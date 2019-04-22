- Врезался в забор, машина сгорела, родители будут плакать. Все плохо, - такой неутешительный итог подвел своему собственному пятничному вояжу нетрезвый водитель из Иркутска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/704573" frameborder="0"></iframe> Мама плакать будет: пьяного водителя-философа задержали полицейские в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

Молодой человек, как выяснилось, выпил лишнего в ночном клубе, а потом сел за руль своего автомобиля «Форд Фьюжн». Только путешествие по окрестностям пляжа Якоби закончилось плачевно. Далеко 23-летний иркутянин уехать не смог. Рано утром в дежурную часть города позвонили случайные очевидцы и сказали, что видели, как какой-то автомобиль протаранил забор.

Прибывший на место патруль увидел следующую картину: «Форд» стоял разбитым, да еще и после небольшого пожара. Оказалось, после ДТП произошло небольшое возгорание. Сам же водитель сидел в салоне – жив и здоров.

Лихач в тонированной машине спросил лишь: «Устраняем?», на что услышал утвердительный ответ инспектора ГИБДД. В ту же секунду водитель разбил стекло.

Дальше главное действующее лицо ролика начинает размышлять над тем «как он дошел до жизни такой». К слову, раньше 23-летний иркутянин никогда не привлекался к административной ответственности. Дальше он начал сетовать на то, что у него отказали тормоза, а подытожил это тем, что ничего хорошего за эту пятничную ночь не произошло.

- Но, тем не менее, все остались живы, ничьи матери не будут плакать о смерти сыновей, - философски заключил беспечный ездок.

На предложение инспекторов пройти медицинское освидетельствование молодой человек ответил отказом. Израненный «Форд Фьюжн» доставили на штрафстоянку, а лихач отправился домой, чтобы мама не волновалась.