Двадцать пять лет назад в жизни Анастасии Щукиной из Улан-Удэ произошла трагедия. Не стало любимого отца. Девочка рыдала, тяжело переживала беду, целыми днями не выходила из комнаты. А когда, прошло несколько месяцев, она полностью лишилась волос на голове.

- Я не знала что со мной происходит и никто не знал. Я была в ужасе. За полгода все мои волосы полностью выпали, - вспоминает жительница Улан-Удэ Анастасия Щукина.

Хочу в фотомодели: жительница Бурятии, у которой полностью выпали волосы на голове, готова выйти на подиум. Фото: со страницы Анастасии Щукиной в соцсети.

Потом врачи объяснили 12-летней девочке и ее родным — это нервы, стресс так повлиял.

-Когда у меня начали пучками сыпаться волосы, мы с мамой к каким врачам только не обращались, - говорит Анастасия. Пришлось ехать в столицу. Даже там было не просто найти специалистов, которые сталкивались с подобными заболеваниями. В конце концов, общим консилиумом врачи сказали - так среагировала ее иммунная система, организм буквально отторгал волосы, а вот сделать с этим ничего нельзя.

Как с этим жить, да еще девочке-подостку?

Не сдаваться!

Чтобы избежать в школе лишних вопросов и разговоров за спиной, в семье Насти решили, что пока девочка походит в парике. Знакомые привезли ей симпатичный парик, очень похожий на ее прежнюю прическу. Но подростку с ним приходилось непросто. Однажды на игре в баскетбол он слетел с головы, и все ахнули - «Лысая!». А она долго после этого не выходила из раздевалки... Потребовалось много времени, париков и косынок, прежде, чем Анастасия решила предстать в обществе такой какая есть.

Говорит, что в школе ее ровесники над ней не подшучивали, а вот от взрослых преподавателей она несколько раз слышала некорректные высказывания в свой адрес. Ей было обидно, что они зациклены на том, что у нее нет волос, а не на ее достижениях.

А их было достаточно. Настя с 4-х лет занимается балетом. Родители отдали ее туда, чтобы она выросла уверенной в себе, чтобы у нее была красивая осанка. Получилось — девочка была солисткой, исполняла сложные партии. Успешно училась она и в музыкальной школе. А чуть позже она уже сама решила попробовать свои силы в легкой атлетике. Любимой дистанцией Анастасии были 1500 метров.

Хочу в фотомодели: жительница Бурятии, у которой полностью выпали волосы на голове, готова выйти на подиум. Фото: со страницы Анастасии Щукиной в соцсети.

Надо ли говорить, что и школу она закончила вполне успешно, и юрфак университета?

- На защиту диплома я надела красивое платье и платок, вспоминает Анастасия. - Выступила с защитным словом, все рассказала, а когда ко мне подошли преподаватели, они интересовались только тем, почему я так выгляжу.

Отработав пару лет по профессии, Анастасия все-таки решает -ее призвание — учить людей жить в гармонии с собой. Она проходит курсы персональных тренеров и устраивается работать в фитнес-клуб.

В планах Настю полностью поддерживает муж Константин, он считает свою вторую половинку не просто красивой, но яркой и необычной девушкой. Кстати, познакомились они еще в школе, учились в параллельных классах. А потом встретились на одном из концертов, увидели друг друга по-новому и уже 5 лет как не расстаются.

Хочу в фотомодели: жительница Бурятии, у которой полностью выпали волосы на голове, готова выйти на подиум. Фото: со страницы Анастасии Щукиной в соцсети.

Не бояться быть собой

- Мне очень хочется профессионально развиться как фотомодель, - поделилась планами Анастасия. – Почему нет? Сейчас я могу использовать свою внешность как бонус, ведь таких, как я, немного.

И это не просто слова или мечты. Ей уже предлагали стать лицом спортивного клуба, в котором она работает. Также звонили из нескольких фирм по производству одежды с идеей сделать фотосессию для своей рекламы.

Фотографы остаются под впечатлением от образа Анастасии, подчеркивают, что у нее утонченные черты лица и редкая индивидуальность. Сама же она говорит, что даже если бы она обладала заурядной внешностью, все равно серой мышкой не была бы. Характер не тот!