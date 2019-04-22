В Бурятии у семьи с девятью детьми сгорел дом

Без жилья, документов и вещей осталась многодетная семья из Улан-Удэ. Деревянный дом Виталия и Марины Поздняковых, которые воспитывают 9 детей в возрасте от 1,5 года до 20 лет, сгорел как спичка поздним вечером, 20 апреля. Чудом, семейство, которое в этот момент находилось дома, успело выбежать на улицу.

- В чем были, в том и выбежали, главное никто не пострадал, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске брат Виталия Позднякова Сергей. – Брат хотел вернуться за документами, но не смог. Дом полностью был охвачен огнем и в считанные минуты выгорел дотла. Точные причины пожара станут известны после экспертизы, но по предварительной версии, все произошло из-за того, что прогорел дымоход на втором этаже.

Шестерых детей Поздняковых приютил брат главы семейства, остальные отправились к бабушке. Кстати, сгоревший дом был совсем новый. Пять лет назад Виталий и Марина приобрели его, обналичив сертификат, который им выдали как многодетной семье. Плюс добавили денег из материнского капитала. Уже известно, что восстановлению дом не подлежит. Вскоре его будут сносить.

- Брат еще хотел построить гараж, даже шлакоблоки закупил, но не успел, - продолжает Сергей Поздняков. – Вообще он занимается евроремонтами, жена воспитывает детей. Несмотря на столько детей, помощи они ни у кого не просили, пороги не обивали. Даже дрова бесплатно не брали.

Волонтеры, узнав о беде Поздняковых, тут же бросили ключ в соцсетях и объявили сбор денег для погорельцев. Неравнодушные горожане несут детям вещи, продукты и школьные принадлежности. Благодаря этому, ребятишки, в понедельник смогли пойти на занятия. А вот предоставят ли Поздняковым временное жилье, пока неизвестно.

Как помочь погорельцам, вы можете узнать здесь.