, но в компьютерной сети произошел сбой, ваша карта клиента временно заблокирована", - огорошила администратор иркутского спортклуба клиента Татьяну Оловянникову, которая 17 апреля пришла после работы позаниматься.

В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки.Юлия ПЫХАЛОВА

Абонементы себе и мужу сибирячка приобрела 15 декабря – можно сказать сделала подарок к Новому году. Причем действительно дорогой! За две карточки отдала 58 тысяч рублей. И выгадала еще: накануне праздника действовала специальная акция. Абонементы обошлись дешевле на 25%. Условие одно – оплата наличными. Татьяна принесла всю сумму разом и получила заветные карточки постоянных посетителей.

В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На акцию клюнули многие. Кому-то дали чеки об оплате, кому-то сказали, мол, завис компьютер и сейчас не можем напечатать, но не волнуйтесь, вы занесены в базу, - рассказывает Татьяна «Комсомольской правде» в Иркутске. - Мол, активируете карту, все будет в порядке.

Предновогодняя суета, потом каникулы, работа, - в общем, до клуба пара дошла только в конце марта. Как раз собирались к лету привести себя в форму. Приехали в выходной активировать карты и получить специальные магнитные браслеты. Современные фитнес-залы давно используют такую систему: браслеты фактически являются пропуском. Супруги все оформили, сходили на первое занятие. На следующий день пара пришли снова.

- Но попасть в клуб не смогли, - вспоминает Татьяна. – Менеджер, которая вчера нас оформляла, сказала, что произошел компьютерный сбой.

Администраторы пообещали исправить ситуацию, а пока походить в фитнес-центр по гостевым картам. Так продолжалось две недели. А в один прекрасный день, когда Татьяна приехала в спортклуб, ей сообщили, что коллектив менеджеров уволили, договоры требуется переоформить. А 17 апреля и вовсе поставили перед фактом, что пока что они не смогут заниматься в клубе.

- Сказали, пишите заявление на разблокировку, к каждому клиенту будет индивидуальный подход, - продолжает Татьяна. – Добавили, что у кого чеки на руках, проблем будет меньше.

В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татьяна не переживала – чека в наличии, договор тоже. Но документы у женщины не приняли! Точнее предложили оставить на неопределенное время, чтобы персонал успел в них разобраться. На такой шаг Татьяна не пошла. Причем в такой ситуации оказалась не только она, но еще 200 клиентов клуба. Они даже устроили собрание у дверей клуба. К недовольным посетителям вышла юрист – представитель спорткомплекса. Объяснила, что и сама администрация заведения является потерпевшей стороной. Мол, фитнес-клуб работал с партнером, который принимал оплату от клиентов. Из-за сбоя якобы пропала клиентская база, поэтому проверить подлинность договоров не могут. Более того, деньги от посетителей, как было сказано им, мол, на счета не поступали. Однако, это всего лишь версия случившегося, а что произошло на самом деле, сейчас выясняет полиция. Туда обратились и посетители и сам фитнес-центр.

- Мы обратились в правоохранительные органы, - сказала юрист спортивного клуба. – В интересах уголовного дела, я не уполномочена озвучивать информацию, тем более представителям СМИ.

В полицию информации подтвердили, проверка действительно ведется.

- Нам говорят, что придется подождать, что сделают в случае чего перерасчет за те дни, что мы не могли посещать занятия, - говорит Татьяна. – Однако мы с мужем решили, что больше посещать его не будем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Tele2 получила награду POPAI Russia awards за цифровое проморешение в рознице
Москва – Tele2, любимый мобильный оператор в России, победил в престижном конкурсе POPAI Russia awards 2019 в области ретейла. Компания обошла конкурентов в номинации «Лучшее POS-решение с использованием digital signage»
Новости 24
Бдительная сибирячка спасла дом своих соседей от пожара в поселке Алзамай
Женщина выпала с балкона многоэтажного дома в Иркутске
Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске
Наркопритон закрыли на улице Советской в Иркутске
Поделитесь фирменным рецептом блюда к Пасхе и получите призы от "Комсомолки"
Памятную доску экс-спикеру ЗакСобрания Иркутской области Людмиле Берлиной открыли в Усть-Орде
«Игра престолов» 8 сезон: иркутяне готовятся к выходу 2 серии
Из тоннеля на платформы: на иркутском вокзале устанавливают лифты
Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области
Нормативы учебных расходов в Иркутской области увеличат с 1 сентября 2019 года
Из-за штормового ветра в 17 районах Иркутской области отключили свет
Аферисты за двое суток обманули 24 жителя Иркутской области
Полицейские задержали жителя Иркутска, который напал на салон сотовой связи
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
В Братске будут строить новые школы
Стратегия социально-экономического развития Иркутской области должна быть принята в ближайшее время
В Нижнеудинском районе 127 домов осталось без света из-за сильного ветра
В Братске из-за сильного ветра на машину упало дерево
Выставка котят откроется в Иркутске 21 апреля
Прогноз погоды в Иркутске: 19 апреля ожидается ветер и мокрый снег
Отыгрались на последних минутах: футболисты иркутского «Зенита» на выезде сыграли вничью с «Читой»
Ночь ДНК в Иркутске: горожанам предлагают поучаствовать в акции по проверке научной грамотности
Иркутск на время останется без колеса обозрения
Сергей Сокол принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками управленческого кадрового резерва
Шестеро детей пострадали в ДТП в Иркутской области за двое суток
Дорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке Куйтун
Убийство 12-летней давности раскрыли полицейские Братска
Еще три лесных пожара потушили в Бурятии
Гагаринская велогонка по велоспорту-шоссе пройдет в Иркутске 21 апреля