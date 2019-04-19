"Извините, но в компьютерной сети произошел сбой, ваша карта клиента временно заблокирована", - огорошила администратор иркутского спортклуба клиента Татьяну Оловянникову, которая 17 апреля пришла после работы позаниматься.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/704222" frameborder="0"></iframe> В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки.Юлия ПЫХАЛОВА

Абонементы себе и мужу сибирячка приобрела 15 декабря – можно сказать сделала подарок к Новому году. Причем действительно дорогой! За две карточки отдала 58 тысяч рублей. И выгадала еще: накануне праздника действовала специальная акция. Абонементы обошлись дешевле на 25%. Условие одно – оплата наличными. Татьяна принесла всю сумму разом и получила заветные карточки постоянных посетителей.

В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На акцию клюнули многие. Кому-то дали чеки об оплате, кому-то сказали, мол, завис компьютер и сейчас не можем напечатать, но не волнуйтесь, вы занесены в базу, - рассказывает Татьяна «Комсомольской правде» в Иркутске. - Мол, активируете карту, все будет в порядке.

Предновогодняя суета, потом каникулы, работа, - в общем, до клуба пара дошла только в конце марта. Как раз собирались к лету привести себя в форму. Приехали в выходной активировать карты и получить специальные магнитные браслеты. Современные фитнес-залы давно используют такую систему: браслеты фактически являются пропуском. Супруги все оформили, сходили на первое занятие. На следующий день пара пришли снова.

- Но попасть в клуб не смогли, - вспоминает Татьяна. – Менеджер, которая вчера нас оформляла, сказала, что произошел компьютерный сбой.

Администраторы пообещали исправить ситуацию, а пока походить в фитнес-центр по гостевым картам. Так продолжалось две недели. А в один прекрасный день, когда Татьяна приехала в спортклуб, ей сообщили, что коллектив менеджеров уволили, договоры требуется переоформить. А 17 апреля и вовсе поставили перед фактом, что пока что они не смогут заниматься в клубе.

- Сказали, пишите заявление на разблокировку, к каждому клиенту будет индивидуальный подход, - продолжает Татьяна. – Добавили, что у кого чеки на руках, проблем будет меньше.

В Иркутске 200 клиентам фитнес-клуба заблокировали карты и не пускают на тренировки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татьяна не переживала – чека в наличии, договор тоже. Но документы у женщины не приняли! Точнее предложили оставить на неопределенное время, чтобы персонал успел в них разобраться. На такой шаг Татьяна не пошла. Причем в такой ситуации оказалась не только она, но еще 200 клиентов клуба. Они даже устроили собрание у дверей клуба. К недовольным посетителям вышла юрист – представитель спорткомплекса. Объяснила, что и сама администрация заведения является потерпевшей стороной. Мол, фитнес-клуб работал с партнером, который принимал оплату от клиентов. Из-за сбоя якобы пропала клиентская база, поэтому проверить подлинность договоров не могут. Более того, деньги от посетителей, как было сказано им, мол, на счета не поступали. Однако, это всего лишь версия случившегося, а что произошло на самом деле, сейчас выясняет полиция. Туда обратились и посетители и сам фитнес-центр.

- Мы обратились в правоохранительные органы, - сказала юрист спортивного клуба. – В интересах уголовного дела, я не уполномочена озвучивать информацию, тем более представителям СМИ.

В полицию информации подтвердили, проверка действительно ведется.

- Нам говорят, что придется подождать, что сделают в случае чего перерасчет за те дни, что мы не могли посещать занятия, - говорит Татьяна. – Однако мы с мужем решили, что больше посещать его не будем.