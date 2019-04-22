Иркутский полицейский довез маленькую девочку до больницы и спас ей жизнь

Полуторагодовалая дочь иркутянина Сергея Лобанова болела уже три дня: у девочки были все симптомы отравления. Родители несколько раз вызывали врачей на дом. Медики поставили диагноз «ротовирусная инфекция», но в больницу забирать не стали. Тем же вечером в комнату ребенка зашел отец и увидел страшное. Крошка неожиданно закатила глаза, ее били судороги, и она перестала дышать!

- Я взял дочку на руки, а у нее мышцы, как деревянные стали, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Сергей Лобанов. - Испугался, что пока буду вызывать скорую, моя девочка умрет. Хорошо, машина стояла под окнами. Мы с женой быстро одели дочку и повезли в больницу. Выезжали из двора, а мимо полицейская машина проезжает. Я надавил на газ и за ней в погоню. Прижимался к бамперу, сигналил, моргал фарами, мол, остановись. Полицейский затормозил, выскочил из машины и спросил: «Что случилось?». Я в ответ: «У меня ребенок умирает, помогите довезти до больницы!».

Сотрудник спецроты, капитан полиции Андрей Елтушев включил сирену на полную громкость и велел Сергею ехать за ним, не отставать. Расчищая дорогу внедорожнику Сергея, офицер по громкоговорителю просил других водителей прижаться к обочине и проскочил несколько перекрестков на красный сигнал светофора.

Инспектор разрешил девочке посидеть в полицейской машине. Фото: личный архив Сергея Лобанова.

- Мы долетели до больницы! И как вовремя, - продолжает Сергей Лобанов. - Дочку положили в реанимацию, затем уже перевезли в инфекционку. Даже думать не хочу, что могло бы произойти, если бы Андрей не помог нам... Врачи сказали потом, что счет шел на минуты. Оказывается, судороги у дочки наступили из-за сильного обезвоживания организма. Ее ведь рвало три дня.

В больнице девочка пролежала неделю. Через несколько дней, отойдя от шока, Сергей вспомнил, что даже не успел сказать спасибо капитану. Сергей стал обзванивать иркутские отделы МВД. Разыскал! Оказалось, что работа Андрея Елтушева как раз заключается в сопровождении. Автомобиль спецроты обычно находится во главе кортежей.

- Я решил пригласить Андрея на выписку, - говорит Сергей. - Он приехал с плюшевым мишкой, подарил нашей девочке, подержал дочку на руках и даже разрешил посидеть за рулем своего служебного автомобиля. Я же в ответ сказал, что Андрей настоящий офицер, и подарил ему большой торт, который он отвез в свой отдел и попил чай вместе с коллегами.