Как стать миллионером? Или как я пытался выиграть в лотерею по советам из Интернета

В Воронежской области пенсионерка, торгующая семечками, выиграла в лотерею 506 миллионов рублей, в Екатеринбурге - водитель трамвая, а в Санкт-Петербурге такая же сумма свалилась на голову простому слесарю. Да, миллионерами не рождаются, миллионерами становятся!

- А чем я хуже? – щелкая в выходной каналы телевизора, случайно наткнулся на ТВ-лотерею. И прозрел! Вот мой шанс стать богатым и занаменитым.

Но первым делом побежал, нет, не к киоску за лотерейными билетами, а… к компьютеру. Сейчас, говорят, даже большой куш срывают «по схеме». Итак, ввожу в поисковике слово «лотерея». Первое, что выходит по запросу - «Советы, как выиграть в лотерею». И лайфхаков, как стать миллионером, десятки!

- Ну, стало быть, делом за малым!

Корреспондент "Комсомолки" накупил лотерейных билетов и полез в интернет искать советы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лайфхак 1: нет ярким цветам в одежде и золотым украшениям

Итак, как верно отметил один поэт-сатирик: «Чтобы выиграть в лотерею, надо иметь лотерейный билет». Значит что? Значит, бегу к ларьку!

- Мама мия! – восклицаю.

Очередина из потенциальных миллионеров такая же, как в супермаркете в час-пик, когда работает всего одна касса. Думаете, толпятся одни пенсионеры? Да куда уж там. И студенты, и школьники, и вполне себе респектабельные дяди и тети в мехах, да с дорогим парфюмом, - все в одном ряду голубчики. Вот она – жажды халявы, как есть.

- А можно побыстрее, уже выигрыш получить не терпится, - раздается за спиной голос мужчины средних лет.

В какой-то момент хвост очереди вытягивается до соседнего газетного киоска, что метрах в 20. Продавщица того ларька аж голову в окошечко высунула, чтобы пересчитать утекающую мимо нее прибыль. Пересчитала пальцем толпу у лотерейного, покачала головой и снова скрылась.

Ей о такой выручке, судя по всему, остается только мечтать. Отстоял в очереди добрых полчаса, и вот у кассы.

- Дайте-ка мне три билетика моментального розыгрыша, ну те, что за 20 рублей, - говорю продавцу. Решил не идти сразу ва-банк, а начать с самого простого розыгрыша.

Отдаю 60 рублей и получаю взамен три квитка с ярким рисунком и кричащей надписью: «Суперприз 200 тысяч рублей». Несу в редакцию.

- Андрей, дай я сотру защитный слой! У меня рука легкая, - подскакивает коллега по работе.

- Нет, ты в белом, да еще и брюках в полоску, и сережки золотые, - отвечаю и ловлю на себе взгляд. Тот самый, каким обычно одаривают умалишенных. Догадываюсь, что надо бы объясниться…

- Понимаешь, играть нужно только в черном! И никакого золота! Иначе удачу спугнешь, - рассказываю.

- Тогда, давай сотру я, - подбегает другая коллега. – Я в черном с головы до ног.

Стирает защитный слой… «Выигрыш 20 рублей», - гласит надпись.

- Ну, один билет окупился! - подвожу итог.

Для чистоты эксперимента отдал-таки второй купон той самой сотруднице в белом, но с легкой рукой, а третий оставил себе. Сам тоже специально одевался в черное с утра. И что? Мой билет снова окупился, а ее – нет. «Зеро!».

- Хоть и в черном, но большой куш тоже не сорвал, - заключаю. – Но, по крайней мере, стоимость билетов отбил.

Оказывается, некоторые советы работают!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лайфхак 2: найти в билете цифру-талисман

Получив на следующий день в том же киоске свой «куш» - 40 рублей выигрыша, решаю проверить второй способ приманить удачу. К слову, как говорят, интернет-гуру, самый распространенный.

«Число месяца и день недели, в который вы покупаете «лотерейку», также имеют большое значение», - гласит совет. - «Выбирайте билеты с цифрой-талисманом». Здесь, например, можно выбрать ту, которая соответствует вашей дате рождения или кого-то из близких.

- На календаре 21-е число, у меня сын родился 21-го, - рассуждаю вслух. Прошу продавца показать несколько билетов на выбор. Перебрал штук 10 и нашел тот самый, в котором есть цифра 21.

- Молодой человек, мы так-то торопимся, - слышу недовольные голоса позади. Оборачиваюсь, ба, а за мной гигантская очередь.

- Не мешайте мне приманивать удачу! – шиплю в ответ.

Как оказалось, не зря тратил сове и чужое время. В день Ч, когда по ТВ транслировали розыгрыш, я почти-почти стал миллионером. По правилам розыгрыша нужно было зачеркнуть все 30 цифр в игровом поле. Поначалу они один за другим совпадали с бочонками, что доставал из мешка ведущий.

- Брошу работу, куплю яхту и отправлюсь вместе с сыном в кругосветку! – уже мечтаю, как потрачу свои 100 миллионов.

Однако внезапно моя Фортуна мне изменила, совпадать числа перестали. Но на последнем ходу из уст ведущего прозвучало:

- «Цифра 21!» - и я в итоге в выигрыше. Скромные 156 рублей – пусть и небольшой приз, но ведь приз. За билет отдал 150, так что на 6 целковых еще в плюсе остался. Вот и не верь в магию чисел.

Лайфхак 3: лотерейный синдикат

Еще один популярный и, пожалуй, самый простой способ сорвать куш от интернетовских советчиков – лотерейный синдикат. Суть следующая: когда группа людей приобретает билеты вскладчину, а затем распределяет выигрыш, согласно внесенным долям, либо поровну. Помните, как в фильме «Бриллиантовая рука?» «Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку!» Принцип простой, как дважды два: чем больше «лотереек» приобретаешь, тем выше шансы на выигрыш. О нем мне недавно поведал мой товарищ. Он скинулся вместе с родственниками и купил сразу 20 билетов на один розыгрыш. Выигрыш, какой бы там ни был, они естественно договорились поделить по-братски.

Неизвестно, в одежде какого цвета, какого числа и месяца они отравились в киоск, выбирали любимые цифры или нет, но даже я по сравнению, со всей этой компанией оказался диким счастливчиком. Ни один из их билетов не оказался выигрышным! Ни один из 20!

- Лучше бы в ресторане посидели на эти деньги, - грустно изрек товарищ, отправляя несчастливые билеты в шредер для бумаги.

Журналисту удалось выиграть 156 рублей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лайфхак 4: особая диета

Казалось, все дурацкие, советы мы уже использовали, но есть еще один. Никогда не слышали про специальную диету, притягивающую удачу? Так вот, знайте: перед покупкой билета, да и во время проведения тиража, нам советуют исключить из своего рациона свеклу, чеснок и молочку. Лучше, говорят знатоки, запастись фруктами, яйцами и мясом. Как это может помочь? Я за два дня, когда выиграл те 156 рублей, к слову, отказался от любимого чеснока и молочки. Что сработало – супердиета или магия чисел? Я склонен верить в магию числе все же.

Лайфхак 5: Выиграл – передохни!

И главный совет. Теперь я знаю, что в лотереях, как и в казино, нужно вовремя остановиться. После трех выигрышей необходимо передохнуть. Удача не жалует тех, кто ее постоянно дергает за хвост. Особенно, ради наживы!

- «Фортуна может и обидеться! - еще одна цитата от лотерейных знатоков. И к ней вполне можно прислушаться. Обычно, выиграв небольшую сумму в 100-150 руб., мы не получаем выигрыш, а обмениваем счастливый билет на новый. И во второй раз подряд снаряд в одну воронку уже не падает. Так произошло и в моем случае. Забрав 6 рублей из 150, я попросил новый квиток на следующий розыгрыш. После которого остался у разбитого корыта. Только еще раз, молча, молча позавидовал пенсионерке из Воронежа, водителю трамвая из Екатеринбурга и слесарю из Питера.

P.S.

Итак, подводя итоги, можно смело сказать, что некоторые лотерейные советы все же работают. В первую очередь метод с счастливыми цифрами. Так что если у вас есть число, которое не раз приносило вам удачу или с которым связана памятная дата, смело ищите его в билете. С одеждой тоже можно поэкспериментировать. Но здесь, как показало мое исследование, везет уже не всем. Чтобы не спугнуть удачу, выиграв один раз, дайте шанс другим и пропустите один-два следующих тиража. А вот покупать билеты в определенный день недели, вскладчину или сидеть при этим на диетах – чушь абсолютная.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана САВЧУК, психолог:

Лотерея – бизнес, рассчитанный на слабаков

- Лотереи – это бизнес тех, кто понимает, что люди по своей природы слабы, падки на бесплатный сыр. И будучи слабыми, многие фантазируют о том, что удачу можно высчитать. То есть сорвать куш, не прилагая усилий. А ведь так не бывает. На самом деле прогнозировать Фортуну могут только люди с природной интуицией. Зачастую это как раз те, кто и придумывают программы для лотерей. А все эти рекомендации и советы в Интернете – декорации и дымовая завеса для тех, кто принесет деньги. Лотерея – бизнес, где все просчитано, причем, огорчу, что не в вашу пользу, увы. Например, у меня на приеме был человек, который настраивал игровые автоматы на выигрыш системы, а не человека. Также и в лотереях!