2019-04-26T15:47:29+03:00
Общество

В Бурятии малыш впал в кому после бронхита: СК возбудил уголовное дело

Уже 74 дня он находится без сознания
Олег ФЕДОРОВ
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В Бурятии малыш впал в кому после бронхита: СК возбудил уголовное дело. Фото: из семейного архива Котенко.В Бурятии малыш впал в кому после бронхита: СК возбудил уголовное дело. Фото: из семейного архива Котенко.
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- Я была в шоке, когда увидела Захарика, он был в ужасном состоянии, - вспоминает Татьяна Котенко момент, когда навещала своего 4-месячного сына в реанимации.

Захар – второй сын у супругов Котенко. Они очень ждали его появления на свет и с трепетом наблюдали, как мальчик растет и развивается. Вот он впервые улыбнулся, вот повернул голову и уже держит игрушку… В 4 месяца Захар уже и весил прилично – 8 кг, почти богатырь! Только черная полоса в жизни семьи наступила в конце января. По словам матери, мальчик подхватил инфекцию от старшего брата. В итоге ее с детьми положили в больницу. А третьего февраля ребенку стало хуже. Началась одышка, потом рвота.

- Только позже мы узнали, что рвотные массы попали в легкие, - говорит Татьяна.

А на следующий день Котенко сказали, что Захара перевели на искусственную вентиляцию легких. 11 февраля мальчик впал в кому. Шокированные родители стали оббивать пороги минздрава, чтобы чиновники вмешались в дело. Почему с их малышом случилась беда, правильно ли действуют врачи, - все эти вопросы они задавали и в больнице, и в минздраве. Тем временем, ребенку было только хуже.

Супруги, Татьяна и Антон, обратились в правоохранительные органы. Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело. Качество оказания медицинской помощи четырехмесячному ребенку оценит следствие.

- 4-хмесячный ребенок, действительно, был госпитализирован в больницу, где ему выставлен диагноз «острый бронхит», - прокомментировали в СУ СК РФ по Бурятии. – Однако несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, пациенту надлежащая медицинская помощь оказана не была, в результате чего ребенок впал в кому.

Сейчас Захар находится в республиканской больнице Улан-Удэ. Уже 74 день - в коме.

- Прогноз врачей неутешителен, - плачен Татьяна. – Но мы верим, что наш ребенок будет жить, и будет жить полноценной жизнью. Я прихожу к нему каждый день, пою песенки, читаю сказки, делаю ему массаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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