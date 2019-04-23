В Иркутске выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Пискунова. Поздно вечером 80-летняя иркутянка решила перейти дорогу вне пешеходного перехода, но попала под колеса автомобиля «Тойота Королла». От удара женщина отлетела на несколько метров и упала на асфальт. Не оказав пенсионерке помощь, водитель иномарки уехал с места аварии. Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшую в больницу.

В одном из дворов инспекторы ГИБДД нашли легковушку, у которой были характерные вмятины на капоте. Через машину вышли и на ее водителя, им оказался 20-летний житель Бурятии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/704732" frameborder="0"></iframe> Водителя, сбившего 80-летнюю женщину, задержали в Иркутске.Мужчина рассказывает о подробностях ДТП.ГУ МВД по Иркутской области

- Было плохое освещение, ехал не спеша, увидел только силуэт, даже не понял, как все произошло, - рассказал полицейским, находившийся за рулем иномарки мужчина. – Я был в шоке, меня начало трясти и я уехал.

По решению суда, мужчину лишили водительских прав на 1 год и 3 месяца.